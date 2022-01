Qui est Alex Short de The Apprentice ?

L’apprenti est de retour pour une toute nouvelle série avec un tout nouveau lot d’espoirs enthousiastes.

L’un de ceux qui espéraient impressionner Lord Sugar était Alex Short, mais malheureusement pour lui, il a obtenu la botte la quatrième semaine.

Alex Short est un entrepreneur et propriétaire d’entreprise de 27 ans originaire de Hertford.

Bien qu’il ait quitté l’école après la première année de sixième et ait rencontré quelques obstacles en cours de route, il est maintenant sur le point de tripler son chiffre d’affaires – qu’il considère comme la chose « la plus impressionnante » qu’il ait faite en affaires jusqu’à présent.

Avec de grands objectifs pour son entreprise de nettoyage commercial, Alex est motivé, concentré et « ne s’arrêtera pas » jusqu’à ce qu’il arrive là où il veut aller.

Vous pouvez le suivre sur Instagram @alexshort__.

Alex possède sa propre entreprise appelée Stag Commercial Cleaning Services.

Sa bio LinkedIn se lit comme suit : « Depuis que j’ai fondé STAG Commercial Cleaning Services en 2016, il n’a fait qu’exceller dans l’industrie.

« Couvrant le sud du Royaume-Uni, l’entreprise est spécialisée dans les services de nettoyage post-construction exceptionnels qui sont spécifiquement adaptés à l’industrie de la construction.

« En établissant des relations solides avec les entrepreneurs immobiliers, les hôtels, les maisons de retraite, les écoles, les fabricants de produits frais et les détaillants, nous sommes le choix numéro un pour le nettoyage après la construction. »

S’adressant à la BBC, Alex a déclaré: « Je me comparerais à une Ferrari, brillante à l’extérieur mais sous le capot, il y a beaucoup de feu et je viens vous chercher. »

Une déclaration de la BBC à propos d’Alex a déclaré: « Avec de grands objectifs pour son entreprise de nettoyage commercial, Alex est motivé, concentré et dit qu’il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’arrivera pas là où il veut aller.

« Bien qu’il ait quitté l’école après la première année de sixième et qu’il ait rencontré quelques obstacles en cours de route, il est maintenant sur le point de tripler son chiffre d’affaires – ce qu’il considère comme la chose » la plus impressionnante « qu’il ait faite en affaires jusqu’à présent. ”

L’apprenti a débuté le jeudi 6 janvier 2022 à 21 heures sur BBC One.

La nouvelle série sera diffusée chaque semaine et verra l’ancien vainqueur Tim Campbell se joindre en tant qu’assistant de Lord Sugar.

Il remplacera Claude Littner qui ne participera pas pour des raisons médicales.

