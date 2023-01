Qui en profite ? L’Espagne et les séparatistes catalans contestent la décision de l’UE

BARCELONE, Espagne (AP) – La plus haute juridiction de l’Union européenne a rendu mardi une décision autorisant l’Espagne à faire une nouvelle tentative pour demander l’extradition d’un ancien politicien séparatiste catalan vivant à Bruxelles.

Mais la Cour de justice de l’UE a introduit plusieurs mises en garde qui ne font pas grand-chose pour clarifier ce qui va suivre dans une saga juridique et diplomatique qui dure cinq ans et ne montre aucun signe de fin de sitôt.

L’Espagne a tenté en vain d’amener la Belgique à remettre l’ancien membre du gouvernement catalan Lluís Puig depuis que lui et l’ancien président régional catalan Carles Puigdemont ont fui Barcelone avec d’autres cohortes à la suite de leur tentative de sécession illégale de 2017 pour la région espagnole de Catalogne.

Les tribunaux belges ont justifié leurs refus répétés en convenant avec Puig que la Cour suprême espagnole, qui a demandé son extradition, n’était pas compétente – arguant plutôt qu’un tribunal inférieur de Catalogne devrait se saisir de l’affaire – et qu’il n’obtiendrait pas un procès équitable.

Cependant, la Cour européenne basée à Luxembourg, dans une décision rendue à la suite d’une demande de la Cour suprême espagnole de clarifier la situation, a déclaré qu’un pays de l’UE ne devrait refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par un autre État membre que dans des circonstances “exceptionnelles”.

Cela signifierait, selon le tribunal, qu’un juge devrait déterminer que la personne à extrader risquerait de ne pas bénéficier d’un procès équitable en raison « des déficiences systémiques ou généralisées dans le fonctionnement du système judiciaire de l’État membre d’émission ». État » ou « les déficiences affectant la protection juridictionnelle d’un groupe de personnes objectivement identifiable auquel appartient la personne concernée ».

Le tribunal a également déclaré que l’Espagne pourrait émettre un nouveau mandat d’arrêt contre Puig.

Où la décision laisse Puig, et le précédent qu’elle pourrait créer pour Puigdemont, n’est pas clair.

Puig a célébré la décision de Bruxelles en déclarant “nous continuerons notre combat”.

Son avocat, Gonzalo Boye, qui représente également Puigdemont, a déclaré à plusieurs reprises que leur défense était fondée sur l’affirmation selon laquelle le système judiciaire espagnol est biaisé contre le séparatisme catalan.

Mais la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodríguez, a déclaré que la décision soutenait la position de la Cour suprême espagnole et réduisait les options pour Puig et Puigdemont.

“Cette décision semble signifier qu’il sera plus facile pour Puigdemont de se présenter enfin devant un tribunal espagnol”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement espagnol a gracié en 2021 les neuf dirigeants de la candidature de 2017 qui n’ont pas fui et ont ensuite été reconnus coupables de sédition et d’abus de fonds publics, dans une tentative des autorités centrales de réduire les tensions avec le riche nord-est de la Catalogne. Les sondages et les élections de ces dernières années montrent que les Catalans sont à peu près également divisés sur la question de la sécession.

Puigdemont lui-même attend une décision sur son immunité en tant que membre du Parlement européen qui est attendue dans les prochains mois.

Joseph Wilson, l’Associated Press