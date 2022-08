Qui dirigera la défense de l’USWNT à la Coupe du monde ? Est-ce que Vlatko Andonovski le sait ?

La seule équipe à ne pas avoir encaissé de but au Championnat CONCACAF W 2022 est également sortie du tournoi sans aucune clarté évidente autour de son arrière de départ et gardien n ° 1. Allez comprendre.

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, a lancé une ligne arrière différente lors de chacun des cinq matchs de l’équipe en vue de remporter une autre couronne continentale et de se qualifier pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques de 2024. Il a aligné cinq 11 de départ uniques dans le cadre de son expérimentation continue avec un nouveau groupe de jeunes joueurs – mais c’est en défense que les changements semblent davantage concerner la recherche de solutions que le fait que les joueurs obtiennent des représentants.

Où, exactement, cela laisse-t-il l’unité défensive à un an de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande ? Compte tenu de certaines absences importantes en cours, des décisions difficiles se profilent.

Casey Murphy a commencé dans le but lors du match d’ouverture du 4 juillet contre Haïti pour seulement sa sixième sélection en carrière. Murphy a effectué un arrêt mémorable 37 minutes après le début du match, empêchant Haïti de se démarquer Melchie Dumornay en tête-à-tête pour préserver une avance américaine précoce alors que les Américains vacillaient.

Dumornay & Co. s’est avéré trop rapide et trompeur pour les défenseurs centraux américains Becky Sauerbrunn et Alana Cook et même Emily Fox – peut-être la défenseuse américaine la plus rapide de la liste actuelle – a concédé un penalty après qu’Haïti se soit retrouvé derrière. Roselord Borgella a frappé le poteau sur cet effort juste avant la mi-temps, et Murphy et les États-Unis sont sortis vainqueurs 3-0 dans un match qui ne se sentait guère à l’aise.

Par la suite, Andonovski a crédité les joueurs attaquants exceptionnels d’Haïti, notant qu ‘«ils exposeront tous les défenseurs». Deux jours plus tard, il a clarifié avec une déclaration plus affirmative sur l’état de la défense américaine.

“Absolument, il n’y a pas de problème dans le dos”, a-t-il déclaré avant la victoire 5-0 de l’équipe contre la Jamaïque. “Mais il y a eu des moments dans le match où nous aurions pu faire un meilleur travail. C’est une énorme différence. Je pense que notre ligne arrière est stellaire. Je crois vraiment que nous avons la capacité d’arrêter n’importe quelle attaque, n’importe quel joueur dans le monde et je n’avons aucun problème à dire que nous sommes prêts à le faire, peu importe qui est sur la ligne de fond.”

Il a ajouté que la formation de départ contre Haïti “va probablement jouer la majorité des minutes dans ce tournoi” et qu’il y avait des rotations prédéterminées avant le championnat CONCACAF W pour tenir compte de la chaleur, des délais rapides pour les matchs et de la nécessité de tester différents partenariats.

L’arrière droit Kelley O’Hara a rejoint Sauerbrunn, Cook et Fox dans ce match de départ contre Haïti. Fox a raté la finale de la phase de groupes contre le Mexique et la demi-finale contre le Costa Rica avant de revenir pour la finale. Les changements de composition ont persisté tout au long du tournoi de deux semaines.

Cela nous laisse avec quelques questions clés sur la défense américaine…

Quelle paire fonctionne le mieux ensemble en défense centrale ?

Sauerbrunn est le capitaine et, implicitement, le starter au crayon pour l’un des rôles de défenseur central. Elle était sans doute la meilleure arrière centrale du monde pendant et après la victoire de l’équipe à la Coupe du monde 2015, et elle a longtemps été une joueuse dont le positionnement supérieur et la capacité à prédire le jeu lui ont permis d’être au bon endroit au bon moment. Ces traits – plutôt que de se fier uniquement à ses compétences – expliquent pourquoi elle reste un incontournable de la formation à 37 ans.

Pourtant, son profil nécessite le bon partenaire pour la compléter au poste de défenseur central. En 2015, c’était une jeune et talentueuse Julie Johnston (maintenant Ertz) pour gérer les tacles et les récupérations en plein champ. En 2019, c’est Abby Dahlkemper, qui à l’époque a présenté certains des meilleurs dépassements à longue distance de tous les défenseurs centraux dans le monde.

Dahlkemper reste une option, bien qu’elle ait semblé tomber en disgrâce lors des Jeux olympiques de l’année dernière, et sa récupération de côtes cassées l’a empêchée de faire partie de la liste du championnat CONCACAF W.

