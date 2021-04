Share on Twitter

Un concurrent de JEOPARDY a tenté de comprendre la fin de la saison des Packers, alors que le quart Aaron Rodgers faisait ses débuts en tant qu’animateur invité de l’émission.

Rodgers a eu des moments difficiles alors qu’il s’approchait du Jeopardy! podium en tant qu’hôte invité lundi soir, alors que l’un des concurrents s’est un peu amusé à ses dépens.

Aaron Rodgers a appelé l’hébergement invité Jeopardy! « l’honneur d’une vie » lorsqu’il est monté sur le tristement célèbre podium lundi[/caption]

Rodgers est surtout connu pour avoir joué le quart-arrière avec les Packers de Green Bay[/caption]

Qui est Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers est un quart-arrière du football américain pour les Packers de Green Bay, ainsi que le nouvel hôte invité de Jeopardy!

Rodgers a été sélectionné pour les Packers au premier tour du repêchage 2005 de la NFL.

Considéré comme l’un des plus grands quart-arrière de tous les temps, Rodgers affiche un pourcentage de réussite de 64,6 en carrière et le pourcentage d’interception de carrière le plus bas à seulement 1,5.

En 2011, il a mené les Packers de Green Bay à un championnat du Super Bowl et a été nommé MVP du Super Bowl.

Rodgers a également fait ses débuts en tant qu’hôte invité de Péril! le lundi 5 avril.

Il sera l’hôte invité pendant deux semaines, jusqu’au 16 avril. Lors de son apparition dans The Pat McAfee Show, Rodgers a déclaré que Trebek était l’une de ses idoles.

«Une de mes idoles en grandissant était Alex Trebek», a déclaré Rodgers lors de son apparition au The Pat McAfee Show en janvier.

«Ils font quelques spots d’hébergement d’invités. Il va sortir ici très bientôt, mais j’ai eu l’opportunité d’en faire partie… Je suis enthousiasmé par l’opportunité.

Rodgers a appris plus tard qu’il n’était pas censé faire cette annonce à l’époque.

«J’ai peut-être un peu sauté le pistolet, alors je m’excuse auprès de ‘Jeopardy!’ s’ils voulaient l’annoncer », a-t-il dit.

«J’étais tellement excité par la série plus tôt. Il est juste descendu les deux derniers jours, nous l’avons compris. C’est très excitant. C’est pour l’intersaison. Nous serons encore plus excités lorsque cette opportunité se rapprochera un peu plus, mais, mec, la série a été si spéciale pour moi au fil des ans.

Rodgers sera l’hôte invité pendant deux semaines, jusqu’au 16 avril[/caption]

Rodgers est apparu pour la première fois sur Jeopardy! en tant que candidat en 2015 et est reparti avec un don de 50 000 $ pour son choix d’un organisme de bienfaisance.

Pourquoi sa remarque sur le terrain est-elle tendance?

Quart-arrière des Packers Aaron Rodgers a fait ses débuts en tant qu’hôte invité sur Jeopardy lundi.

Un concurrent effronté a profité de l’occasion pour parler de la fin de la saison des Packers.

Sur Final Jeopardy – la partie du jeu télévisé où les concurrents écrivent leurs réponses au dernier indice auquel un concurrent n’a pas essayé de répondre – faisant plutôt référence à la fin de la défaite du jeu de championnat NFC des Packers face aux Buccaneers.

Le match a vu l’entraîneur des Packers, Matt LaFleur, choisir de lancer un panier au quatrième but, au lieu de garder Rodgers sur le terrain et de tenter un touché, NBC Sports a rapporté.

Si Rodgers avait réussi le touché, il aurait égalisé le match avec une conversion en deux points.

Sur le danger de lundi! épisode, le concurrent a écrit: «Qui a voulu lancer ce panier?».

Rodgers a répondu: «C’est une excellente question. Cela devrait être correct, mais malheureusement pour ce jeu d’aujourd’hui, c’est incorrect. »

Si Rodgers avait réussi le touché lors de la finale de la saison des Packers, il aurait égalisé le match avec une conversion de deux points.[/caption]

Rodgers a clairement indiqué que le panier n’était pas sa décision après la défaite des Packers, a rapporté NBC Sports.

Malgré cela, il a noté lors de la conférence de presse d’après-match qu’il comprenait l’état d’esprit de LaFleur derrière cette décision.

«Ce n’était pas ma décision, mais je comprends la pensée», a-t-il déclaré.

Qui est le fiancé d’Aaron Rodgers, Shailene Woodley?

Plus tôt cette année, il a été révélé que Aaron Rodgers et Shailene Woodley sont «engagés et très heureux ensemble».

Un ami a dit que leur proposition «rapide» ne devrait pas être une surprise.

Le quart-arrière des Green Bay Packers a stupéfié les fans quand il a remercié sa «fiancée» lors d’un discours d’acceptation MVP.

«180 jours consécutifs où je me suis gratté les poils du nez, j’ai joué pour très peu de fans ou pas de stands toute la saison.

Cependant, le joueur de 37 ans allait bientôt faire tourner les têtes en partageant: «Je me suis fiancé.»

Il a ajouté: «En dehors du terrain, j’ai un très bon groupe de personnes qui me soutiennent. Je tiens donc à remercier mon équipe et ma fiancée….

Shailene Diann Woodley, 29 ans, est née à San Bernardino, en Californie, et a commencé le mannequinat à l’âge de quatre ans.

Ses parents, Lori et Lonnie, travaillaient tous deux dans le domaine de l’éducation, respectivement en tant que conseillère scolaire et directrice.





Woodley a également siégé au conseil d’administration de Our Revolution, un comité d’action politique.

Shailene Woodley s’est fait connaître en tant qu’actrice américaine, mais est également productrice de films et militante écologiste.

Shailene était auparavant liée à une relation avec le joueur de rugby australo-fidjien Ben Volavola.