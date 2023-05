Qui est Alan Ritchson ? 5 choses à propos de l’étoile ‘Fast X’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Maria Laura Antonelli/Shutterstock

Alan Ritchson est un acteur, surtout connu pour avoir joué dans la série Prime Video « Reacher ».

Il incarne l’agent Aimes dans Rapide et furieux 10.

Il est marié et père de trois enfants.

Alan Richson, 40 ans, est dans l’une des plus grandes franchises cinématographiques de tous les temps. Alan joue dans X rapidele dixième Rapide furieux film, avec quelques poids lourds d’Hollywood comme vin Diesel, Brie Larsonet Jason Momoa. Alan est sur le point de découvrir un tout nouveau fandom dans le monde du cinéma. Voici tout ce que vous devez savoir sur le talentueux acteur.

Alan joue l’agent Aimes dans « Fast X ».

L’agent Aimes est le nouveau chef de l’agence de Mr. Nobody. Il n’est pas fan de Dom (Vin Diesel) et de son équipe. Alan a rejoint le casting du film en mai 2022. Avant la sortie du film le 19 mai, Alan a déclaré sur Instagram que X rapide « va être le meilleur de la franchise jusqu’à présent ».

Il joue dans « Reacher ».

Alan est surtout connu pour avoir joué Jack Reacher dans la série Prime Video Atteindre. Jack Reacher est un ancien policier militaire de l’armée américaine qui enquête sur un complot. L’émission, basée sur une série de livres, a débuté sa première saison en février 2022 et est devenue l’une des émissions les plus regardées de Prime Video. Alan revient pour la saison 2 de Atteindre.

Son premier rôle d’acteur était dans « Smallville ».

Alan a joué Aquaman dans quatre épisodes de Smallville. Ironiquement, son X rapide La co-star Jason Momoa a repris le rôle d’Aquaman dans le DCEU. Alan a joué un autre super-héros, Hawk, dans la série DC Universe Titans.

Il était sur « American Idol ».

Avant de commencer à jouer, Alan est apparu dans la saison 3 de Idole américaineremporté par Fantaisie Barrino. Il était dans le top 87 avant d’être éliminé lors de la manche hollywoodienne.

Il est marié.

Alan a épousé sa petite amie du lycée Catherine en 2006. Il a révélé sur Aujourd’hui que le couple a rencontré dans le ballet. « Bien sûr que je suis tombé amoureux », a-t-il déclaré aux hôtes Hoda Kotb et Jenna Bush Hager. Alan et sa femme ont trois fils : Calem, Édanet Amory.

