Alors que Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis mercredi, de nombreuses nouvelles histoires ont été créées. Biden est devenu le président le plus âgé des États-Unis et sa vice-présidente Kamala Harris est devenue la première femme et personne de couleur à devenir vice-présidente des États-Unis. Mais une autre personne qui a discrètement marqué l’histoire était Amanda Gorman, 22 ans, qui est devenue la plus jeune poète à réciter lors d’une inauguration présidentielle.

Mercredi, Gorman, qui a choisi de lire lors de l’inauguration de Biden, a poursuivi la tradition des présidents démocrates qui ont déjà prêté serment par des poètes comme Robert Frost et Maya Angelou.

Le poème inaugural de Gorman s’appelait «The Hill We Climb».

Gorman a convoqué des images terribles et triomphantes mercredi alors qu’elle criait au monde «même si nous pleurions, nous avons grandi».

Dans un langage faisant référence aux Écritures bibliques et faisant parfois écho à l’oratoire de John F. Kennedy et du révérend Martin Luther King Jr., Gorman, 22 ans, a lu avec urgence et affirmation alors qu’elle commençait par demander «Où pouvons-nous trouver la lumière? Dans cette nuance sans fin? et a utilisé sa propre poésie et son histoire de vie comme réponse. Le titre même du poème, «The Hill We Climb», suggérait à la fois le travail et la transcendance.

« Nous ne nous sentions pas prêts à être les héritiers

D’une heure si terrifiante.

Mais en lui nous avons trouvé le pouvoir

Pour rédiger un nouveau chapitre,

Pour nous offrir espoir et rire. «

Alors que sa performance devenait virale, les médias sociaux sont devenus fous d’éloges.

Qui est Amanda Gorman?

À 22 ans, Gorman est un poète et activiste basé à Los Angeles qui est devenu le plus jeune poète à faire partie d’une cérémonie inaugurale présidentielle. Mais le jeune poète a déjà une histoire d’écriture pour les occasions officielles.

«Je suis en quelque sorte tombé sur ce genre. C’est quelque chose dans lequel je trouve beaucoup de récompenses émotionnelles, écrire quelque chose qui me touche, même si ce n’est que pour une nuit », dit Gorman. La résidente de Los Angeles a écrit pour tout, de la célébration du 4 juillet avec le Boston Pops Orchestra à l’inauguration à l’Université de Harvard, son alma mater, du président de l’école Larry Bacow.

«On the Pulse of Morning» de ce dernier, écrit pour l’investiture du président Bill Clinton en 1993, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires lorsqu’il a été publié sous forme de livre. Parmi les lecteurs récents figurent les poètes Elizabeth Alexander et Richard Blanco, tous deux avec lesquels Gorman a été en contact.

«Nous sommes tous les trois ensemble dans l’esprit, le corps et l’esprit», dit-elle.

Pas nouveau sous les feux de la rampe

Gorman est la plus jeune poète inaugurale en mémoire, et elle a déjà fait l’actualité. En 2014, elle a été nommée première jeune poète lauréate de Los Angeles, et trois ans plus tard, elle est devenue la première jeune poète lauréate nationale du pays. Elle est apparue sur MTV; a écrit un hommage aux athlètes noirs pour Nike; a publié son premier livre, «Celui pour qui la nourriture ne suffit pas», à l’adolescence, et a conclu un contrat de deux livres avec Viking Children’s Books. Le premier ouvrage, le livre d’images «Change Sings», sort plus tard cette année.

Lors d’entretiens précédents, Gorman avait déclaré avoir été contactée à la fin du mois dernier par le comité inaugural de Biden. Elle a connu de nombreuses personnalités publiques, dont l’ancienne secrétaire d’État Hillary Rodham Clinton et l’ancienne première dame Michelle Obama, mais n’avait pas mis Biden à l’époque. Les Bidens, apparemment, étaient au courant d’elle: Gorman a déclaré que les responsables inauguraux lui avaient dit qu’elle avait été recommandée par la nouvelle première dame, Jill Biden.

Gorman avait également déclaré qu’elle n’avait pas reçu d’instructions spécifiques sur ce qu’il fallait écrire, mais qu’elle était encouragée à mettre l’accent sur l’unité et l’espoir plutôt que de «dénigrer qui que ce soit» ou de déclarer «ding, dong, la sorcière est morte» suite au départ du président Donald Trump.

Le siège la semaine dernière du Capitole américain par des partisans de Trump cherchant à renverser l’élection a été un défi pour garder un ton positif, mais aussi une inspiration. Gorman avait dit qu’on lui avait donné 5 minutes pour lire, et avant ce qu’elle a décrit au cours d’une interview comme «l’insurrection confédérée» du 6 janvier, elle n’avait écrit qu’environ 3 à 1 à 2 minutes.

La durée finale a duré environ six minutes.

«Ce jour-là m’a donné une deuxième vague d’énergie pour terminer le poème», dit Gorman, ajoutant qu’elle ne se référera pas directement au 6 janvier, mais «y touchera». Elle a dit que les événements de la semaine dernière n’avaient pas bouleversé le poème sur lequel elle avait travaillé parce qu’ils ne l’avaient pas surprise.

«Le poème n’est pas aveugle», dit-elle. «Il ne s’agit pas de tourner le dos aux preuves de la discorde et de la division.»

Dans d’autres écrits, Gorman a honoré ses ancêtres, reconnu et se délecter de sa propre vulnérabilité («Glorieuse dans ma fragmentation», a-t-elle écrit) et affronté des problèmes sociaux. Son poème «In This Place (An American Lyric)», écrit pour la lecture inaugurale de la poète lauréate américaine Tracy K. Smith en 2017, condamne la marche raciste à Charlottesville, en Virginie («des torches tiki enchaînent un anneau de flammes») et résiste sa forme d’art comme force de démocratie.

(Avec les contributions d’Associated Press)