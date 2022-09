DE L’Australie à Antigua, du Canada au Cameroun, le Commonwealth existe pour favoriser la coopération internationale et les liens commerciaux entre les peuples du monde entier.

Avant sa mort, la reine Elizabeth II était à la tête du Commonwealth.

Qui est le chef du Commonwealth ?

Le Commonwealth est une association volontaire de 56 pays indépendants et égaux – et abrite 2,5 milliards de personnes, y compris des économies avancées et des pays en développement.

Suite au décès de la reine Elizabeth II le 8 septembre 2022, Sa Majesté le Roi est devenu chef du Commonwealth.

La décision a été prise après avoir été discutée par les dirigeants des États membres lors de pourparlers à l’intérieur du château de Windsor le 20 avril 2018.

Bien que le poste ne soit pas héréditaire, avant la reine Elizabeth II, la déclaration de Londres de 1949 reconnaissait le roi George VI comme chef du Commonwealth.

Alors que le nouveau chef du Commonwealth, le roi Charles III a rencontré la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, au palais de Buckingham Crédit : AFP

Le chef du Commonwealth est-il toujours le monarque britannique ?

Le Commonwealth n’est pas héréditaire – ce n’est donc pas toujours le monarque britannique qui assume cette position.

Au lieu de cela, les successeurs sont choisis par les dirigeants du Commonwealth.

En quoi consiste le rôle de chef du Commonwealth ?

Ce rôle est principalement symbolique et ne comporte aucune fonction formelle – mais il comprend plusieurs fonctions officielles.

Le chef du Commonwealth est reconnu par les membres du Commonwealth des Nations comme le “symbole de leur libre association” et sert de leader, aux côtés du secrétaire général du Commonwealth et du président en exercice du Commonwealth.

Le rôle du chef du Commonwealth comprend un certain nombre de fonctions symboliques qui renforcent le sens de la famille et la vitalité du lien avec le Commonwealth.

L’une des tâches du chef du Commonwealth est d’assister à la réunion biennale des chefs de gouvernement du Commonwealth – qui se tient à divers endroits du Commonwealth.

Au cours du sommet, le chef du Commonwealth a une série de réunions privées avec les chefs de gouvernement des pays du Commonwealth, assiste à une réception et à un dîner et prononce un discours général.

Le chef du Commonwealth est également présent aux Jeux quadriennaux du Commonwealth.

Le rôle implique également de diffuser une émission sur la Journée du Commonwealth et d’assister aux événements de la Journée du Commonwealth – y compris la célébration multiconfessionnelle à l’abbaye de Westminster et la réception du Secrétaire général du Commonwealth.

Le rôle du chef du Commonwealth n’a pas de durée déterminée.