Qui est Adélaïde Kane ? À propos de la nouvelle star de la saison 19 de “Grey’s Anatomy”

Crédit d’image : ABC

L’anatomie de Grey accueille une nouvelle génération de médecins. La première de la saison 19 nous présentera les nouveaux stagiaires, dont l’un est joué par Adélaïde Kane. Préparez-vous à tomber amoureux d’un autre ensemble de personnages incroyables.

Alors, qui est Adélaïde Kane ? Le joueur de 32 ans est apparu dans plusieurs émissions à succès. De sa vie personnelle aux détails sur elle L’anatomie de Grey personnage, HollywoodLa Vie a tout ce que vous devez savoir sur Adélaïde.

1. Adélaïde joue Jules dans L’anatomie de Grey.

Adélaïde incarne le Dr Jules Millin, l’un des nouveaux résidents en chirurgie de première année. Selon TVLine, Jules a été “élevé par des artistes/hippies drogués et est en quelque sorte devenu le seul vrai adulte de la famille. Parce qu’elle a toujours dû prendre soin d’elle et de ses parents, Jules peut être un peu autoritaire, mais son cœur est toujours au bon endroit. Elle n’a pas peur d’enfreindre les règles pour sauver une vie, et parfois cela lui cause des ennuis.

Après l’annonce de son casting, Adélaïde a posté sur Instagram : « Je ne suis pas médecin, mais j’en joue un à la télé ! Tellement excité de faire partie d’une série aussi historique !!! J’ai hâte d’être couvert de faux sang et de fluides corporels au quotidien. tysme ! » Adélaïde a taquiné que Jules pouvait être “autoritaire et un peu impulsive, mais elle a beaucoup de bon cœur”.

Jacques Borelliqui interprète l’adorable Levi Schmitt, a raconté HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en août 2022, “Je veux dire, la grande chose à propos de Grey’s, et je pense que l’un des grands contributeurs à sa longévité, est le fait qu’il se réinvente toutes les quelques années, voire chaque année. Avec ces nouveaux stagiaires, tout peut basculer. Ça va être une saison très, très intéressante, c’est certain.

2. Adélaïde vient d’Australie.

Adélaïde a grandi à Perth, en Australie. Lorsqu’elle a été choisie pour le rôle de Lolly Allen dans Voisins, Adélaïde a déménagé avec sa mère à Melbourne. Elle a également vécu en Nouvelle-Zélande pendant le tournage RPM des Power Rangers et a ensuite déménagé à Los Angeles à l’âge de 19 ans.

3. Adélaïde est bisexuelle.

Adélaïde est devenue bisexuelle dans une vidéo TikTok de 2021. “Moi super nerveuse de sortir publiquement comme bisexuelle aux gens de ma vie et des réseaux sociaux”, a-t-elle écrit. L’actrice a révélé en avril 2021 qu’elle sortait avec un mannequin néerlandais Marthe Woertman.

4. Adélaïde souffre d’anxiété.

L’actrice s’est ouverte en 2016 sur son combat contre l’anxiété. “Je souffre d’anxiété chronique et je pense que nous devrions tous pouvoir parler de santé mentale ouvertement et honnêtement”, a-t-elle déclaré. tweeté. Deux ans plus tard, Adélaïde raconta E ! En ligne“Je souffre d’anxiété et c’est parfois difficile pour moi. Et c’est vraiment important et les gens sous-estiment en quelque sorte la santé mentale, ou il y a une stigmatisation qui s’y rattache. Je pense que c’est faux.

5. Adélaïde est devenue célèbre grâce à des émissions de télévision à succès.

Adélaïde a joué le rôle de Cora Hale dans l’émission à succès de MTV Teen Wolf en 2013. À sa suite Teen Wolf passage, Adélaïde a été choisie pour Mary, Queen of Scots dans la série CW Règne. Le spectacle a duré 4 saisons. Elle a également eu des rôles notables dans Il était une fois, Équipe SEALet C’est nous.