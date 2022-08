Qui est Alexis Warr ? À propos du finaliste de “So You Think You Can Dance” – Hollywood Life

Tout se résume à deux ! Alexis Warr seront en concurrence avec Keaton Kermode être le vainqueur de la saison 17 de Donc tu penses pouvoir danser. Après des semaines de performances incroyables, les finalistes monteront à nouveau sur scène pour impressionner les juges et le public dans l’espoir de repartir avec le prix en argent de 100 000 $.

La danseuse de 21 ans a certainement prouvé qu’elle méritait d’être surnommée “la meilleure danseuse d’Amérique”. Quels que soient les résultats, Alexis a une longue carrière devant elle. HollywoodLa Vie a tout ce que vous devez savoir sur Alexis.

Alexis est de Highland, Utah. Elle est formée en ballet, contemporain, hip hop, jazz, claquettes, gymnastique et salle de bal. Elle a commencé à danser à 6 ans, selon Nouvelles du Déseret.

Alexis est marié à Jake Burton. Le couple s’est marié en novembre 2018. Elle a récemment fêté son anniversaire en juillet 2022. «Mon amour. Mon tout. A fêté son anniversaire dans l’un de nos endroits préférés sur terre. Je suis au paradis avec toi”, a-t-elle écrit sur Instagram.

Alexis est apparu sur L’Amérique a du talent en 2014 en tant que capitaine de danse avec la troupe de danse Center Stage. Quatre ans plus tard, elle a essayé pendant Monde de la dansela série de concours de danse qui Derek Hough jugé.

Alexis a ensuite rejoint son compatriote natif de l’Utah Derek lors de sa tournée officielle : Derek Hough en direct ! : La tournée. “Quand on m’a demandé de rejoindre la tournée, je n’y ai pas cru au début. Il a fallu un moment pour comprendre », a déclaré Alexis Nouvelles du désert. « Je ne pouvais pas attendre. Ensuite, j’ai commencé à pleurer et j’étais sur un petit nuage.

