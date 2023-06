Qui est Ahren Belisle ? Apprenez à connaître le comédien muet sur ‘AGT’ – Hollywood Life

Ahren auditionne lors de l’épisode du 13 juin.

Ahren est muet.

Ahren est un humoriste.

Ahren Bélisle est devenu un favori instantané sur AGT. L’audition de la saison 18 du comédien a été publiée tôt et la vidéo YouTube compte déjà plus de 1,2 million de vues. Ahren impressionne les juges avec sa routine de stand-up et son histoire inspirante.

Alors, qui est Ahren Belisle ? Le joueur de 28 ans est une étoile montante de la scène comique. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Ahren.

Plus d’actualités « AGT »:

Ahren est muet.

Ahren est un humoriste handicapé non verbal. Lors de son audition, Ahren révèle qu’il souffre de paralysie cérébrale. À l’aide d’une application de synthèse vocale, Ahren tape toutes ses réponses dans son téléphone, qui verbalise ensuite ses mots. Il utilise ce processus dans le cadre de sa routine de stand-up.

« C’était dur de grandir avec [cerebal palsy]. Être muet a rendu les choses plus difficiles parce que ma personnalité est plus grande que ma voix. Mais travailler sur ma santé mentale et apprendre à trouver de la gratitude et de la joie dans la vie a tout changé pour moi », a déclaré Ahren. Fissuré.

Ahren est ingénieur.

Simon Cowell demande à Ahren s’il a un travail de jour en plus d’être comédien. Ahren dit à Simon qu’il est ingénieur dans son 9 à 5. Howie Mandel déclare qu’il ne pense pas qu’Ahren va faire « de l’ingénierie pour beaucoup plus longtemps. Je pense que tu vas être un artiste à plein temps.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ahren est un défenseur de la santé mentale.

En plus de sa page Instagram centrée sur la comédie, Ahren a un compte Instagram séparé qui est entièrement consacré à la santé mentale. « Je vous apprends des façons d’être, un état d’esprit et un amour-propre plus sains pour vous aider à guérir et à vous épanouir », lit-on dans sa biographie pour la page Instagram. Ahren publie des articles sur « les moyens d’améliorer et de reconnaître les défauts des schémas de pensée, de meilleures façons d’être avec soi-même et les autres, comment améliorer le sens de l’amour-propre », et plus encore.

Ahren a été inspiré pour devenir comédien lors d’un voyage au Portugal.

Ahren ne fait de la comédie que depuis un an, mais il fait déjà des vagues dans le monde de la comédie. « J’ai pensé à le faire pendant un moment, mais ce n’est que lorsque je suis arrivé au Portugal et que j’ai assisté à une émission où les comiques pensaient tous que j’étais drôle dans la conversation et m’ont encouragé à le faire », a-t-il déclaré dans son interview avec Fissuré.

Lien connexe En rapport: « Thunderbolts » de Marvel : nouvelle date de sortie révélée et toutes les dernières mises à jour

Ahren vient du Canada.

Ahren est originaire du nord de l’Ontario. Il plaisante sur le fait d’être Canadien pendant son AGT audition. Il a révélé dans une interview à la CBC qu’il passait beaucoup de temps à Ottawa ces derniers temps.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.