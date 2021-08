Qui est Alfie Best et quelle est sa valeur nette ?

Le millionnaire SELF-MADE Alfie Best a amassé une énorme fortune.

Voici ce que nous savons sur lui le gitan rom le plus riche de l’histoire britannique.

Alfie Best a déclaré qu’il espère devenir le premier milliardaire gitan au monde Crédit : James Bailey 2020

Qui est Alfie Best ?

Alfie Best se décrit comme un « homme d’affaires de la vieille école, du sang et des cloques ».

Il est né dans une caravane au bord de la route près de Leicester et à l’âge de 10 ans, il faisait du porte-à-porte Tarmac avec son père.

A 17 ans, il était concessionnaire automobile avant de s’installer dans des camionnettes puis de vendre des téléphones portables.

L’homme de 51 ans est maintenant président de Wyldecrest Parks – la plus grande entreprise de parcs de vacances et résidentiels en Europe.

L’entreprise compte 16 000 résidents sur 91 sites au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis et emploie 380 personnes.

En plus de son empire de propriétés de vacances, Alfie est également propriétaire d’East Thurrock United, non ligue, qu’il a acheté lorsque le club de football semi-pro a rencontré des problèmes financiers pendant Covid.

Et en 2021, il a publié son premier livre autobiographique, Peut-on construire un empire immobilier ? Oui!.

Il joue dans la nouvelle série ITV Undercover Big Boss.

Quelle est la valeur nette d’Alfie Best ?

L’empire d’Alfie vaut maintenant environ 560 millions de livres sterling et il a une valeur estimée par personne à plus de 340 millions de livres sterling.

Il vit dans un manoir de 6 millions de livres sterling dans le Surrey verdoyant, avec pour voisins un cheikh arabe et la rock star de la reine Brian May.

Mais l’homme d’affaires possède également une villa de vacances de huit chambres à la Barbade d’une valeur de 5,4 millions de livres sterling – à seulement trois portes du trou de serrure des Caraïbes de Sir Cliff Richard.

Et il possède une multitude de supercars, dont une Bugatti Veyron de 1,6 million de livres sterling, une Ferrari F8 Spider SA de 275 000 livres sterling et une Roller décapotable d’une valeur d’un quart de million de dollars.

Alfie a été nommé 450e personne la plus riche de Grande-Bretagne dans la liste des riches du Sunday Times en 2019 avant d’être propulsé à la 382e place l’année suivante.

Et l’entrepreneur montre maintenant des signes d’arrêt, Alfie espérant devenir le premier milliardaire gitan au monde.

Qui est la femme d’Alfie Best ?

Alfie est marié à sa seconde épouse Emily Jane Bruce.

On sait peu de choses sur elle ou sur la première femme d’Alfie, Rachel.

Mais Emily aurait encouragé son mari à utiliser sa connaissance de la croissance dans des caravanes pour acheter un parc de maisons mobiles de 1,7 million de livres sterling.

Est-ce qu’Alfie Best a des enfants ?

Alfie a deux enfants – Elizabeth Best et Alfie Best Junior.

Son fils a joué à ses côtés dans l’émission de téléréalité de Channel 4 My Big Fat Gypsy Fortune.

Le jeune homme de 24 ans, qui est l’héritier de la fortune familiale, a également figuré dans Absolutely Ascot d’ITV.

Il partage désormais régulièrement des clichés de ses voitures chères et de son style de vie luxueux avec ses 96 000 abonnés Instagram.

Pendant ce temps, le gendre d’Alfie, Matthew Newland, l’a attaqué à la machette dans un parking en 2016.

Le millionnaire self-made dans sa maison de Surrey avec sa Bugatti, Ferrari et Rolls Royce Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil