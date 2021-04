Navalny a été emprisonné en janvier lorsqu’il est rentré en Russie après s’être remis en Allemagne d’une attaque empoisonnée en août. Il a blâmé les forces de sécurité russes pour l’empoisonnement, tout comme les autorités américaines et européennes. Les responsables russes ont nié tout rôle.

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré au cours du week-end que la Russie ferait face à des conséquences si Navalny meurt en prison.

Navalny a été condamné à plus de deux ans de prison en partie pour avoir enfreint les règles de probation en se rendant en Allemagne pour y être soigné, une décision selon ses partisans entièrement politique.

Sa détention a attiré des milliers de manifestants dans les rues de Russie.

Voici ce que vous devez savoir sur Navalny et son emprisonnement.

Qui est Navalny?

Navalny est né le 4 juin 1976 à Obninsk, à environ 60 miles au sud-ouest de Moscou.

Après avoir obtenu des diplômes en droit et en finance des universités russes, Navalny est entré en politique en 1999, au moment où Poutine a pris la direction nationale pour la première fois. Il a rejoint le parti d’opposition libéral Yabloko et l’a poussé vers un message plus nationaliste qui l’a mis en conflit avec la direction du parti.

Il a été expulsé de Yabloko en 2007, en partie à cause de commentaires controversés sur l’immigration et de sa décision d’assister à la marche annuelle russe, qui est anti-Poutine mais comprend des membres de l’extrême droite.

Tout en dirigeant un petit cabinet d’avocats d’affaires à Moscou, Navalny a développé la stratégie d’achat d’actions dans des sociétés pétrolières et des banques liées à l’État afin de pouvoir devenir actionnaire minoritaire et remettre en question le leadership des entreprises. Il a ensuite formé un groupe connu sous le nom de Fondation anti-corruption pour élargir ce travail et ouvrir des enquêtes qui frappaient de plus en plus au cœur de l’élite du Kremlin. Un exposé de 2017 a allégué que le Premier ministre Dmitri Medvedev disposait d’un vaste réseau de palais d’un milliard de dollars. La vidéo YouTube accompagnant l’enquête a reçu plus de 35 millions de vues.

Il a joué un rôle clé dans plusieurs mouvements politiques.

Est-ce qu’il s’est présenté aux élections?

Navalny n’a pas été autorisé à se présenter aux élections présidentielles de 2018, la Commission électorale centrale faisant valoir que sa campagne était inéligible en raison d’une condamnation dans une affaire de détournement de fonds en 2014 que ses partisans considéraient comme un châtiment politique.

Lorsqu’il a été autorisé à se présenter, il y a des signes de soutien politique. En 2013, il a remporté 27% des voix contre un allié clé du Kremlin lors de l’élection du maire de Moscou, un résultat qui a surpris certains analystes, car Navalny n’avait pas le soutien des médias d’État et a été contraint de quitter Moscou pendant la campagne parce que problèmes juridiques.

Les observateurs électoraux signalent systématiquement des violations lors des élections russes qui compromettent leur intégrité.

Qu’est-ce qui a conduit à son emprisonnement et que s’est-il passé depuis?

En août, Navalny a été empoisonné avec un agent neurotoxique lors d’un vol depuis la Sibérie. Kira Yarmysh, sa porte-parole, a déclaré qu’il avait commencé à se sentir mal lors d’un vol à destination de Moscou depuis la ville sibérienne de Tomsk. Le pilote a effectué un atterrissage d’urgence à Omsk, où Navalny a été transporté à l’hôpital et placé sur un ventilateur.

Yarmysh a suggéré que Navalny avait peut-être été empoisonné après avoir bu du thé à l’aéroport. «C’est Poutine. Qu’il ait personnellement donné l’ordre ou non, la faute en incombe entièrement », a-t-elle écrit. sur Twitter.

Navalny a été traité en Allemagne et arrêté immédiatement à son retour en Russie au motif qu’il avait violé les conditions d’une libération conditionnelle antérieure.

Son état de santé s’est considérablement détérioré ces dernières semaines. Ses avocats ont déclaré qu’il ressentait une douleur atroce due à une hernie discale dans le dos. Fin mars, Navalny a entamé une grève de la faim pour exiger un traitement médical. Cette semaine, sa porte-parole a déclaré qu’il ne pourrait avoir que des jours à vivre s’il ne recevait pas de traitement.

L’administration Biden s’est prononcée sur son cas. Le président Biden a qualifié le traitement russe de Navalny de «totalement injuste».

Les alliés de Navalny en Russie ont critiqué son déménagement dans un hôpital pénitentiaire, citant des craintes que cette décision ne fasse la une des journaux et ne signale pas qu’il reçoit un traitement adéquat. Son équipe a publié lundi sur son compte Twitter que l’hôpital où il est soigné est destiné aux patients tuberculeux.

A-t-il été ciblé politiquement?

En plus de l’empoisonnement du mois d’août, Navalny et ses partisans signalent de nombreux cas de harcèlement pour son activisme, y compris des menaces juridiques et physiques.

En 2014, Navalny a été condamné à cinq ans de prison pour avoir prétendument détourné 500 000 dollars de bois d’une entreprise publique. La peine de prison a ensuite été suspendue. Bien que l’affaire ait été déclarée inéquitable par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en 2016, un tribunal russe l’a réaffirmée l’année suivante.

D’autres affaires judiciaires ont maintenu Navalny devant le tribunal ou en résidence surveillée. Fin 2014, Navalny et son frère Oleg Navalny ont été condamnés à une peine de prison pour avoir prétendument détourné de l’argent de la société française de cosmétiques Yves Rocher.

Bien que la peine de Navalny ait été suspendue et que la CEDH ait de nouveau déclaré que l’affaire était injuste, son frère a passé trois ans et demi en prison avant d’être libéré en 2018.

Navalny a également été victime de harcèlement physique et de menaces. En 2017, il a été aspergé d’un colorant vert antiseptique à plusieurs reprises. Bien qu’il ait fait la lumière sur l’incident, posant pour des photos sur ses comptes de médias sociaux, après un incident en avril de la même année, il a été hospitalisé après que le colorant lui soit entré dans l’œil.

En 2019, Navalny a été hospitalisé pour une «réaction allergique aiguë» après avoir été de nouveau détenu. Son médecin personnel a déclaré qu’il avait peut-être été affecté par une substance chimique inconnue.

D’autres personnalités de l’opposition ont-elles été ciblées?

Tout au long du long règne de Poutine sur la Russie, des opposants politiques ont été emprisonnés. Par exemple, Mikhail Khodorkovsky, un oligarque russe qui soutenait initialement Poutine, a passé 10 ans en prison après s’être heurté au Kremlin.

Certains ont été tués. Boris Nemtsov, un homme politique libéral autrefois considéré comme un successeur potentiel du prédécesseur de Poutine, Boris Eltsine, a été abattu à quelques pas du Kremlin en 2015. Le meurtre était choquant même selon les normes russes. Poutine a suggéré qu’il s’agissait d’un meurtre à contrat destiné à embarrasser le Kremlin.

Il y a eu plusieurs cas très médiatisés d’intoxications ou d’intoxications présumées. En 2006, Alexander Litvinenko, ancien officier du Service fédéral de sécurité russe (FSB), est décédé après avoir été empoisonné à Londres.

Litvinenko avait écrit un livre qui alléguait un complot mortel sous faux-drapeau pour aider Poutine à être élu en 1999. Les autorités britanniques ont déclaré plus tard qu’il avait été empoisonné après avoir bu du thé mélangé au polonium-210 et que Poutine lui-même aurait ordonné le meurtre.