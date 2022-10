Qui est Alex Bordyukov ? Faits sur le candidat ‘BIP’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Alex Bordyukov est un concurrent de la saison 8 de “Bachelor in Paradise”.

Il a été amené dans l’émission au cours de la troisième semaine lorsque les hommes et les femmes d’origine ont été séparés pour voir s’ils établiraient des liens avec de nouveaux arrivants.

Alex s’est bien entendu avec Victoria Fuller pendant une semaine fractionnée et ils ont eu un rendez-vous en tête-à-tête.

Il était auparavant dans la saison de Rachel Lindsay de “The Bachelorette”.

Alex Bordyukov est allé à un rendez-vous avec Victoria Fuller lors de l’épisode du 24 octobre de Baccalauréat au paradis. Bien que Victoria ait hésité à établir un lien avec qui que ce soit en raison de sa relation avec Johnny DePhillipo, elle a décidé de tenter le coup avec Alex. Victoria et Johnny ont été séparés pendant une semaine fractionnée, date à laquelle elle a choisi d’emmener Alex à un rendez-vous, et ils se sont connectés à plusieurs niveaux.

Cela fait un bon moment que Bachelor Nation n’a pas vu Alex, et il a clairement indiqué qu’il cherchait quelque chose de sérieux hors de son temps sur BIP. Considérant que Victoria a également admis vouloir des enfants le plus tôt possible, elle était heureuse qu’ils soient sur la même longueur d’onde quant à l’avenir. Lors de l’épisode du 25 octobre, Victoria devra affronter Johnny pour la première fois après son rendez-vous avec Alex. Avant l’épisode rempli de drames, apprenez-en plus sur Alex ci-dessous.

1. Qu’est-il arrivé à Alex dans “The Bachelorette” ?

Alex était sur La bachelorette de retour en 2017 pour la 13e saison de l’émission. Il a daté Rachel Lindsey sur le spectacle. Alex a reçu une date de groupe rose au cours de la troisième semaine. Cependant, il n’a jamais obtenu de rendez-vous en tête-à-tête avec Rachel. Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup de temps seul avec la Bachelorette, Alex a quand même atteint la sixième semaine avant d’être éliminé. Il participait alors à la deuxième saison de Licence en paradis Australie en 2019, ainsi que la saison 1 de Licence dans le paradis Canada en 2021.

2. Alex est sorti avec Caroline Lunny de Bachelor Nation

Sur Licence en paradis Australie, Alex a été l’un des premiers arrivés sur la plage. Il s’est d’abord lié à Brooke Blurtonmais elle a quitté la série au cours de la semaine 6. Caroline Lunnyqui était sur d’Arie Luyendyk saison de Le célibataire (États-Unis), est arrivée au cours de la semaine 7, et elle et Alex se sont bien entendus. Ils ont décidé de quitter le spectacle en couple avant la cérémonie finale des roses. Bien qu’ils soient sortis ensemble pendant quelques mois, ils ont fini par se séparer. “Nous avons finalement décidé que nous n’allions pas poursuivre”, a-t-il déclaré. MammaMia en 2019. “Nous entretenons toujours une amitié, nous nous parlons chaque semaine, mais il n’y a plus d’implication amoureuse.”

3. Alex était un athlète universitaire

À l’université, Alex faisait partie de l’équipe de natation de la Wayne State University à Detroit, Michigan. Il a fait partie de l’équipe de natation pendant les quatre années qu’il a passées à l’université. Alex a également reçu le DII ADA Academic Achievement Award au cours de ses années junior et senior.

4. Que fait Alex ?

Alex travaille comme superviseur des systèmes d’information / comptable chez Sutton Leasing, Inc. dans le Michigan, selon son LinkedIn. Il est diplômé de Wayne State en 2012 avec un baccalauréat ès sciences en comptabilité. Il est également employé par Wayne State en tant qu’entraîneur adjoint dans le département des sports, où il travaille avec la force et le conditionnement. Alex est également mannequin.

5. De quelle nationalité est Alex ?

Alex est russe. Il a déjà expliqué à Victoria comment ses parents ont fui leur pays d’origine pour améliorer la vie de leurs enfants en Amérique. Il a toujours de la famille en Russie.