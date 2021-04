ALEXANDER Smith est issu d’une longue lignée de soi-disant voyageurs du temps qui prétendent que c’est plus qu’un simple fantasme de science-fiction.

Alors, que prétend-il avoir vu et, surtout, pourquoi n’a-t-il jamais exploité ses connaissances?

Télévision Apex

Alexander affirme qu’il a visité 2018 dans les années 80 et a pris cette photo comme preuve de ses aventures à travers le temps[/caption]

Qui est Alexander Smith?

Alexander, qui prétend avoir été en 2118, a donné une interview dans laquelle il n’a pas expliqué comment il avait voyagé dans le temps.

Mais il a affirmé qu’il avait la preuve sous la forme d’une photo floue qui semblait montrer une rangée de bâtiments verts aux formes étranges.

Il affirme qu’il s’agit de l’horizon d’une ville cent ans dans le futur et dit que le voyage dans le temps peut déformer les images.

Il dit qu’il était sur une mission «top secrète» de la CIA en 1981 et pense que l’agence le traque après sa mission.

Contrairement à d’autres personnes qui prétendent avoir voyagé dans le temps, il n’a pas insisté pour que son visage soit flou ou que son nom ait changé.

Télévision Apex

Plan rapproché du cliché présumé d’Alexandre, qui semble représenter un paysage urbain futuriste[/caption]

Qu’a dit Alexander Smith à propos de «l’avenir»?

M. Smith, qui parle avec un accent américain, a mis en garde contre «de nombreuses menaces» pour la race humaine et a exhorté les gens à lutter contre le réchauffement climatique.

Il a déclaré: «Il existe de nombreuses menaces pour la race humaine.

«Le nombre de menaces qui pèsent sur l’humanité telle que nous la connaissons est le réchauffement climatique, l’élévation du niveau de la mer ainsi que l’augmentation du Co2 dans notre atmosphère.

«Nous devons prendre des mesures maintenant pour lutter contre le réchauffement climatique», a déclaré M. Smith, qui a également déclaré que les extraterrestres sont venus pour la première fois sur terre au milieu du 21e siècle.

Y a-t-il eu d’autres réclamations de «voyageurs dans le temps»?

Un homme du nom de Noah a affirmé qu’il avait voyagé dans le temps à partir de 2030 et a apparemment pris un détecteur de mensonge pour le prouver.

Il a fait des prédictions pour l’avenir pour étayer ses affirmations, mais a eu du mal à convaincre le monde qu’il est un voyageur dans le temps.

Il a dit que si sa véritable identité et sa véritable image étaient révélées, il serait assassiné pour avoir laissé échapper ce que l’avenir lui réserve.

Et il a depuis passé un test de détecteur de mensonge.

Il prétend qu’il a en fait 50 ans, mais qu’il a pris des médicaments anti-âge pour en faire 25 à nouveau.

TikToker Javier prétend avoir voyagé jusqu’en 2027, où tous les humains sont «éteints».

Javier a sous-titré sa vidéo: «Je viens de me réveiller dans un hôpital et je ne sais pas ce qui a pu se passer. Nous sommes le 13 février 2027 et je suis seul en ville. «

«L’humanité a disparu», poursuit-il et «il n’y a personne dans les centres commerciaux,

Télévision Apex

Interrogé par l’intervieweur: « Quelles preuves avez-vous? », Alexander met rapidement la main dans sa poche intérieure pour le claquer.[/caption]

»Dit-il avant que l’enregistrement ne passe dans un magasin de vêtements vide.

Javier partage souvent des mises à jour de sa «vie dans le futur» et affirme qu’il est «coincé» et tente de trouver un moyen de revenir en 2021.

En février 2018, Edward a affirmé qu’il avait atteint l’an 5000.

Une vidéo publiée sur ApexTV montre Edward décrivant ce qui l’a conduit à voyager dans le temps, alors qu’il se trouve dans ce que l’on pense être un parc arménien.

Son visage est caché et sa voix déformée alors qu’il prétend avoir participé à une expérience top secrète en 2004.

Lors de son admission, il sort une photo de sa veste et dit que cela a pris 3000 ans dans le futur.

Cela montre apparemment Los Angeles sous l’eau. Un Grec, cachant sa véritable identité, réclamations dans une autre vidéo qu’il a passé deux jours en 3207 après avoir été abattu dans le temps dans le cadre d’un programme militaire top secret. «Les bâtiments étaient absolument énormes», dit-il. «Les voitures volaient et il y avait une herbe de couleur étrange, pas verte mais violet foncé. «Des extraterrestres, des gens ordinaires, de gros animaux et des robots marchaient ensemble.» Un autre clip dans le même genre «voyageur dans le temps» montre une femme anonyme, prétendument de l’année 3780, montrant ce qu’elle dit être la technologie réelle qu’elle a utilisée pour arriver ici. Elle décrit l’artefact, qui ressemble un peu à une grosse puce informatique, comme une «peau», bien que ce que la technologie soit censée faire ne soit pas vraiment clair d’après son anecdote décousue.

William Taylor, qui prétend être un employé du gouvernement britannique, a déclaré qu’il avait été envoyé en 8973 dans une machine à remonter le temps secrète qui sera bientôt rendue publique. Parler à ApexTV, il prétend avoir voyagé vers une future utopie sans maladie ni crime. Et Taylor, qui dit avoir travaillé comme officier du renseignement au début des années 2000, affirme que le gouvernement garde également d’autres avancées technologiques au public.