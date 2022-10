Les fans de HOUSE of Dragons ont maintenant été initiés aux mauvaises manières d’Aegon Targaryen.

Le huitième épisode de la préquelle de Game of Thrones montre le dernier tyran en action – mais que savons-nous de lui ?

HBO

Les fans de House of Dragons ont été moins impressionnés par Aegon Targaryen[/caption]

Qui est Aegon Targaryen ?

Le prince Aegon est le roi Viserys I et le fils aîné de sa seconde épouse Alicent Hightower.

Le roi Viserys I décide de remettre le trône à la demi-sœur d’Aegon, Rhaenyra, son héritière.

Cette rivalité déclenche la guerre civile. Après la mort du roi Viserys Ier, Aegon accède au trône et est couronné Aegon II.

Qu’arrive-t-il à Aegon Targaryen dans House of the Dragon ?

La nouvelle série se concentre sur Aegon et sa famille de cavaliers de dragons et sa guerre civile connue sous le nom de Dance of Dragons.

Dans l’épisode sept, nous apprenons qu’il va épouser sa sœur, Helaena – interprétée par Phia Saban.

Il est perçu comme un partenariat stratégique pour renforcer la prétention d’Aegon au trône alors qu’il se bat avec sa demi-sœur Rhaenyra.

Mais dans l’épisode huit, les choses semblent s’assombrir alors qu’il passe de gosse gâté à véritable monstre.

Selon Alicent, on découvre qu’il a agressé sexuellement une femme de chambre nommée Dyana.





Les fans ont déjà établi des similitudes entre le dernier adolescent tyrannique et le méchant de Games of Throne, Joffrey Lannister.

Le jeune roi a fait des ravages sur ses sujets pendant son règne, se révélant être un véritable sadique, malgré les efforts de son oncle Tyrion Lannister pour freiner ses sombres pulsions de Main du Roi.

Qui sont les membres de l’arbre généalogique des Targaryen ?

Le Soleil a créé un arbre généalogique définitif des Targaryen. Ils comprennent:

Roi Viserys Targaryen Ier

Le cinquième roi de la lignée royale Targaryen, Viserys I siège sur le trône de fer dans la nouvelle série, House Of The Dragon.

Il est le fils de Baelon Targaryen et petit-fils de Jaehaerys I et descend d’Aegon I qui a repris Westeros et a commencé la dynastie Targaryen des générations plus tôt. Viserys est un cavalier de dragon.

Rhaenyra Targaryen

La seule fille survivante de Viserys I et de sa précédente épouse, Rhaenyra est censée être l’héritière directe du trône.

La cavalière du dragon finit par mener une guerre civile avec ses demi-frères et sœurs – les enfants Viserys que j’ai eus avec Alicent Hightower.

Démon Targaryen

Le prince Daemon Targaryen est le frère aîné du roi Viserys I et le fils du prince Baelon Targaryen et de sa femme et sœur Alyssa.

Rhaenys Targaryen

La princesse Rhaenys Targaryen, connue sous le nom de la reine qui n’a jamais été, est la fille du prince Aemon Targaryen et de sa femme, Jocelyn Baratheon.

Rhaegar et Viserys Targaryen

Bien après la fin de la guerre civile, Aerys II Targaryen est sur le trône.

Son fils, Rhaegar – l’aîné de trois dont Viserys et Daenerys Targaryen, devrait être son héritier.

Après une guerre civile, Aerys et Rhaegar sont tous deux tués. Viserys est ensuite tué par les Dothraki.

Daenerys Targaryen

Le plus jeune enfant d’Aerys II, Daenerys, passe de la marionnette de son frère Viserys à un puissant prétendant au trône.

Alors qu’elle rassemble une armée et descend sur Westeros, elle rencontre Jon Snow, dont elle tombe amoureuse.

Le couple ne se rend pas compte qu’ils sont liés.

Alors que sa quête du trône érode sa santé mentale, Daenerys devient folle et Jon finit par la tuer.

Jon Snow

Jon Snow est le dernier membre survivant de la dynastie Targaryen – bien qu’il ne le sache pas.

Il a été élevé pour croire qu’il était le fils de Ned Stark et Wylla, alors qu’il est en fait le fils secret d’Aegon Targaryen et de la sœur de Ned, Lyanna.

À ce stade, Jon est le véritable héritier du trône de fer.