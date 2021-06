Qui est Allison Mack et comment est-elle liée au culte sexuel de NXIVM ? – Le soleil

La star de SMALLVILLE, Allison Mack, fait face à une peine derrière les barreaux pour son lien avec un culte sexuel qui a réduit les femmes en esclavage.

L’actrice a qualifié son implication avec NXIVM de « plus grande erreur et regret » de sa vie.

Allison Mack quittant le tribunal fédéral de Brooklyn lors d’une précédente comparution Crédit : AP : Presse associée

Qui est Allison Mack ?

Allison Mack, 38 ans, a joué dans Smallville dans le rôle de Chloe Sullivan et a également travaillé en tant que productrice et réalisatrice.

L’actrice est née le 29 juillet 1982 à Preetz, en Allemagne de l’Ouest, de Jonathan – un chanteur d’opéra – et de Mindy Mack, qui étaient en Allemagne au moment de sa naissance parce que son père y jouait.

Alors qu’elle est surtout connue pour ses rôles de Chloe Sullivan dans Smallville et d’Amanda dans Wilfred, sa carrière d’actrice a commencé à l’âge de quatre ans dans des publicités pour German Chocolate.

Elle a commencé à étudier au Young Actors Space de Los Angeles à l’âge de sept ans, et en 1998, elle a décroché son premier rôle à la télévision dans un épisode de 7th Heaven dans lequel elle incarnait une adolescente qui s’automutilait.

Allison Mack attend sa condamnation Crédit : AP : Presse associée

Elle a également brièvement figuré dans Opposite Sex en 2000, la mini-série de RL Stine The Nightmare Room, ainsi que des rôles au cinéma dans Police Academy 6: City Under Siege, My Horrible Year, Camp Nowhere et Honey, We Shrunk Ourselves.

Elle est surtout connue pour avoir joué dans Smallville en 2001 dans le rôle de Chloe Sullivan, l’une des meilleures amies de l’adolescent Clark Kent.

De 2003 à 2004, le personnage d’Allison est apparu dans sa propre mini-série intitulée Smallville : Chloe Chronicles, et en 2006, Smallville : Vengeance Chronicles.

Elle a remporté plusieurs prix et nominations pour son interprétation de Chloé, dont le Teen Choice Award du meilleur acolyte en 2006 et 2007.

Mack a remporté des prix pour son rôle dans Smallville, dont un Teen Choice Award Crédit : Warner Bros

En 2012, elle a joué un rôle récurrent dans la deuxième saison de la sitcom FX Wilfred, dans le rôle d’Amanda, l’intérêt amoureux du personnage principal d’Elijah Wood, Ryan.

En 2014, Mack a joué le rôle d’une policière nommée Hilary dans un épisode du thriller Fox The Follow.

L’ancienne star aurait été arrêtée à New York pour son rôle dans le culte sexuel NXIVM DOS en avril 2018.

En mai 2017, il a été rapporté que l’actrice avait « subi un lavage de cerveau pour recruter jusqu’à 25 femmes dans le terrifiant culte des esclaves ».

Dans ce sketch de la salle d’audience, Keith Raniere, deuxième à partir de la droite, chef du groupe secret NXIVM, assiste à une audience du tribunal le vendredi 13 avril 2018 Crédit : AP : Presse associée

Comment Allison Mack est-elle liée au « culte du sexe » de NXIVM ?

NXIVM prétendait être un groupe d’entraide qui donne des cours et des séminaires qui aident les clients sur la voie du développement personnel et professionnel.

Il y avait un système de formation, où les étudiants se réfèrent au fondateur Keith Raniere comme « fondateur ».

Allison Mack était prétendument un « maître » dans le culte et a donc dû obéir aux ordres du chef Raniere.

Elle aurait dû lui trouver des partenaires de lit, courir 40 miles par semaine et suivre un régime strict pour rester aussi maigre que possible.

