Qui est Alexandre Douguine ? L’homme surnommé “le cerveau de Poutine”

Alexandre Douguine, dont la fille Daria a été tuée samedi par une voiture piégée, est le grand prêtre d’un nationalisme russe virulent de plus en plus influent à Moscou.

A 60 ans, issu d’une famille d’officiers militaires russes, son parcours est remarquable : d’idéologue marginal à leader d’un courant de pensée proéminent en Russie qui le voit au cœur d’un empire « eurasien » défiant la décadence occidentale. Il est le fondateur spirituel du terme “le monde russe”.

En cours de route, ce volet a incorporé une profonde haine de l’identité de l’Ukraine en dehors de la Russie.

Dugin a aidé à faire revivre l’expression “Novorossiya” ou Nouvelle Russie – qui comprenait les territoires de certaines parties de l’Ukraine – avant l’annexion russe de la Crimée en 2014. Le président russe Vladimir Poutine a utilisé le mot en déclarant la Crimée partie de la Russie en mars de cette année. .

Dugin a depuis longtemps un dégoût viscéral pour les Ukrainiens qui résistent à l’assimilation dans la “mère Russie”. Après que des dizaines de manifestants pro-russes aient été tués lors d’affrontements à Odessa en mai 2014, il a déclaré : “L’Ukraine doit être soit disparue de la Terre et reconstruite à partir de zéro, soit les gens doivent l’obtenir. Je pense que les Ukrainiens ont besoin d’une révolte totale sur tous niveaux et dans toutes les régions Une révolte armée contre la junte Pas seulement dans le Sud-Est.

“Je pense tuer, tuer et tuer. Plus de discours. C’est mon opinion en tant que professeur”, a-t-il déclaré.

L’année suivante, Dugin a été sanctionné par les États-Unis comme “complice d’actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité, la souveraineté ou l’intégrité territoriale de l’Ukraine”.

LA NAISSANCE DE L’EURASIANISME

L’ouvrage qui a propulsé Dugin sur le devant de la scène a été les “Fondations de la géopolitique” en 1997, dans lesquelles il a exposé sa vision d’un empire eurasien, s’étendant de Dublin à Vladivostok. Le livre préconisait de semer l’instabilité et la dissidence aux États-Unis – un pré-écho de la campagne de désinformation autour des élections américaines de 2016.

Dans un passage, il écrit : « Il est particulièrement important d’introduire le désordre géopolitique dans l’activité intérieure américaine, d’encourager toutes sortes de séparatismes et de conflits ethniques, sociaux et raciaux, de soutenir activement tous les mouvements dissidents – groupes extrémistes, racistes et sectaires, ainsi déstabilisant les processus politiques internes aux États-Unis”

Le livre, écrit dans les derniers jours de la présidence chaotique de Boris Yelstin, est devenu un best-seller en Russie.

John Dunlop, chercheur principal à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, a écrit en 2004 qu’aucun autre livre n’avait eu “une influence sur les élites militaires, policières et étatiques de la politique étrangère russe comparable” aux “Fondations”.

Le livre a poussé Dugin vers une carrière universitaire – et pendant un certain temps, il a été président des relations internationales au département de sociologie de l’Université d’État de Moscou.

Dugin a toujours été l’un des partisans les plus virulents de Poutine. En 2007, il a déclaré : “Poutine n’a plus d’opposants, et même s’ils existaient, ils sont malades mentaux et devraient être envoyés pour des examens médicaux. Poutine est partout, Poutine est tout, Poutine est absolu, Poutine est irremplaçable. “

Progressivement, inexorablement, les vues de Dugin se sont déplacées de la marge du débat politique en Russie vers son centre.

En 2011, alors qu’il était Premier ministre, Vladimir Poutine a commencé à parler d’une Union eurasienne. Dugin a expliqué que Poutine avait besoin “d’une idéologie, d’une raison pour laquelle il doit revenir” pour un troisième mandat à la présidence.

Lorsque la Russie a commencé à soutenir les séparatistes dans le Donbass en 2014, Dugin occupait une place importante dans l’Union de la jeunesse eurasienne, qui recrutait des personnes ayant une expérience militaire pour combattre au nom de la République populaire autoproclamée de Donetsk.

Il a également entretenu un torrent de propagande via le site Web Geopolitica, que les États-Unis affirment contrôler. Le Trésor américain a déclaré cette année qu’il s’agissait “d’un site Web qui sert de plate-forme aux ultra-nationalistes russes pour diffuser de la désinformation et de la propagande ciblant l’Occident et d’autres publics”.

Geopolitica, par exemple, a soutenu cette année que les États-Unis et l’OTAN cherchaient à provoquer une guerre avec la Russie, afin de « terroriser davantage le peuple américain de toutes sortes de manières malveillantes ».

PAS À COURT D’ENNEMIS

En tant que l’un des architectes idéologiques de l’expansionnisme russe, Dugin a fait référence à deux “versions” de Poutine et a écrit un livre intitulé “Poutine contre Poutine”.

Il a décrit le Poutine « lunaire », pragmatique et prudent, et le Poutine « solaire », voué à la restauration d’un empire eurasien et à la confrontation avec l’Occident.

En mars, un mois après le début du conflit ukrainien, dans une interview accordée à un quotidien moscovite, Dugin a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute que le Poutine “solaire” a gagné, et que cela devait arriver, ce que je n’ai pas dit il y a à peine un an, mais depuis de nombreuses années maintenant.”

“La Russie a franchi le Rubicon, ce dont je suis personnellement très heureux”, a-t-il déclaré.

Pour Dugin, c’était essentiel parce qu’il dit que l’Occident utilisait l’Ukraine pour essayer de faire tomber la Russie. “Ils croient qu’ils ont une chance de vaincre la Russie, pas littéralement, parce que c’est impossible, mais de l’écraser et de la forcer à se rendre, en l’excluant de leur système mondial.”

Il était également essentiel, selon lui, de montrer “une ferme opposition à la junte et au nazisme ukrainien qui anéantissent des civils pacifiques” ainsi qu’un rejet du libéralisme et de l’hégémonie américaine – un langage similaire à celui utilisé par Poutine pour justifier l’invasion .

Dugin n’est certainement pas à court d’ennemis en Russie. Dans une interview en 2019, il a déclaré: “Tout le monde au pouvoir en Russie est une racaille. Sauf Poutine.”

Dugin a déclaré plus tôt cette année que son adhésion à la notion d'”eurasianisme” est aussi forte aujourd’hui qu’elle l’était lorsqu’il a écrit “Foundations”.

« Son centre est le peuple russe. Et il est ouvert aux peuples qui unissent leur destin au destin du peuple russe.

Pour lui, le conflit en Ukraine fait partie d’une bataille existentielle entre la lassitude de l’Occident et une société fondée sur la tradition, la hiérarchie et la foi chrétienne orthodoxe.

Dans le monde de Dugin, le destin de la Russie “ne sera pas complet tant que nous n’aurons pas réuni tous les Slaves orientaux et tous les frères eurasiens dans un seul grand espace. Tout découle de cette logique du destin – et l’Ukraine aussi”.