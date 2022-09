ADNAN Syed a fait la une des journaux en 1999 après la mort de son ex-petite amie, Hae Min Lee.

À l’époque, il était accusé de l’avoir assassinée, mais il a clamé son innocence toutes ces années et aura bientôt un autre jour devant le tribunal.

Adnan Syed a été reconnu coupable du meurtre de Hae Min Lee Crédit : Reuters

Qui est Adnan Syed ?

Né le 21 mai 1981, Syed, 40 ans, est connu comme un criminel condamné.

En 1999, Syed était en couple avec Hae Min Lee qui a ensuite été retrouvé mort dans une tombe peu profonde dans un parc de Baltimore à l’âge de 17 ans.

À l’époque, l’accusation a fait valoir que Syed, un étudiant doué et populaire, alors âgé de 18 ans, avait étranglé Lee dans un accès de rage parce qu’il était ennuyé qu’elle l’ait largué.

Bien qu’il ait nié les allégations en février 2000, Syed – un musulman d’origine pakistanaise – a été reconnu coupable de meurtre au premier degré.

Est-il toujours en prison ?

Syed a finalement été condamné à la prison à vie plus 30 ans pour la mort de Lee.

Depuis sa condamnation, il a tenté de faire annuler sa condamnation sans succès.

En 2018, une cour d’appel a annulé sa condamnation en déclarant qu’il avait reçu un avocat inefficace, mais la décision a ensuite été annulée en 2019 par la plus haute cour du Maryland qui lui a également refusé un nouveau procès.

La même année, son histoire a été racontée sur le podcast de crimes réels Serial qui a attiré l’attention nationale après avoir mis en évidence des failles dans l’enquête sur le meurtre.

Alors que tout espoir avait semblé perdu pour Syed et son équipe juridique, en mars 2022, ils ont déposé une requête demandant de nouveaux tests ADN sur les vêtements, les chaussures et le kit de viol de Lee, qui a ensuite été accordée.

Selon une requête non contestée obtenue par PEOPLE, ces éléments n’ont jamais été testés pour l’ADN, ce qui signifie que la nouvelle technologie pourrait prouver l’innocence de Syed.

“Nous sommes impatients d’avoir enfin accès aux outils médico-légaux pour établir l’innocence de M. Syed”, a déclaré l’avocate de la défense Erica J. Suter dans un communiqué au média.

“M. Syed attend depuis plus de deux décennies l’opportunité de se disculper, non seulement devant le tribunal de l’opinion publique, mais devant le tribunal.

“Nous félicitons le procureur de l’État d’avoir reconnu les graves préoccupations dans son cas, après plusieurs mois de délibération et d’examen, et d’avoir convenu que des tests ADN étaient nécessaires.”

La décision est depuis devenue virale et a attiré l’attention d’un certain nombre de célébrités, dont Kim Kardashian, qui a réussi l’examen du “baby bar” en août 2021.

Elle a posté une capture d’écran de l’histoire de PEOPLE sur Instagram en écrivant : “Je n’arrive pas à croire que l’ADN n’ait pas été testé !!!! C’est une telle victoire pour Adnan Syed !”

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quand le test ADN sera exécuté.

Adnan Syed sera-t-il libéré ?

Les procureurs de Baltimore, dans le Maryland, ont demandé aux juges d’annuler la condamnation de Syed le 14 septembre 2022 et ont demandé qu’ils lui donnent un nouveau procès après que de nouvelles preuves ont été présentées dans une enquête de près d’un an.

Les nouvelles preuves incluaient la possibilité de deux nouveaux suspects et bien que l’accusation n’ait pas affirmé que Syed était innocent, le bureau du procureur de l’État de Baltimore, Marilyn Mosby, a déclaré au Wall Street Journal : “… Pour toutes les raisons énoncées ci-dessous, l’État n’a plus confiance dans l’intégrité de la condamnation.”

Les procureurs affirment que les deux suspects possibles ont été identifiés au moment de l’enquête initiale en 1999 mais n’ont pas été correctement écartés.

En enquêtant sur l’affaire, les procureurs ont trouvé un document judiciaire qui montrait un entretien avec l’un des suspects.

Le dossier du tribunal a déclaré que le suspect avait dit aux enquêteurs: “il la ferait [Ms. Lee] disparaître. Il la tuerait », mais l’aveu n’a jamais été fourni à la défense.

Il a également été noté que la défense n’avait pas été informée que la voiture de Lee avait été retrouvée dans une zone herbeuse derrière l’une des maisons du suspect.

