Qui doit diriger ? Démocrates et républicains peinent à trancher

WASHINGTON (AP) – Alors que le président Joe Biden et son prédécesseur, Donald Trump, se préparent à une éventuelle revanche en 2024, un nouveau sondage révèle un manque d’enthousiasme notable au sein des partis pour l’un ou l’autre des hommes en tant que chef de son parti et une ouverture claire pour de nouveaux porte-drapeaux.

Environ un tiers des démocrates et des républicains ne savent pas qui ils veulent diriger leur parti, selon le sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Aucun démocrate ne recueille un soutien significatif lorsqu’on lui demande qui devrait être le chef de son parti ; au lieu de cela, les démocrates répandent leur attention sur plus d’une douzaine de politiciens. Pourtant, ils se sentent aussi plus optimistes que découragés à propos de leur parti. Certains républicains, quant à eux, s’unissent autour de quelques personnes, y compris Trump. Mais une majorité reste non engagée envers lui malgré son emprise sur le parti, et les républicains sont devenus un peu plus pessimistes quant à l’avenir du GOP.

Les résultats reflètent un profond sentiment d’incertitude quant à l’avenir des partis politiques du pays et les défis auxquels les deux sont confrontés pour attacher leurs coalitions effilochées – et peut-être désenchantées.

Pour les démocrates, c’est un autre signe d’avertissement sur la profondeur du soutien de Biden au milieu des inquiétudes concernant la nomination d’une personne qui aurait 86 ans à la fin d’un deuxième mandat.

“Il est certainement à un âge où il ne va pas se présenter aux élections, il va marcher”, a déclaré David Townsend, un directeur des services vétéran de 58 ans à Indianapolis qui penche vers le Parti démocrate.

Townsend a déclaré qu’il soutiendrait Biden s’il était le candidat, mais il veut qu’une nouvelle voix dirige avec vigueur et énergie. Il suggère que Biden pourrait jouer un rôle dans la formation de l’avenir.

“Il doit être à la recherche d’un porte-drapeau, quelqu’un qui pourrait faire passer son message”, a déclaré Townsend.

Malgré son statut de président sortant qui a accompli bon nombre des priorités recherchées depuis longtemps par le parti, moins de la moitié des démocrates – 41% – identifient Biden comme l’actuel chef du parti dans une question ouverte. Seulement 12% ont déclaré vouloir que Biden occupe le poste.

Mais les démocrates sont loin de se rallier derrière quelqu’un d’autre. Ils manquent de consensus sur une personne – voire deux ou trois – pour les diriger. Au lieu de cela, dans la question ouverte, 15 personnes sont chacune mentionnées par entre 1% et 5% des démocrates. Trente-sept pour cent disent ne pas savoir ou ne répondent pas à la question.

En revanche, parmi les républicains, 22 % nomment le gouverneur de Floride Ron DeSantis et 20 % nomment Trump comme la personne qu’ils veulent diriger le parti.

Le républicain Daniel Alvarez, 30 ans, de Lakeland, en Floride, aime à la fois son gouverneur, DeSantis, et Trump.

“Je préférerais prendre l’un ou l’autre de ces gars”, a déclaré Alvarez, un monteur de lignes pour une compagnie de téléphone. Mais si cela se résumait à cela, il choisirait Trump dans une primaire.

“Le pays était meilleur” quand Trump était président, a-t-il dit.

Pourtant, il semble y avoir une ouverture à un nouveau visage parmi les républicains, comme c’est le cas parmi les démocrates, même s’il n’y a pas quelqu’un de précis à l’esprit.

Une majorité de républicains ne choisissent pas Trump ou DeSantis, bien qu’aucun autre individu ne se rapproche de leur niveau de soutien. Onze autres – dont l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, qui a lancé sa candidature pour 2024 mardi – sont chacun nommés par seulement 1% des républicains.

Angela Foster est devenue émue en parlant de la façon dont elle sent que le pays va dans la mauvaise direction sous la direction de Biden. L’indépendant de 66 ans à tendance républicaine a voté pour Trump en 2020.

“J’adorerais revoir Trump dans le bureau ovale pour arranger les choses. Suivi par DeSantis. C’est ce que je veux. Je veux un plan de huit ans », a-t-elle dit en riant.

Mais Foster, qui vit à Gallipolis, dans l’Ohio, et travaille à temps partiel comme caissière, a déclaré qu’elle souhaitait voir le Parti républicain revenir à ses valeurs traditionnelles et mettre fin aux luttes intestines.

Seuls 38% des républicains se disent optimistes quant à l’avenir du Parti républicain, tandis que 36% sont pessimistes et 24% disent ne ressentir ni l’un ni l’autre. Le pessimisme a augmenté depuis octobre, lorsque 27% ont déclaré l’être.

En comparaison, plus de démocrates regardent vers l’avenir avec espoir. Quarante-quatre pour cent des démocrates se disent optimistes quant à l’avenir du Parti démocrate, tandis que 26 % sont pessimistes. 30% supplémentaires disent qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre.

Les républicains pessimistes sont moins susceptibles que les optimistes de nommer un leader choisi. Dans l’ensemble, 34% des républicains – plus que Trump ou DeSantis n’obtiennent individuellement – ​​disent qu’ils ne savent pas ou n’ont pas répondu à la question.

Hugh Lawing se considère comme un indépendant qui penche vers le Parti républicain. Il ne veut pas que Trump se présente et n’est pas sûr de DeSantis, qui, selon lui, “veut être” Trump Jr “. Le retraité de 59 ans de Marietta, en Géorgie, espère que d’autres options se présenteront.

“C’est loin et c’est dans les airs”, a déclaré Lawing.

Pour les démocrates, les options ne manquent pas, y compris les législateurs et d’autres qui ne chercheront probablement pas à être nommés. Derrière Biden à 12% en tant que leader préféré, le nouveau chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries, le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez gagnent chacun 5%.

Greg Davis, 34 ans, a voté pour Biden aux élections générales de 2020. Mais en tant que social-démocrate auto-identifié, il n’était “pas impressionné” par Biden lors de la campagne primaire et préférerait un candidat progressiste.

“Je préférerais qu’il ne le soit pas”, a déclaré le résident de Hilliard, dans l’Ohio, à propos de Biden se présentant pour sa réélection. “Mais je n’ai pas vraiment de candidat en tête.”

Le vice-président Kamala Harris, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et même l’ancien président Barack Obama sont chacun désignés comme chef de parti préféré par 3 % des démocrates.

“Je ne peux pas assez admirer cet homme”, a déclaré Darlene Zwolinski à propos d’Obama.

Zwolinski, une acupunctrice de 63 ans à Lakewood, Colorado, a déclaré qu’elle était satisfaite de ce que Biden avait fait, mais c’est principalement lui qui “a remporté la victoire” contre Trump et, pour cette raison, il pourrait devoir être à nouveau celui-là. .

“S’il y avait quelqu’un dans les coulisses qui était comme (Obama) qui pouvait intervenir, j’aimerais voir Biden bénir cette personne et peut-être se retirer gracieusement”, a-t-elle déclaré. “Cependant, je ne vois personne pour le moment.”

Le sondage auprès de 1 068 adultes a été réalisé du 26 au 30 janvier à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,2 points de pourcentage.

Hannah Fingerhut, Associated Press