Qui est Alyssa Farah Griffin ? 5 choses rapportées sur le nouvel hôte de « The View » – Hollywood Life

Crédit d’image : Chris Kleponis/UPI/Shutterstock

La recherche est peut-être terminée ! Alyssa Farah Griffin deviendrait le cinquième co-animateur de La vue pour sa 26e saison, selon Variété. Le point de vente a rapporté que des sources ont déclaré qu’Alyssa, 33 ans, serait probablement nommée nouvelle animatrice de l’émission, près d’un an après Meghan Mc Cain a dit son dernier adieu à l’émission en août 2021. Tout au long de la 25e saison, une variété de voix conservatrices différentes ont rejoint les dames à la table Hot Topics pour voir comment la chimie était parmi les co-animateurs, y compris Alyssa. L’ancien conseiller politique a été fréquemment présent tout au long de la dernière saison et rejoindrait la table de manière permanente en septembre. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Alyssa ici !

1. Alyssa était conseillère de Trump

Bien que cela puisse choquer certaines personnes compte tenu de ce que d’autres co-animateurs ont dit à son sujet, Alyssa a travaillé comme conseillère auprès de l’ancien président. Donald Trump pour un tronçon en 2020. Bien qu’elle ait occupé un large éventail de postes à Washington, son moment le plus remarquable a été lorsqu’elle a été directrice des communications stratégiques de la Maison Blanche d’avril 2020 à décembre 2020. Ce n’était pas son seul travail sous Trump; elle lui a également été nommée assistante spéciale en 2017, et elle a également été attachée de presse du ministère de la Défense de septembre 2019, jusqu’à ce qu’elle assume son rôle à la Maison Blanche.

2. Elle a été commentatrice pour CNN et “The Hill”

Diplômée du programme de journalisme du Patrick Henry College, il n’est pas surprenant qu’Alyssa ait une solide expérience en journalisme. Bien qu’elle ait beaucoup d’expérience à Washington et qu’elle ait co-animé La vue De nombreuses fois au cours de la dernière saison, elle a également travaillé avec certaines des plus grandes organisations médiatiques faisant des reportages sur la politique. Elle a été co-animatrice de Les collines émission en ligne En hausse. Après avoir quitté la Maison Blanche, elle a également été engagée comme commentatrice politique pour CNN en décembre 2021, comme le rapporte Médiat.

3. Elle a travaillé avec de nombreux autres politiciens républicains avant Trump

Alors que Trump est clairement le plus grand nom pour lequel elle a travaillé, Alyssa a occupé divers postes politiques avant de prendre un emploi à la Maison Blanche. Au début de sa carrière, elle a été attachée de presse pour le représentant de la Caroline du Nord. Marc Meadows, qui devint plus tard le chef de cabinet de Trump. Elle a également été directrice des communications du parti conservateur Freedom Caucus. Avant d’assumer son travail de communication sous Trump, elle a été attachée de presse de l’ancien vice-président Mike Pence alors qu’elle était également assistante spéciale du président.

4. Depuis, elle a changé d’avis sur Trump

Bien qu’Alyssa s’identifie toujours comme républicaine, elle a cherché à se distancer de Trump et l’a désavoué, en particulier à la lumière de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Alors que les émeutiers envahissaient le bâtiment, elle tweeté l’appelant à dire aux insurgés d’arrêter. «Condamnez cela maintenant, @realDonaldTrump – vous êtes le seul qu’ils écouteront. Pour notre pays ! écrivait-elle à l’époque. Il a également été révélé que pendant l’attaque, elle a envoyé un texto à Meadows et a dit: “Si quelqu’un ne dit rien, des gens vont mourir”, par Le Washington Post.

Surtout, elle a juré de ne pas voter à nouveau pour Trump s’il se présente à nouveau à la Maison Blanche lors de la prochaine élection présidentielle, par Newsweek. “S’il est candidat républicain en 2024, oui, je ne soutiendrai pas Donald Trump en 2024”, a-t-elle déclaré lors d’une apparition sur MSNBC en mai 2021.

5. Elle s’est mariée avec Justin Griffin en 2021

Politique mise à part, Alyssa s’est mariée avec son mari Justin Griffon en novembre 2021. Après le mariage, elle a partagé une adorable photo d’elle et de son mari, parlant de la belle journée qu’elle a passée. “Le meilleur jour de ma vie, épouser ma meilleure amie”, a-t-elle écrit dans sa légende Instagram.

Tout en disant «oui», cela a peut-être été le «meilleur jour» d’Alyssa, ce n’était pas sans drame. Elle a révélé que son propre père Joseph Fara, qui est lui-même un journaliste conservateur, avait sauté la cérémonie après avoir désavoué Trump, lors d’une apparition en février sur La vue. “J’ai dû faire face à deux personnes très proches de moi – mon père et ma belle-mère – qui ne voulaient pas assister à mon mariage [because of] différences politiques après que j’ai parlé contre le président Trump », a-t-elle déclaré, avant de noter qu’ils n’étaient pas présents.