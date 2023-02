Qui est allé où dans le remaniement ministériel de Rishi Sunak ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a annoncé un mini-remaniement alors qu’il remplace son président conservateur limogé Nadhim Zahawi et tente d’augmenter les résultats désastreux de son parti dans les sondages.

Le fidèle allié du Premier ministre, Greg Hands, a été nommé successeur de M. Zahawi, limogé pour avoir enfreint le code ministériel sur ses affaires fiscales.

Le Premier ministre a divisé le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) en ministères distincts, créant un nouveau département de l’énergie et fusionnant le commerce avec les entreprises.

Le département numérique, culture, médias et sports (DCMS) a été réduit, tandis qu’un nouveau département science, innovation et technologie a été créé. L’indépendant regarde le manège.

Greg Hands devient le nouveau président conservateur

M. Hands, actuellement ministre adjoint du Commerce, a succédé à M. Zahawi à la présidence du parti conservateur et devient ministre sans portefeuille.

Grand partisan de M. Sunak et considéré comme une paire de mains sûres, le député de Hammersmith et Fulham a déjà occupé des postes de secrétaire au Trésor et de whip en chef adjoint.

M. Hands jouera désormais un rôle crucial dans la collecte de fonds et la conduite des conservateurs aux élections locales de mai, qui devraient être désastreuses pour le parti.

Sunak déplace Shapps et promeut Badenoch dans le remaniement de BEIS

Grant Shapps quitte BEIS et devient le nouveau secrétaire à l’énergie et au net zéro, tandis que Kemi Badenoch devient secrétaire aux affaires et au commerce dans le cadre du grand bouleversement.

Cela équivaut à une grande promotion pour Mme Badenoch, la candidate à la direction des conservateurs qui est devenue la coqueluche de la droite anti-réveil pendant le concours d’été, alors qu’elle assume la responsabilité de stimuler les affaires britanniques au pays et à l’étranger.

Michelle Donelan, Kemi Badenoch et Grant Shapps tous en mouvement ((Stefan Rousseau/Kirsty O’Connor/PA))

Le secrétaire fantôme du Labour pour le climat, Ed Miliband, a déclaré qu’il semblait que les conservateurs admettaient qu’ils “s’étaient trompés” en supprimant le ministère de l’Énergie en 2016.

Le leader de Lib Dem, Ed Davey, a déclaré qu’il s’agissait d’une “étape positive”, mais a ajouté : “Changer les machines de Whitehall ne vous donne pas une meilleure politique énergétique. Changer la politique énergétique est également ce qu’il faut.

Nouveau département scientifique et technique alors que DCMS rétrécit

M. Sunak a également réduit le département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS), transférant la partie numérique à un nouveau ministère de l’innovation scientifique et technologique.

Michelle Donelan prend la direction du nouveau département en tant que secrétaire à la science, à l’innovation et à la technologie, tandis que Lucy Frazer la remplace en tant que secrétaire à la culture.

La promotion de Mme Frazer signifie vraisemblablement qu’il y a une vacance pour le poste de ministre du Logement au département de mise à niveau. Cela signifierait que la nation aurait le sixième nouveau ministre du Logement en un an.

M. Sunak aurait voulu Michael Gove comme secrétaire scientifique, mais il souhaitait rester comme secrétaire de mise à niveau. Pendant ce temps, la loyaliste de Boris Johnson, Nadine Dorries, a déclaré qu’il était “triste” que le département de la culture ait été réduit, affirmant qu’il avait “tragiquement manqué de profil ces derniers temps”.

Dominic Raab semble heureux d’avoir survécu (Getty Images)

Dominic Raab reste au cabinet

Le vice-Premier ministre sous pression conserve son poste au cabinet, malgré les appels à sa démission ou à son limogeage pendant que l’enquête indépendante sur les allégations d’intimidation se poursuit.

M. Sunak a décidé de laisser la “procédure régulière” se dérouler jusqu’à la fin de l’enquête d’Adam Tolley KC – qui devrait encore durer plusieurs semaines. Cela permet aux travaillistes et aux partis d’opposition de dépeindre les conservateurs comme le parti de la “sale”.

L’ancien chancelier conservateur George Osborne a suggéré que M. Sunak pourrait faire face à l’enquête d’intimidation “distrayante” en utilisant un remaniement pour placer M. Raab sur les banquettes arrière et lui permettre de revenir s’il était autorisé.

Des fonctionnaires qui auraient été intimidés par M. Raab ont souffert de « crises de santé mentale » et ont perdu des carrières, a affirmé Dave Penman, le chef du syndicat de la FDA représentant les responsables de Whitehall. Certains députés conservateurs ont suggéré qu’il porte un “toast” à la fin de l’enquête.