GEORGE P Bush est un membre de la quatrième génération de la famille Bush, le fils aîné de l’ancien gouverneur de Floride Jeb Bush.

Le père de George est le neveu du 43e président des États-Unis, George W Bush.

Qui est Amanda Williams, la femme de George P. Bush ?

George et sa femme Amanda Williams sont mariés depuis août 2004.

Le couple était camarade de classe de droit.

Williams est avocat en droit des médias au cabinet Jackson Walker LLP à Forth Worth, au Texas.

Sa biographie sur le site Web du cabinet d’avocats Jackson Walker se lit comme suit : « Amanda Bush sert fréquemment de conseil externe à ses clients, les conseillant sur les stratégies d’entreprise et juridiques, aidant au développement juridique et commercial et gérant un large éventail de questions juridiques.

« Amanda a également représenté des clients dans diverses affaires contentieuses, notamment des affaires commerciales complexes, la propriété intellectuelle, les médias et le premier amendement. »

Combien d’enfants le couple a-t-il ?

George et Amanda ont deux fils ensemble, John Williams et Prescott.

Dans une interview avec Texas Monthly, George a déclaré que sa femme et ses enfants venaient avant sa carrière politique.

« Je sais où se situent mes priorités, et c’est avec ma femme et mes enfants. Il essaie d’être un fils et un frère fidèles.

« Je fais de mon mieux, sachant que mes responsabilités sont envers ma famille. J’ai toujours dit à ma femme, Mandy, que si jamais nous franchissions une ligne, je serais très heureux de retourner dans le secteur privé. Je suis marié avec elle ; Je ne suis pas marié à ça », a-t-il ajouté.

George P Bush est-il candidat au poste de procureur général du Texas ?

Le 2 juin, George – l’actuel commissaire aux terres du Texas – a annoncé qu’il se présentait au poste de procureur général du Texas.

L’annonce met en place une confrontation du GOP contre l’un des procureurs généraux républicains les plus en vue du pays, Ken Paxton.

« Je suis fier d’annoncer que je suis un candidat républicain pour être le prochain procureur général du Texas », a déclaré George devant ses partisans à Austin.

George a immédiatement tiré sur Paxton, qui est actuellement inculpé pour fraude en valeurs mobilières et, séparément, fait face à une enquête du FBI pour abus de pouvoir.

« Assez, c’est assez, Ken. Vous avez apporté beaucoup trop de scandales et trop peu d’intégrité à ce bureau », a-t-il déclaré. « Il est temps de partir. »