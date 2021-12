Qui est Aisling Bea de Doctor Who ?

DOCTOR Who’s guest star Aisling Bea n’est pas seulement une actrice – elle est aussi une comédienne et écrivaine.

Alors découvrons-en plus sur la star irlandaise, qui a changé de nom de famille.

PA : Association de presse

Qui est Aisling Bea ?

Aisling Bea, 37 ans, est née Aisling O’Sullivan à Kildare, en Irlande, le 16 mars 1984.

Elle est la petite-fille du romancier et poète Mícheál Ó Súilleabháin, et la fille de la jockey Helen O’Sullivan.

Quand elle avait trois ans, son père s’est suicidé.

Sa mère lui a dit qu’il était mort d’une maladie, avant de révéler à l’âge de 13 ans qu’il s’était suicidé.

Aisling a raconté qu’elle avait été hantée pendant de nombreuses années par le fait qu’il n’avait pas mentionné sa sœur Sinéad, qui avait trois mois à l’époque, dans sa dernière lettre.

Elle est diplômée du Trinity College de Dublin en 2006 après avoir étudié le français et la philosophie.





Comment Aisling Bea a-t-elle commencé sa carrière et dans quelles émissions de télévision a-t-elle joué ?

Aisling a commencé à faire du stand-up en 2011 et est devenue en 2012 la première femme en deux décennies à remporter le prix So You Think You’re Funny de The Gilded Balloon au Edinburgh Festival Fringe en 2012. Par la suite, elle a été nommée Best Female Stand- À la télévision aux British Comedy Awards en 2014.

Depuis lors, elle a fait des apparitions régulières à la télévision, notamment dans 8 Out Of 10 Cats, QI, The Last Leg et A League Of Their Own.

De plus, elle a joué dans un certain nombre de séries télévisées, dont la troisième saison de The Fall – où elle est apparue aux côtés de Jamie Dornan en tant qu’infirmière Kiera Sheridan – ainsi que Holby City et Lewis.

BBC

Elle a également joué dans la sitcom Trollied et a participé à la série huit de Taskmaster – elle n’a pas gagné.

À l’automne 2017, elle a joué dans le drame de la BBC Hard Sun, écrit par le créateur de Luther.

Et en mars 2018, elle est apparue dans l’émission spéciale sur les célébrités de The Great British Bake Off pour Stand Up To Cancer sur Channel 4.

Elle est également scénariste, écrivant la comédie de Channel 4 This Way Up, explorant les thèmes de la santé mentale, de l’amour et des relations fraternelles.

Qui joue Aisling Bea dans Doctor Who ?

Aisling a rejoint le casting de Doctor Who pour l’émission spéciale du Nouvel An 2022.

L’épisode, intitulé Eve of the Daleks, voit le Docteur et ses compagnons Yasmin et Dan affronter les Daleks dans un « spectacle bourré d’action ».

Aisling Bea a été la première guest star à être confirmée pour le spécial festif.

Son personnage Sarah est la propriétaire et l’exploitante d’ELF Storage et se retrouve à unir ses forces avec le Docteur, Dan et Yaz dans un combat contre les Daleks.

Aisling Bea a-t-elle changé de nom ?

Après avoir découvert qu’il y avait déjà une actrice appelée Aisling O’Sullivan, Aisling a changé son nom en Aisling Bea (prononcé ASH-ling BEE).

Elle a choisi ‘B’ en hommage à son défunt père Brian.

Avec qui Aisling Bea est-elle sortie ?

En mars 2019, il a été rapporté qu’Aisling sortait avec la star de cinéma Andrew Garfield.

Le couple a été aperçu en train de profiter d’un rendez-vous au théâtre alors qu’ils regardaient Hamilton dans le West End de Londres.

Avant Andrew, en avril 2018, la chronique Bizarre du Sun a révélé qu’Aisling sortait avec l’acteur gallois devenu militant politique Michael Sheen.