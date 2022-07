Qui est Akie Abe ? L’épouse de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a créé un nouveau moule pour les premières dames japonaises

Mais au cours de plus de trois décennies de mariage, dont neuf ans en tant que première dame du Japon, elle s’est avérée être tout sauf une épouse politique conventionnelle.

Au Japon, Akie Abe est surtout connue pour ses opinions franches et progressistes. Contrairement à ses prédécesseurs, elle a refusé de rester dans l’ombre de son mari. Au lieu de cela, la mondaine s’est taillé un rôle public dans un style plus proche des premières dames américaines.

Vendredi, elle a fait un voyage en train d’une heure pour se précipiter aux côtés de son mari dans un hôpital de Nara. Le lendemain, elle a ramené son corps à Tokyo en voiture. Lundi, elle a pleuré aux côtés de parents et d’invités lors d’une veillée privée au temple Zojo-ji.

À travers tout cela, Akie Abe est restée extérieurement calme et calme lorsqu’elle apparaît en public.

Mardi, elle organisera des funérailles privées, qui seront suivies de cérémonies plus importantes à une date ultérieure.

Après que son mari a démissionné de son poste de Premier ministre en décembre 2020, Akie Abe a disparu de la vue du public. Maintenant, elle a été repoussée sous les projecteurs – et la nation se tournera vers elle alors qu’elle pleure la mort de son ancien chef.

Le “parti d’opposition national” d’Abe

“Akie Abe – en tant que première dame – était certainement différente de beaucoup de ses prédécesseurs”, a déclaré Tobias Harris, chercheur principal pour l’Asie au Center for American Progress.

Son soutien aux causes progressistes, ses manières libres et sa confiance joyeuse l’ont fait aimer du public japonais.

Parmi les médias japonais, Akie Abe a gagné un surnom de “parti d’opposition nationale” de Shinzo Abe.

Avec un penchant pour dire ce qu’elle pensait, elle a ouvertement contesté une série de politiques de son mari, de sa poussée pour l’énergie nucléaire à l’accord commercial du Partenariat transpacifique. En 2016, elle a rencontré des manifestants à Okinawa qui s’opposaient à l’expansion d’une base du Corps des Marines des États-Unis, que Shinzo Abe soutenait.

“Je veux recueillir et transmettre les opinions qui ne parviennent pas à mon mari ou à son entourage”, a-t-elle déclaré à Bloomberg en 2016. “C’est un peu comme un parti d’opposition, je suppose.”

Ses opinions progressistes semblaient parfois en contradiction avec des valeurs plus conservatrices.

Akie Abe a été un ardent défenseur des droits LGBTQ, rejoignant un défilé de la fierté gay à Tokyo en 2014. Elle soutient également l’utilisation de la marijuana médicale, ayant posé pour des photos dans un vaste champ de cannabis en 2015.

Akie Abe a également été mêlée à des controverses occasionnelles, notamment un scandale concernant un accord de vente de terrain trouble impliquant une école nationaliste avec laquelle elle avait des liens.

Malgré leurs points de vue souvent opposés, le couple avait une relation amoureuse – et Akie Abe n’a pas hésité à le faire savoir au public. Le couple se tenait souvent la main lors du débarquement de l’avion lors de leurs voyages officiels à l’étranger – une démonstration publique d’affection rarement vue dans les cercles politiques japonais.

Shinzo Abe est fréquemment apparu dans les publications Instagram d’Akie Abe, souriant à ses côtés lors d’événements ou lors de promenades décontractées, caressant leur chien sur le canapé, lisant des journaux dans la voiture – ou posant avec un bol de curry Udon.

À l’occasion de leur 30e anniversaire, Akie Abe a publié une photo de mariage d’eux vêtus de kimonos. Pour leur 32e anniversaire, ils ont célébré avec un gâteau à la crème de cerise et du vin.

Elle a été la première épouse d’un ministre japonais à utiliser activement les médias sociaux, en particulier Facebook et Instagram, partageant des extraits de sa vie avec des dizaines de milliers de followers.

Sa propre personne

Fille d’un magnat de la confiserie, Akie Abe a grandi dans une famille aisée et privilégiée de Tokyo.

Elle a fait ses études dans une école catholique privée et une école professionnelle réservée aux femmes, et parle couramment l’anglais.

Après avoir obtenu son diplôme, Akie Abe a travaillé pour l’agence de publicité japonaise Dentsu. À 22 ans, elle a rencontré Shinzo Abe, qui avait sept ans de plus et travaillait comme assistant politique. Ils sont sortis ensemble pendant plus de deux ans avant de se marier en 1987.

Le couple n’a jamais eu d’enfants. Akie Abe a déclaré aux médias japonais qu’ils avaient cherché un traitement de fertilité au début de leur mariage, en vain.

Akie Abe ne s’est pas contenté d’être confiné à un rôle domestique. Elle a travaillé comme DJ radio dans les années 1990, et après que son mari a démissionné de son premier mandat en tant que Premier ministre en 2007, elle a proposé un plan pour ouvrir un pub izakaya.

“Quand (Shinzo) Abe avait hâte de faire son retour à la direction en 2012, c’était juste au même moment où elle était occupée à préparer l’ouverture d’un restaurant. C’était quelque chose qu’elle voulait faire depuis un moment et elle a pensé avec (Shinzo ) Abe du poste de premier ministre pour 2007, elle a finalement eu cette opportunité”, a déclaré Harris, l’auteur de “The Iconoclast: Shinzo Abe and the New Japan”.

“Alors elle lui a fait promettre qu’elle serait toujours en mesure d’ouvrir son entreprise et elle est allée de l’avant et c’était un très bon restaurant.”

L’izakaya, nommé “UZU” – qui signifie tourbillon en anglais, a ouvert ses portes en 2012 dans le quartier de Kanda à Tokyo, des mois avant que Shinzo Abe n’entame son deuxième mandat en tant que Premier ministre.

Elle a même cultivé son propre riz bio, dans une rizière située dans la préfecture de son mari, et l’a servi dans son restaurant.

En 2015, elle a été photographiée dans une rizière en train de planter du riz avec Caroline Kennedy, alors ambassadrice des États-Unis au Japon, enfilant des pantalons de travail traditionnels pour femmes, pieds nus dans une eau trouble.

Dans les années qui ont précédé son retour en tant que première dame, Akie Abe est retournée à l’université et a obtenu une maîtrise en études de conception sociale de l’Université Rikkyo.

“Ce fut une période de revers et de difficultés pour nous en tant que couple”, a-t-elle déclaré au Wall Street Journal en 2013. “Après un certain temps, il a décidé de se recentrer sur sa carrière politique. J’avais le sentiment que je devais commencer ma propre vie. “

“Cela montre qu’elle a vraiment essayé – tout au long de sa carrière politique – de rester sa propre personne, de ne pas être simplement une épouse politique qui se présenterait et serait simplement censée faire les choses que le Japon attend des épouses politiques. “, a déclaré Harris.

“Je ne pense pas nécessairement qu’elle ait jamais été contente ou désireuse de jouer ce rôle.”