“Cette information n’était pas à la disposition de l’accusé lors de son procès en 2000, et l’État pense qu’il aurait fourni un soutien convaincant justifiant la défense qu’une autre personne était responsable de la mort de la victime”, ont déclaré les procureurs dans le dossier du tribunal.

On ne sait pas si Syed restera en détention jusqu’après l’éventuel nouveau procès, mais Mosby a déclaré: “… Après avoir examiné les preuves et les nouvelles informations sur d’autres suspects, il est de notre devoir de veiller à ce que justice soit rendue.”

Elle a poursuivi: “Nous pensons que le maintenir en détention alors que nous continuons à enquêter sur l’affaire avec tout ce que nous savons maintenant, et alors que nous n’avons pas confiance dans les résultats du premier procès, serait injuste.”

Adnan avait-il un témoin alibi ?

Au fil des ans, la nouvelle équipe juridique de Syed a déposé un certain nombre de requêtes et soulevé de multiples questions tout au long du procès et de l’enquête initiale, notamment le fait qu’un témoin d’alibi n’aurait pas été invité à témoigner devant le tribunal.

Lors du procès, un de ses amis a déclaré l’avoir entendu avouer le meurtre, et l’avoir accompagné au parc pour enterrer le corps de son ex-petite amie, cependant, cette information est en contradiction avec les révélations fournies par une autre étudiante, Asia McClain. , qui a affirmé avoir vu Syed dans la bibliothèque de Woodland, Maryland, l’après-midi de la disparition de Lee, selon la BBC.

Malgré cette information, elle n’a jamais été appelée à la barre.

Se référant à cette omission, le juge de la Cour d’appel Clayton Greene a conclu : « Il n’y a pas de possibilité significative ou substantielle que le verdict aurait été différent », si l’avocat de Syed avait présenté le témoin d’alibi, Asia McClain, qui a déclaré avoir vu Syed autour du moment où l’État a affirmé que Syed avait tué Lee le 13 janvier 1999.

Le tribunal a écrit: “Mme McClain aurait été un témoin d’alibi qui aurait contredit les propres déclarations de l’accusé, qui étaient elles-mêmes déjà incohérentes; ainsi, le témoignage de Mme McClain aurait pu saper davantage la crédibilité de M. Syed.”

La cour d’appel a conclu que le récit de McClain se concentrait sur “une fenêtre de temps étroite dans l’après-midi” du jour de la disparition de Lee.

Il a déclaré que son témoignage n’aurait pas réfuté les preuves de l’État sur les actions de Syed ce soir-là, et au mieux “aurait mis en évidence l’incapacité de M. Syed à expliquer précisément où il se trouvait après l’école” ce jour-là.

Adnan et Hae sont sortis ensemble en 1999

De quoi parle le podcast Serial de Sarah Koenig ?

L’histoire de Syed a été rendue publique dans la première saison du podcast 2014 de Sarah Koenig, Serial.

L’émission a révélé des preuves peu connues et attiré des millions d’auditeurs.

Koening, une journaliste américaine de New York qui a enquêté sur l’affaire du meurtre dans son podcast populaire, a semé le doute sur sa condamnation.

Elle a révélé des faiblesses dans les preuves qui ont été utilisées pour le condamner et a également soulevé des questions sur son avocate, Maria Gutierrez, qui souffrait de sclérose en plaques à l’époque.

Koenig a également fourni des preuves indiquant que Ronald Lee Moore était le tueur et non Syed.

Serial a remporté un Peabody Award en avril 2015 et a été le podcast le plus rapide de l’histoire à recevoir cinq millions de téléchargements, selon iTunes.

Des millions d’auditeurs sont devenus des détectives de fauteuil alors que le podcast culte – le plus rapide à dépasser les cinq millions de téléchargements – a éclairé des trous dans l’affaire contre l’ex de Lee.

La saga du meurtre de 1999, qui jusqu’au podcast n’était qu’un reportage américain oublié, était clairement mûre pour une adaptation télévisée – et la seule question était de savoir pourquoi cela avait pris si longtemps.

Avance rapide jusqu’en 2016, et un tribunal inférieur a ordonné un nouveau procès pour Syed, au motif que son avocat – décédé en 2004 – n’a pas contacté de témoin d’alibi et a fourni un avocat inefficace, cependant, l’État a fait appel.

La cour d’appel spéciale a confirmé la décision du tribunal de première instance l’année dernière, et l’État a également fait appel de cette décision avec succès.