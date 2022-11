Qui est à l’origine du changement climatique ? De nouvelles données cataloguent 72 000 pollueurs et comptabilisent

Climate TRACE indique qu’il peut produire des estimations d’émissions plus à jour que celles existantes et qui s’appuient moins sur les informations communiquées par les gouvernements sur les émissions de leurs propres pays. Pour ce faire, il exploite en grande partie des images satellite et d’autres données pour obtenir une mesure plus précise de l’activité de production des installations individuelles, puis en estimant leurs émissions.

Avec les aciéries, par exemple, le groupe utilise des mesures satellitaires de la chaleur des hauts fourneaux pour estimer la production d’acier. (Le propriétaire de l’aciérie en Chine, Shagang Group, a refusé de commenter.) Pour les centrales électriques, Climate TRACE utilise des images satellite de la vapeur qui s’échappe de leurs cheminées pour prédire la production d’électricité.

L’analyse du groupe suggère que l’industrie pétrolière et gazière émet beaucoup plus que ce que les pays ont signalé précédemment, en partie à cause des émissions sous-estimées du torchage ou de la combustion de méthane indésirable, et des grandes fuites de gaz connues sous le nom d'”événements de super-émetteurs”. Dans d’autres secteurs, cependant, les estimations de Climate TRACE s’alignent largement sur celles existantes, a déclaré l’un des chercheurs du groupe, Gavin McCormick.

Le fait de disposer de données site par site sur les émissions clarifie la quantité de réchauffement climatique qui pourrait être atténuée simplement en réduisant l’empreinte carbone des plus grands pollueurs, a déclaré M. McCormick. Climate TRACE a commencé à travailler avec six gouvernements régionaux au Mexique, au Brésil, en Afrique du Sud, en Espagne et en Italie pour fournir des informations sur les émissions locales, a déclaré l’un des bailleurs de fonds du groupe, l’ancien vice-président Al Gore.

Des données plus granulaires peuvent également aider les entreprises à comparer leurs fournisseurs afin de minimiser leur empreinte climatique, a déclaré Simon Fischweicher, responsable des entreprises et des chaînes d’approvisionnement pour la division Amérique du Nord du CDP, une organisation à but non lucratif qui collecte des informations sur l’impact environnemental des entreprises.