Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan ont annoncé des plans pour une Super League européenne en échappée.

Voici quelques-unes des réactions aux nouvelles:

«Il est de notre devoir de protéger le modèle sportif européen, donc si certains choisissent de suivre leur propre chemin, ils doivent vivre avec les conséquences de leurs choix. Ils sont responsables de leurs choix. »

– Le président de la FIFA, Gianni Infantino

« Les clubs concernés seront interdits de jouer dans toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales. »

– L’UEFA a menacé d’interdire les équipes d’autres compétitions européennes

«Je ne saurais trop insister sur la manière dont tout le monde est uni contre ces propositions honteuses et intéressées, alimentées par l’avidité avant tout.

– Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin

«Il est encore temps de changer d’avis. Tout le monde fait des erreurs… Revenez à vos sens. Pas par amour pour le football, car j’imagine que certains d’entre vous n’en ont pas beaucoup. »

– Ceferin implore les propriétaires d’abandonner les plans

«Les fans de n’importe quel club en Angleterre et à travers l’Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs. Nous pensons que le concept d’une Super League européenne détruirait ce rêve.

– Premier League anglaise

«La nouvelle compétition européenne de premier plan nouvellement proposée n’est rien de plus qu’une proposition égoïste et égoïste conçue pour enrichir davantage les déjà super riches.

– La Liga espagnole

– Nous devons réfléchir aux raisons pour lesquelles les 16-24 ans ne sont plus intéressés par le football. Il y a des matchs de mauvaise qualité et il existe d’autres plates-formes de divertissement. Le football doit changer. »

– Florentino Perez, président du Real Madrid et nouveau président de la Super League

« Je ne peux que dire mon opinion personnelle, je n’aime pas ça et j’espère que ça n’arrivera pas. »

– Le milieu de terrain de Liverpool James Milner dénonce les plans de son propre club

«Je me sens responsable de l’équipe, du club et de la relation que nous entretenons avec nos fans. C’est une période très difficile, j’en suis sûr, mais je vais essayer d’aider à régler le problème. »

– Le manager de Liverpool Jurgen Klopp

«Nous, les entraîneurs, sommes prêts à entraîner les clubs. Je suis convaincu que le club prendra la meilleure décision pour ce qui est le mieux pour l’avenir du club. »

– Diego Simeone, entraîneur de l’Atletico Madrid

«Je fais partie de ce club et je fais confiance à ce club pour prendre les bonnes décisions. Je pense qu’il est trop tôt pour tout juger et ce n’est pas mon rôle. Sur mon badge, il est dit que chacun doit jouer son rôle. Mon rôle est de coacher. »

– Le manager de Chelsea Thomas Tuchel

«Nous nous sommes réunis à ce moment critique, permettant de transformer la compétition européenne, en mettant le jeu que nous aimons sur une base durable pour un avenir à long terme, en augmentant considérablement la solidarité et en donnant aux fans et aux joueurs amateurs un flux régulier de grands titres qui nourrira leur passion pour le jeu tout en leur fournissant des modèles de rôle attrayants. »

– Le président de la Juventus, Andrea Agnelli

«Les clubs et leurs équipes juniors devraient être exclus de toutes les compétitions, jusqu’à ce qu’ils aient une seconde pensée pour leurs nombreux supporters qui en ont fait les géants du football mondial.»

– Président du DFB Fritz Keller

«À la lumière des rapports d’aujourd’hui sur le sujet d’une soi-disant ligue séparatiste, l’ECA, en tant qu’organe représentant 246 grands clubs à travers l’Europe, réitère son engagement déclaré à travailler au développement du modèle de compétitions interclubs de l’UEFA avec l’UEFA pour le cycle débutant 2024. et qu’un «modèle de super-ligue fermée» auquel se réfèrent les articles des médias serait vivement opposé par la CEA. »

– Association des clubs européens (ECA)

«Les rêves ne peuvent pas être achetés (achetés).»

– Le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes

«Les projets de Super League européenne seraient très dommageables pour le football et nous soutenons les autorités du football dans leur action. Ils frapperaient au cœur du jeu national, et concerneraient les fans de tout le pays. Les clubs impliqués doivent répondre à leurs supporters et à la communauté footballistique au sens large avant de prendre des mesures supplémentaires. »

– Le Premier ministre britannique Boris Johnson

«Nous mettrons tout sur la table pour éviter que cela ne se produise.»

– Le secrétaire britannique à la culture et aux sports, Oliver Dowden

«C’est la mort du football… Le football est basé sur le concept de l’équilibre compétitif, de la compétition sportive et de la qualification au mérite. Quel est l’intérêt d’aller voir Arsenal affronter Everton ce vendredi si nous savons qu’ils se sont déjà qualifiés pour une soi-disant Super League l’année prochaine?

– Tim Payton, responsable de l’Arsenal Supporters Trust, à l’AFP

«Nous avons besoin que le football soit pour tout le monde. Nous avons besoin que le football soit juste et nous avons besoin de compétitions fondées sur le mérite. À moins de protéger ces valeurs, le jeu que nous aimons est en danger. »

– David Beckham, qui a joué pour trois des clubs de la Super League

– «La soi-disant« SuperLeague »est tout sauf« super ». Cette décision cupide et insensible serait un désastre pour notre base, pour le football féminin et la communauté du football en général, seulement pour servir les propriétaires intéressés qui ont cessé de se soucier de leurs fans il y a longtemps et qui ont un mépris total pour le mérite sportif. Tragique. »

– Ancien joueur de Barcelone et du Real Madrid Luis Figo

« Cette arrogance absurde n’est voulue nulle part dans le football en dehors des clubs qui ont rédigé ce plan. »

– Club de Premier League Everton

«Les enfants grandissent en rêvant de gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions – pas n’importe quelle Super League. Le plaisir des grands jeux est qu’ils n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. Vraiment difficile à comprendre pour tous les fans de football. «

– Le milieu de terrain de Fenerbahce Mesut Ozil, dont les anciens clubs incluent le Real Madrid et Arsenal

«J’adore le football et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet, je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas dans les riches qui volent ce que les gens ont créé, qui n’est rien d’autre que le plus beau sport de la planète.»

– Le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain Ander Herrera

