Qui est Adam DiMarco ? 5 choses à savoir sur l’étoile “The White Lotus” – Hollywood Life

Crédit d'image: HBO Max

Adam est un nouveau membre de la distribution de Le Lotus Blanc saison 2.

Adam vient du Canada.

C’est aussi un musicien.

Adam DiMarco vérifié dans Le Lotus Blanc saison 2 et il est déjà devenu l’une des vedettes après le premier épisode. Le bel acteur de 32 ans fait partie de la distribution d’ensemble qui comprend également Jennifer Coolidge, Place Aubrey, et d’autres qui jouent un groupe de vacanciers séjournant dans une station balnéaire en Sicile, en Italie. L’histoire d’Adam se démarque définitivement jusqu’à présent cette saison – alors espérons que son personnage s’en sortira vivant!

En savoir plus sur “Le Lotus blanc”

Alors, qui est Adam DiMarco ? De ses racines canadiennes à son implication dans l’industrie de la musique, nous avons rassemblé ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la talentueuse star.

1. Adam joue Albie dans ‘The White Lotus’.

Adam joue dans Le Lotus Blanc : Sicile comme Albie Di Grasso, un récent diplômé de Stanford qui voyage avec son grand-père Bert (F.Murray Abraham) et le père Dominique (Michel Impérioli). Dans le premier épisode, Adam est assis au bord de la piscine lorsqu’il rencontre Portia (Haley Lu Richardson) et ils commencent à flirter. Nous aurons forcément plus de scènes entre ces deux-là au fil de la saison.

2. Il est canadien.

Adam est né à Oakville, une ville sur le lac Ontario au Canada. Il a finalement déménagé aux États-Unis pour poursuivre sa carrière d’acteur.

3. Il a eu sa chance dans un film de Disney Channel.

Adam a joué dans le film Disney Channel 2012 Radio rebelle opposé Debby Ryan. Il a joué Gavin, l’intérêt amoureux du personnage principal Tara (joué par Debby). Radio rebelle était la grande percée d’Adam et l’a exposé à un public plus large au profit de sa carrière.

4. Il est déjà apparu dans de nombreuses émissions de télévision.

L’impressionnant CV d’acteur d’Adam comprend des apparitions dans des émissions comme les redémarrages de Charmé et Les aventures glaçantes de Sabrinaplus Les magiciens et L’ordre, selon son IMDb. Il est également apparu dans un épisode de Le bon docteur.

5. C’est aussi un musicien.

Adam poursuit une carrière musicale tout en travaillant également comme acteur. Il va le nom Bon en tant que musicien. Il a sorti deux singles, “Come Around” et “Sleepwalk”. Adam fait la promotion de sa musique sur son Instagram.