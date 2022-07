Qui est Amanda Rosenberg ? | Le soleil

L’ANCIENNE cadre de Google, Amanda Rosenberg, était le visage du projet malheureux ” Google Glass ” – mais elle est peut-être mieux connue pour sa prétendue liaison avec le milliardaire Sergey Brin.

Depuis qu’elle a quitté son poste chez Google, elle est maintenant comédienne, auteure et mère.

Qui est Amanda Rosenberg ?

Née en 1987, Rosenberg a fréquenté le prestigieux Marlborough College au Royaume-Uni – la même école que Kate Middleton.

Après avoir commencé sa carrière dans le marketing dans les bureaux de Google à Londres, Amanda a sauté sur l’opportunité de déménager en Californie au siège de Google en 2012.

C’est là qu’elle a été choisie pour diriger le projet condamné ” Google Glass ” du géant de la technologie – et aussi où elle a rencontré le fondateur Sergey Brin.

Amanda Rosenberg a-t-elle eu une liaison avec Sergey Brin ?

Après sa forte ascension dans les rangs de Google, Rosenberg aurait eu une relation amoureuse avec le fondateur et milliardaire Sergey Brin en 2013.

L’infidélité a conduit la femme de Brin, Anne Wojcicki, à quitter leur maison, où ils partageaient deux enfants.

Le fondateur de 23andMe a divorcé de Brin en 2015 après près de dix ans ensemble.

Brin a maintenant été frappé d’un autre divorce après que sa femme Nicole Shanahan aurait eu une liaison avec l’homme le plus riche du monde, Elon Musk – des allégations que Musk nie.

Où est Amanda Rosenberg maintenant ?

Depuis son passage tumultueux dans la Silicon Valley, Rosenberg s’est maintenant tournée vers l’écriture de comédies.

Elle a également publié un mémoire intitulé « That’s Mental: Painfully Funny Things That Drive Me Crazy About Being Mentally Ill » – dans lequel elle révèle ses problèmes de santé mentale et sa tentative de suicide.

Elle détaille également sa “relation intense et tumultueuse” avec Brin, dont elle a décrit les retombées comme “incroyablement douloureuses”.

Roseberg a maintenant une fille et est mariée au gourou de la technologie Pavel Vodenski, un autre ancien employé de Google.