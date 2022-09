Qui est Alastair Campbell et quelle est sa valeur nette ? – Le soleil

ALASTAIR Campbell est surtout connu pour son rôle de porte-parole, d’attaché de presse et de directeur des communications et de la stratégie de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

Bien qu’il soit toujours actif en politique, il partage maintenant son temps entre l’écriture, la parole, la radiodiffusion, les œuvres caritatives et le conseil.

Alastair Campbell a quitté le parti travailliste en 2019 Crédit : PA : Association de la presse

Qui est Alastair Campbell ?

Alastair Campbell est né à Keighley, dans le Yorkshire, en 1957, fils d’un vétérinaire.

Il est diplômé de l’Université de Cambridge en langues modernes avant de se lancer dans le journalisme, écrivant principalement pour le Mirror.

Lorsque Tony Blair est devenu chef du Parti travailliste, Campbell a d’abord travaillé pour lui comme attaché de presse, puis comme porte-parole officiel et directeur des communications et de la stratégie de 1994 à 2003.

Il est maintenant engagé principalement dans l’écriture, la prise de parole en public, le conseil et le travail pour des associations caritatives de santé mentale. Il est président de la collecte de fonds pour la recherche sur la leucémie et le lymphome.

Campbell vit dans le nord de Londres et ses intérêts incluent la course à pied, le vélo, la cornemuse et le suivi des fortunes diverses du Burnley Football Club.

Il lutte contre la dépression depuis la vingtaine et en mai 2021, il a co-présenté Good Morning Britain lors de la Semaine de la santé mentale.

Quelle est la valeur nette d’Alastair Campbell ?

En plus de sa longue période au Parti travailliste, Campbell est également un auteur primé, écrivant un certain nombre de livres à la fois sur son temps de travail en étroite collaboration avec Blair et ses batailles avec la santé mentale.

Cela a contribué à faire grimper sa valeur nette à un impressionnant 700 000 $ (501 000 £), selon NetWorthPost.com.

Alastair Campbell est-il marié et a-t-il des enfants ?

Alastair est avec sa compagne Fiona Millar depuis 1979 et a opté pour un partenariat civil en mars 2021.

Le couple est ensemble depuis plus de 40 ans et a résisté à l’envie de se marier.

Le duo s’est marié lors d’une petite cérémonie à Camden, au nord de Londres, aux côtés de leurs trois enfants, Rory, Calum et Grace.

“Je n’ai jamais été du genre à me marier”, a écrit Alastair pour The Guardian. “Heureusement, la femme avec qui je vis maintenant depuis deux fois plus d’années que j’ai vécu sans elle ne l’a fait non plus.

“Le mariage, pour moi, a toujours été une question de religion. Deux personnes, dans une église, avec un ministre ou un prêtre en charge des procédures, faisant des vœux inviolables devant Dieu. Mais je ne crois pas en Dieu.”

Alastair fait un podcast régulier avec sa fille Grace, Football, Feminism and Everything in Between, dans lequel ils interviewent des personnalités de la culture, du sport, des affaires et de la politique.

Quand Alastair Campbell a-t-il quitté le parti travailliste ?

Alastair a été expulsé du parti travailliste en mai 2019 après avoir admis avoir voté pour les Lib Dems aux élections européennes.

M. Campbell a déclaré qu’il ne voulait “plus” faire partie du parti travailliste “stalinien” alors que Jeremy Corbyn en était le chef.

Il a écrit que Corbyn n’était pas “capable de gagner le pouvoir” et que le parti était une “énorme déception” face au Brexit, dans une lettre cinglante publiée le 30 juillet 2019.

Campbell, qui a été un critique franc de Corbyn, a confirmé avec “une certaine tristesse mais une certitude absolue” qu’il ne ferait pas appel de la décision, dans la lettre ouverte publiée dans le New European.

Il a fulminé: “La culture que vous avez contribué à créer a fait de ce parti un parti qui, à mon avis, ne représente plus vraiment mes valeurs ou les espoirs que j’ai pour la Grande-Bretagne.”

Dans une série de tweets, il a déclaré avoir voté pour les libéraux démocrates, qui ont obtenu 16 sièges alors que les travaillistes n’en ont remporté que 10.

M. Campbell a révélé qu’il avait voté Lib Dem pour protester contre la volte-face de l’ancien dirigeant Corbyn sur le Brexit.

Il a déclaré à l’époque: “Triste et déçu de recevoir un e-mail m’expulsant du parti travailliste, en particulier un jour où la direction semble enfin se déplacer au bon endroit sur le Brexit, notamment grâce au vote tactique des membres du parti, y compris les députés, les conseillers et les pairs. qui soutiennent un deuxième référendum.

“Je suis et serai toujours travailliste. J’ai voté Lib Dem, sans publicité préalable, pour essayer de persuader le parti travailliste de faire ce qu’il faut pour le pays/le parti.

“Difficile de ne pas souligner la différence dans la manière dont les affaires d’antisémitisme ont été traitées.”

Jeremy Corbyn n’a pas publiquement fait de commentaire sur l’expulsion de M. Campbell.