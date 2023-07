Qui essaie d’atteindre l’Open lors des qualifications finales ? Anciennes stars de la Ryder Cup, joueurs de LIV et plus encore | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action d’une finale palpitante du 150e Open Championship de St Andrews en 2022

Les piliers de la Ryder Cup, les stars du LIV Golf, les anciens vainqueurs du DP World Tour et les favoris des fans de golf font partie de ceux qui participeront à la finale des qualifications pour le 151e Open.

L’événement de 36 trous se déroule mardi sur quatre sites à travers le Royaume-Uni – Dundonald, Royal Cinque Ports, Royal Porthcawl et West Lancashire – chaque parcours offrant un minimum de quatre places dans la dernière majeure masculine de l’année plus tard ce mois-ci.

Une place supplémentaire sera attribuée aux trois sites avec le champ le plus fort proposé, portant le nombre total de places disponibles à 19, ceux qui progressent étant ensuite ajoutés au champ pour le 151e Open au Royal Liverpool du 20 au 23 juillet.

Ancien champion des Masters Sergio García fait la une des journaux dans le West Lancashire, où l’Espagnol – qui a terminé deuxième derrière Rory McIlroy lors de la dernière édition de l’Open au Royal Hoylake en 2014 – cherche à éviter de manquer le majeur pour la première fois de ce siècle.

Sergio Garcia pourra-t-il jouer au Royal Liverpool plus tard ce mois-ci ?

Garcia a également dû passer par les qualifications pour poursuivre sa séquence d’apparitions à l’US Open le mois dernier, avec le joueur de 43 ans parmi au moins 12 joueurs LIV impliqués dans les qualifications finales mardi. Pas moins de 21 ont été répertoriés dans le champ initial, bien que beaucoup aient depuis choisi de ne pas figurer.

Graeme McDowell est impliqué au même endroit tandis que d’autres joueurs de LIV Jason Kokrak et membre de réserve Andy Ogletree sont à West Lancashire, plus Anirban Lahiri et Laurie Canter sont répertoriés sur le terrain au Royal Porthcawl.

Ancien champion des Masters Charles Schwartzel est rejoint par les coéquipiers des Stingers GC Dean Burmester et Branden Gracequi a tiré le tour le plus bas de l’histoire de l’Open avec un troisième tour 62 en 2017, avec David Puig, Wade Ormsby et Kieran Vincent devrait également être impliqué au Royal Cinque Ports.

Loin de LIV, les anciens joueurs de la Ryder Cup Victor Dubuisson et Jamie Donaldson viser à se qualifier à West Lancashire, où Matt Wallace – un vainqueur sur le PGA Tour cette saison – et le frère cadet de Matt Fitzpatrick, Alex Fitzpatricksont programmés pour jouer.

Un autre nom notable impliqué dans ce cours est amateur Matthieu McCleanun Nord-Irlandais qui a déjà participé au Masters et à l’US Open cette année après son succès au US Mid-Amateur 2022.

Michel Blocla star improbable du championnat PGA de cette année après avoir fait un trou d’un coup aux côtés de McIlroy lors de la dernière journée à Oak Hill, figure à Dundonald Links et fait partie du même groupe que la star adolescente Ratchanon ‘TK’ Chantananuwat.

David Howelun vétéran de 14 apparitions précédentes à l’Open, comme parmi les autres à la poursuite d’une apparition majeure, avec Salle Harry et Thomas Détry. Antoine Rozner et Dale Whitnell – les deux vainqueurs du DP World Tour cette saison – sont également dans le tirage au sort.

Johnnie Cole-Hamilton, directeur exécutif – Championnats, a déclaré : « Nous savons que de nombreux golfeurs visent à obtenir une place pour le 151e Open au Royal Liverpool et nous sommes donc ravis d’offrir plus de places lors des qualifications finales.

« Nous sommes impatients de voir qui sortira du groupe des joueurs professionnels du circuit, des professionnels de club et des golfeurs amateurs d’élite pour gagner une place convoitée dans le championnat. »

Sky Sports Nouvelles offrira des mises à jour des qualifications finales tout au long de mardi, tandis qu’une liste complète des joueurs qualifiés sera disponible sur le site Web de Sky Sports à partir de mardi soir.

Le 151e Open se déroulera ensuite du 20 au 23 juillet, avec une couverture exclusive tout au long de la semaine du tournoi en direct sur Sky Sports Golf.