YORKSHIREMAN Alex Bond est déterminé à devenir le champion des champions du Great British Menu après avoir remporté la couronne de starter.

Voici ce que nous savons du chef habile.

BBC

Alex (à gauche) participe pour la deuxième fois au Great British Menu[/caption]

Qui est Alex Bond, finaliste du Great British Menu 2021?

Alex est chef depuis plus de 20 ans.

Il a travaillé dans plusieurs restaurants étoilés Michelin, dont 42 The Calls à Leeds, Auberge du Lac dans le Hertfordshire et The Wild Rabbit dans l’Oxfordshire.

Alex vise à gagner le GBM en utilisant des produits fins et beaucoup de saveur.

Cette année, c’est sa deuxième apparition dans la série après avoir perdu contre Ruth Hansom lors de la manche régionale de 2020, terminant angoissant en deuxième.

Ruth a remporté le cours d’amuse-bouche mais n’a pas réussi à devenir la championne des champions lorsque Niall Keating a remporté la victoire dans la finale.

Alex a réussi à vaincre Ruth cette année, en la surmontant, Tom Spenceley et Gareth Bartram pour assurer sa place dans la dernière semaine de l’émission.

Et il a pris un excellent départ, remportant la couronne de starter pour se qualifier pour la grande finale.

La championne du poisson, Roberta Hall-McCarron, est également présente.

Alex espère battre Roberta et ses collègues finalistes et remporter la 16e série de la prestigieuse émission de la BBC.

BBC / Optomen Television Ltd / Ashleigh Brown

Alex a participé à l’émission à succès de la BBC l’année dernière, sans remporter sa course régionale[/caption]

Quand a-t-il reçu une étoile Michelin?

Alex dirige actuellement Alchemilla à Nottingham et a aidé le restaurant à remporter un succès important ces dernières années.

Alchemilla a reçu une étoile Michelin en 2019, recevant quatre rosettes AA et une place dans les 50 meilleurs restaurants du Good Food Guide un an plus tard.

Le critique de restaurant du Guardian Grace Dent a visité la maison d’Alex en 2018, la décrivant comme « assez magnifique » et donnant à la nourriture une note de 8/10.

Le service a également été très bien noté, recevant une note de 9/10.

Alchemilla propose cinq, sept et même dix plats, avec des prix commençant à 65 £ par personne.

Le restaurant change constamment ses plats mais un menu de dégustation est disponible sur leur site Web.

Alchemilla a également été placée sur la liste des vins notables de l’AA en 2020, avec des prix allant jusqu’à 195 £ par bouteille.

BBC

Alex est l’un des huit finalistes de la série de GBM de cette année[/caption]





Quand le Great British Menu 2021 est-il final à la télévision et comment le regarder?

La finale du GBM sera diffusée sur BBC2 à 20h (heure britannique) le vendredi 21 mai.

Si vous ne pouvez pas le regarder à ce moment-là, la finale sera disponible sur BBC iPlayer après sa diffusion.

Les 28 autres épisodes de la série 16 sont également disponibles à regarder sur la plateforme de streaming.