Un ex-publiciste de la « secte » a affirmé qu’Allison était chargée de recruter de nouvelles femmes dans NXIVM – et en avril 2019, Mack a plaidé coupable d’avoir fait chanter des femmes pour qu’elles deviennent des esclaves sexuelles pour la secte.

Alison Mack aurait été un «maître» du culte des esclaves sexuels NXIVM DOS Crédit : Canal 4

Écrivant dans un article de blog sur son site Web personnel, Frank Parlato a affirmé qu’Allison avait même commencé à marquer ses initiales sur d’autres femmes.

Il a affirmé : « Mack, le commandant en second du DOS – qui signifie Dominus Obsequious Sororium (qui se traduit par ‘les femmes esclaves sous le maître’) – aurait les initiales de Raniere marquées sur sa région pubienne.

« Et elle a ses propres initiales, ainsi que celles de Raniere, gravées sur des dizaines d’autres femmes.

« Elle a utilisé son statut de célébrité pour persuader les femmes d’envoyer des photos de nus graphiques et des confessions à Raniere à utiliser comme chantage et a utilisé sa propre maison pour les faire marquer au fer chaud par le docteur Danielle Roberts, l’une des femmes esclaves de Mack et Raniere. «

On dit que plus de 12 000 personnes se sont inscrites aux cours entre 1998 et 2010.

On pense que le nom du culte, DOS, est l’abréviation de « dominus obsequious sororium » – latin pour le « maître sur les femmes esclaves ».

Des membres de la secte évadés ont raconté comment ils ont été coincés et ont reçu cette marque sur leur pubis Crédit : Frank Report

Des informations personnelles et des photos ont été recueillies dans le cadre de l’initiation.

L’image de marque serait également utilisée sur certains membres – qui auraient été surnommés « esclaves ».

Dans un e-mail choquant vu par Sun Online, on a dit aux esclaves de jeûner 12 heures par jour, de prendre des douches froides et d’accomplir un « acte quotidien pour honorer » leur maître.

NXIVM a publié une déclaration à l’époque: « Les allégations relayées dans l’histoire sont fondées sur des sources, dont certaines font l’objet d’une enquête criminelle ou sont déjà inculpées, qui agissent en tant que groupe coordonné. »

Mack a plaidé coupable aux accusations portées contre elle Crédit : Fonctionnalités Rex

Où est Allison Mack maintenant ?

Mack a été assignée à résidence alors qu’elle attend sa condamnation.

Elle a écrit une longue lettre au tribunal affirmant avoir des remords avant une audience en juillet 201 lorsqu’elle sera punie pour son activité criminelle.

Elle a qualifié son implication dans le culte du sexe NXIVM de « plus grande erreur et regret de sa vie » alors qu’elle suppliait le juge de « pas de peine de prison ».

Allison s’est excusée auprès de tous ceux qui avaient été « blessés » par ses actions.

Allison Mack Crédit : Splash News

Elle a déclaré, selon The Hollywood Reporter : « Il est maintenant d’une importance primordiale pour moi de dire, du fond du cœur, que je suis vraiment désolée.

« Je me suis jetée dans les enseignements de Keith Raniere avec tout ce que j’avais », a-t-elle déclaré.

L’ancienne star de la télévision a poursuivi: « Je croyais de tout cœur que son mentorat me conduisait à une version meilleure et plus éclairée de moi-même.

« Je lui ai consacré ma loyauté, mes ressources et, finalement, ma vie. Ce fut la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie.

Allison a fait référence à « ceux qui ont été blessés par les dommages collatéraux de mes choix destructeurs », dans lesquels elle a écrit qu’elle se consacre à passer le reste de sa vie à travailler pour se racheter et devenir une « femme plus compatissante ».

Elle risque jusqu’à 40 ans de prison pour trafic sexuel, complot de trafic sexuel et complot de travail forcé.

Raniere avait déjà été condamné à 120 ans de prison.