Qui est Akash Madhwal ? L’ingénieur bat des records de bowling IPL pour MI

C’était un spectacle d’Akash Madhwal au MA Chidambaram Stadium de Chennai mercredi alors que le jeune quilleur rapide a ramassé cinq guichets pour guider les Indiens de Mumbai vers la victoire sur les Super Giants de Lucknow dans l’Indian Premier League (IPL) 2023 Eliminator. Les chiffres de 5/5 en 3,3 overs étaient suffisants pour le placer dans une liste d’élite comprenant des noms massifs comme Anil Kumble et Jasprit Bumrah. Cependant, il y a à peine quatre ans, Madhwal jouait au cricket-balle de tennis et n’avait jamais touché une balle rouge.

Madhwal, qui a étudié l’ingénierie, est devenu le premier joueur de cricket de l’État d’Uttarakhand à jouer dans l’IPL après avoir été choisi par le MI en 2022 en remplacement de Suryakumar Yadav, blessé.

En 2019, il a attiré l’attention de Wasim Jaffer, alors entraîneur de l’Uttarakhand, et de l’actuel entraîneur Manish Jha, ce qui a permis au lanceur rapide de commencer son entraînement avec la balle rouge.

Ce qui a suivi a été une course de conte de fées pour Madhwal lors de la saison nationale et avant la saison nationale 2023, le quilleur rapide a été récompensé pour ses efforts car Uttarakhand l’a nommé le skipper de la balle blanche.

Le lanceur du MI a également un lien intéressant avec le batteur indien Rishabh Pant, gardien de guichet.

Les deux joueurs de cricket sont originaires de la même région de l’Uttarakhand et au cours de ses années de formation, Madhwal s’est également entraîné avec Avtar Singh, l’entraîneur de cricket qui a formé Pant avant de déménager à Delhi.

«Il (Akash) faisait partie de l’équipe l’année dernière en tant que quilleur de soutien, et une fois que Jofra est parti, je savais qu’il avait les compétences et le caractère pour faire le travail pour nous. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux gars venir des Indiens de Mumbai et jouer pour l’Inde », a déclaré le skipper du MI Rohit Sharma après le match.