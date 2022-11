Qui est Alex Murdaugh et que lui est-il arrivé ?

L’avocat radié Alex Murdaugh est jugé pour les meurtres de sa femme et de son fils en juin 2021.

Des documents judiciaires ont été publiés, fournissant des indices supplémentaires sur le moment des événements et sur ce qui s’est passé la nuit où la famille de Murdaugh a été assassinée.

Alex Murdaugh a été arrêté et accusé du meurtre de sa femme et de son fils Crédit : SLED

Qui est Alex Murdaugh ?

Alex Murdaugh est le mari de Maggie Murdaugh, 52 ans, et de leur fils de 22 ans, Paul, retrouvés morts dans leur maison familiale le 7 juin 2021.

Murdaugh était le huitième d’une longue lignée de procureurs remontant au premier élu il y a plus de 100 ans, mais tout a changé lorsqu’il a appelé le 911 à 22 h 07 pour signaler que sa femme et son fils avaient été tués par balle.

Les autorités ont trouvé des douilles sur les lieux et ont déclaré que Maggie et Paul avaient été abattus à plusieurs reprises et qu’ils n’avaient initialement pas trouvé d’arme.

Selon une chronologie des événements, Murdaugh a appelé le répartiteur de la police et leur a dit qu’il était arrivé chez lui pour trouver les corps sans vie de son fils et de sa femme.

“Je suis parti”, a déclaré Murdaugh à un répartiteur, ajoutant: “Je viens de revenir.”

Un coroner a déterminé que Maggie et Paul étaient probablement décédés entre 21 h et 21 h 30, mais Murdaugh a fourni un alibi selon lequel il avait passé la journée avec sa mère, qui souffre de démence, et son gardien.

Cependant, l’affaire entourant les meurtres a commencé à se défaire lorsque trois mois plus tard, Murdaugh conduisait lorsque son véhicule a eu une crevaison.

Il se serait arrêté pour changer le pneu lorsqu’un homme qui passait par là s’est retourné et a tiré sur Murdaugh.

Il a subi une légère blessure par balle à la tête, et des informations ont révélé plus tard que Murtaugh avait engagé un homme pour le tuer afin que son fils aîné, Butler, reçoive les 10 millions de dollars d’assurance.

L’homme, identifié comme étant Curtis Edward Smith, âgé de 61 ans, a été arrêté pour suicide assisté, coups et blessures, pointage et présentation d’une arme à feu, fraude à l’assurance et complot en vue de commettre une fraude à l’assurance.

Les enquêteurs ont fouillé dans le passé de Murdaugh et ont révélé qu’il avait commis des transactions commerciales frauduleuses et il a été arrêté le 19 novembre 2021.

Il a été inculpé de 27 chefs d’accusation, notamment abus de confiance avec intention frauduleuse, obtention de signature ou de biens sous de faux prétextes, blanchiment d’argent, délits informatiques et faux.

Le bureau du procureur général de l’État a déclaré: “Au total, Murdaugh est accusé de stratagèmes présumés visant à escroquer les victimes et ensuite à blanchir” près de 4,9 millions de dollars.

En janvier, il a fait face à 23 autres accusations, notamment pour abus de confiance avec intention frauduleuse et délits informatiques.

Le total s’élève à 71 accusations de fraude et de vol, pour un montant d’environ 8,5 millions de dollars sur 11 ans.

Alex Murdaugh a-t-il été accusé de meurtre ?

L’enquête sur les meurtres de Maggie et Paul a pris de l’ampleur en juillet 2022 lorsque les autorités ont découvert une vidéo sur téléphone portable qui, selon elles, aurait lié Murdaugh au crime.

Murdaugh a été arrêté pour une double accusation de meurtre le 14 juillet pour le meurtre de sa femme et de son fils.

“Au cours des 13 derniers mois, les agents du SLED et nos partenaires ont travaillé jour après jour pour monter un dossier contre la personne responsable des meurtres de Maggie et Paul et pour exclure ceux qui ne l’étaient pas”, a déclaré Mark Keel, le chef du La Division de l’application de la loi de Caroline du Sud, ou SLED, a déclaré à NBC News.

“A aucun moment les agents n’ont perdu leur concentration sur cette enquête. Dès le début, j’ai été clair que la priorité était de faire en sorte que justice soit rendue. Aujourd’hui est une étape de plus dans un long processus de justice pour Maggie et Paul.”

Des agents fédéraux ont déclaré que la nouvelle vidéo plaçait Murdaugh sur les lieux du crime lorsque les meurtres ont eu lieu.

Les avocats de Murdaugh ont déclaré dans un communiqué à l’époque: “Alex veut que sa famille, ses amis et tout le monde sachent qu’il n’a rien à voir avec les meurtres de Maggie et Paul. Il les aimait plus que tout au monde.”

La déclaration a poursuivi: “Il était très clair dès le premier jour que les forces de l’ordre et le procureur général ont prématurément conclu qu’Alex était responsable du meurtre de sa femme et de son fils.

“Mais nous savons qu’Alex n’avait aucun motif pour les assassiner.”

Ses avocats ont déposé une requête pour remettre les preuves acquises dans les 30 jours et ont exigé d’avoir un procès dans les 60 jours suivant la réception des preuves.

Murdaugh a plaidé non coupable de l’accusation de double meurtre et une date de procès a été fixée au 23 janvier 2023.

Alex Murdaugh fait également face à 71 accusations de fraude Crédit : AP

Que montrent les nouvelles informations ?

De nouveaux documents judiciaires révèlent un élément clé du procès pour meurtre contre Murdaugh concernant son emplacement et l’heure de sa mort.

Les procureurs ont noté que Maggie et Paul étaient décédés entre 20 h 30 et 22 h 06, bien qu’un coroner ait initialement estimé que leur décès s’était produit entre 21 h et 21 h 30.

Les procureurs ont révélé lors d’une audience en août que le téléphone de Paul avait capturé la vidéo et l’audio de la conversation de ses parents peu avant leur mort à 20h44.

Lors de l’audience, les procureurs ont révélé que Murdaugh avait quitté la propriété dans sa voiture à 21h06 et s’était dirigé vers la maison de son père à Alameda et une heure plus tard, l’appel au 911 est venu de la propriété de Moselle où les corps ont été retrouvés.

Les avocats de Murdaugh ont reçu l’ordre de fournir l’alibi de leur client dans les dix jours, y compris l’endroit ou les endroits précis que Murdaugh prétend avoir été.

Ils ont également ordonné à Murdaugh de fournir les noms et adresses des témoins qui étayeront son alibi.

Si Murdaugh envisage de plaider “la folie, la maladie mentale, le piégeage ou la contrainte”, il est tenu de le faire dans le délai de dix jours.

L’avocat de Murdaugh, Dick Harpootlian, a déclaré en juillet que son client voulait accélérer le procès “pour un certain nombre de raisons – une, comme vous l’avez entendu, il se croit innocent.

“Et deuxièmement, il pense que le ou les tueurs sont toujours en fuite et veut que SLED mette cela derrière eux et parte à la recherche des vrais tueurs.”

Le procureur Creighton Waters n’a pas révélé les détails de ce qui a été trouvé sur l’enregistrement vidéo, mais a déclaré à la salle d’audience: “Les preuves dans cette affaire sont substantielles. Tout revient à Alex Murdaugh.”