Qui dirigera les écoles publiques de Caroline du Nord ? La course au poste de commissaire pourrait se jouer jusqu’au bout.

Les électeurs de Caroline du Nord semblent aussi divisés que les deux candidats qui se livrent une lutte controversée pour diriger les écoles publiques de l’État.

Plusieurs sondages montrent que le démocrate Mo Green a une avance de 2 à 3 points sur la républicaine Michele Morrow dans la course au poste de surintendant de l’instruction publique de l’État. La course a reçu plus d’attention que d’habitude pour une course à la baisse en raison de Couverture par CNN de l’histoire de Morrow en matière de publications controversées sur les réseaux sociaux.

« Les sondages semblent un peu meilleurs pour Green que pour Morrow », a déclaré Chris Cooper, professeur de sciences politiques à l’Université Western Carolina, dans une interview. « Si ces tendances se poursuivent, il faut considérer Green comme un léger favori. Cela dit, il s’agit d’un État violet défini par des marges serrées, donc tout peut arriver.

Green est l’ancien surintendant des écoles du comté de Guilford, le troisième plus grand district scolaire de l’État. Il est l’ancien directeur exécutif de la Fondation Z. Smith Reynolds, un groupe qui finance des causes progressistes.

Morrow est une infirmière diplômée, une militante conservatrice, un parent scolarisé à la maison et une ancienne missionnaire chrétienne. Morrow a battu la surintendante sortante Catherine Truitt lors de la primaire du GOP en mars.

Morrow et Green ont des points de vue opposés

Les candidats ont des opinions diamétralement opposées sur un certain nombre de questions liées à l’éducation. Les résultats des élections en diront long sur la valeur que les Caroliniens du Nord accordent à l’éducation publique, selon David McLennan, professeur de sciences politiques au Meredith College.

Morrow soutient l’expansion du programme Opportunity Scholarship de l’État et affirme que les écoles publiques devraient mieux dépenser l’argent dont elles disposent actuellement au lieu d’obtenir des dollars supplémentaires. Morrow s’oppose également à l’expansion par l’administration Biden de la protection du Titre IX pour les étudiants transgenres.

Morrow a dit à ses partisans : «c’est la Révolution américaine 2.0», « soit nous nous battons volontairement maintenant, soit nous serons obligés de nous battre le 6 novembre » et « c’est la guerre ».

« Morrow représente le côté Moms for Liberty du débat sur l’éducation », a déclaré McLennan dans une interview. « Elle était le 6 janvier. Elle a publié des messages incroyables.

Green s’oppose à l’expansion du programme de bons pour les écoles privées de l’État et affirme que les législateurs de l’État ne fournissent pas suffisamment d’argent aux écoles publiques. Green dit également que les écoles devraient s’efforcer de permettre aux élèves transgenres de participer aux activités scolaires dans un environnement sûr et accueillant.

Green a déclaré à ses partisans que «l’âme même de l’éducation publique est sur le bulletin de vote en novembre.»

« Si Green devait gagner, les gens le verraient comme ‘oui, nous accordons toujours de l’importance à l’enseignement public de la maternelle à la 12e année et nous ne voulons pas’ l’emmener sur le chemin qu’il a suivi au cours des derniers cycles d’éducation' », a déclaré McLennan.

Les candidats se qualifient d’extrêmes

Les deux candidats ont tenté de présenter l’autre comme étant trop extrémiste pour devenir surintendant des 1,5 millions d’élèves des écoles publiques de l’État.

Green a diffusé des publicités de campagne pointant vers les publications passées de Morrow sur les réseaux sociaux à propos de tuer des démocrates comme l’ancien président Barack Obama et encourager l’ancien président Donald Trump à recourir à l’armée rester au pouvoir en 2021.

Green a également souligné les déclarations de Morrow, telles que qualifier les écoles publiques de « cloaque absolu du mal et des mensonges ».

Morrow s’est concentré sur les dons que la Fondation Z. Smith Reynolds a faits pendant le mandat de Green à des groupes « de gauche » préoccupés par la situation. des questions telles que Black Lives Matter, LGBTQ+, la justice sociale et le racisme systémique.

Demain a a souligné les subventions à des groupes tels que l’Education Justice Alliancequi a appelé au remplacement des agents chargés des ressources scolaires par des conseillers dans les écoles du comté de Wake.

Les électeurs sont-ils attentifs aux élections ?

Qualifier Green d’extrémiste pourrait ne pas trouver un écho auprès des électeurs qui ne sont pas déjà des partisans de Morrow, selon McLennan, professeur de sciences politiques. McLennan a déclaré qu’il s’agissait d’une ligne standard utilisée par les candidats républicains contre leurs adversaires démocrates.

Mais les attaques de Green contre Morrow pourraient ne pas avoir autant d’impact en raison de toute l’attention portée aux élections présidentielles et au poste de gouverneur, selon Cooper, professeur de sciences politiques.

« La plupart des électeurs ne savent pas qu’ils votent pour un surintendant de l’instruction publique, et encore moins qui se présente et quelles sont leurs opinions », a déclaré Cooper.

Cooper a déclaré que la course au poste de surintendant pourrait dépendre de celui qui remporterait le scrutin présidentiel. Même alors, Cooper a noté que les électeurs de l’État ont l’habitude de diviser leurs billets, comme en 2020, lorsque les démocrates ont remporté quatre courses au Conseil d’État même si Trump a pris l’État.

« Ce sera une élection assez serrée, plus que pour quelques autres postes », a déclaré Cooper. « Les candidats se sont différenciés les uns des autres. »