Tierna Davidson a débuté aux côtés de Sauerbrunn en demi-finale olympique l’année dernière – Davidson a concédé le penalty qui a finalement décidé du match – et le match pour la médaille de bronze. Davidson, également vainqueur de la Coupe du monde 2019, s’est associé à Cook pour la paire de matches amicaux en Australie fin 2021, ainsi que pour au moins la moitié des trois matchs de la Coupe SheBelieves pour commencer 2022.

Les cinq arrières de l’USWNT, qui dans le passé se composaient généralement de la gardienne de but Alyssa Naeher, illustrée ci-dessus, semblent être en pleine mutation en ce moment. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Davidson, cependant, s’est déchiré un ACL en mars lors d’un entraînement avec les Red Stars de Chicago, repoussant probablement son retour au début de 2023.

Cela a laissé Cook et Naomi Girma comme autres options centrales pour le tournoi. Emily Sonnett peut jouer au centre, mais n’est présentée qu’en tant qu’arrière pendant le tournoi. Cook et Girma pourraient être le partenariat à long terme pour les États-Unis à l’arrière, mais pour le moment, il semble qu’ils se disputent une place dans la formation.

Cook a l’avantage apparent après avoir commencé quatre des cinq matches à Monterrey, et elle est une cible offensive sur coups de pied arrêtés dont les États-Unis ont manqué en l’absence récente d’Ertz. Mais Cook a eu du mal dans des duels face à face contre les meilleurs joueurs d’Haïti lors du premier match.

Girma est une option unique dans le pool de joueurs américains. Le choix n ° 1 au classement général du repêchage de la NWSL 2022 est supérieur à ses pairs en défense individuelle et elle est également la plus douée sur le plan offensif parmi les options actuelles à ce poste. Déjà dans son court laps de temps avec San Diego Vague FC, Girma montre à la fois la capacité de dribbler à haute pression et de choisir des attaquants avec de longues balles diagonales précises (un trait caractéristique de Dahlkemper – sa coéquipière de San Diego – à son meilleur). Elle l’a montré contre la Jamaïque, en aidant le premier but de Sophia Smith.

Deux départs pendant les qualifications ne font pas un partant évident, mais combinent le potentiel de Girma avec les progrès qu’elle a déjà montrés cette année – plus les besoins des États-Unis dans la position – et cela prépare le terrain pour elle en tant que partante potentielle à la coupe du monde l’année prochaine.

Sait-on vraiment qui devrait commencer à l’arrière?

Même la position d’arrière gauche, apparemment la plus stable sur la ligne arrière, est accompagnée d’un astérisque lors de la discussion sur le potentiel de départ 11 pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Fox est le démarreur clair en ce moment. Elle a été identifiée par Andonovski l’an dernier comme une joueuse déjà capable de concourir au niveau international senior, mais qui a besoin de plus d’expérience dans les meilleurs matchs avant la Coupe du monde.

“C’est l’une des défenseuses les plus à l’aise que j’ai jamais vues sous pression”, a déclaré Andonovski l’an dernier. “La pression ne la dérange pas du tout.”

L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a testé différentes lignes arrière, apparemment dans le but de trouver la bonne formule avant la Coupe du monde féminine 2023. Erin Chang/ISI Photos/Getty Images

Le contexte nécessaire à l’arrivée de Fox est que Crystal Dunn était l’arrière gauche sortant et faisait partie intégrante du triomphe de l’USWNT en Coupe du monde 2019. Elle a donné naissance à son premier enfant en mai et devrait revenir à un moment donné. Dunn à son meilleur est un démarreur clair.

Cela pourrait-il signifier – en admettant certaines hypothèses ici – Fox à gauche et Dunn à droite ? Ce serait un duo d’arrières latéraux extrêmement offensifs tout en donnant aux États-Unis une grande vitesse de récupération dans de vastes zones, ce qui pourrait être nécessaire en fonction des partenariats centraux.

O’Hara et Sofia Huerta ont principalement partagé la charge d’arrière droit au Championnat CONCACAF W, Sonnett faisant également une rotation et ajoutant d’importantes contributions offensives contre le Mexique et le Costa Rica. O’Hara est l’arrière droit sortant – et double championne de la Coupe du monde – qui semble toujours être le premier choix là-bas, mais Huerta continue de faire valoir son cas comme une option solide qui pourrait être le meilleur crosseur pur de l’équipe. .

Sofia Huerta, à gauche, fait pression pour une place d’arrière latéral à l’USWNT tandis que Naomi Girma, à droite, s’est rapidement imposée comme une favorite pour être une solution à long terme au poste d’arrière central. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Huerta a commencé la finale contre le Canada, s’installant dans le match après que Nichelle Prince l’ait ciblée au début de quelques duels en tête-à-tête. Huerta, 29 ans, est l’option légèrement plus jeune d’O’Hara, qui aura 34 ans la semaine prochaine, mais O’Hara semble à peine avoir perdu une étape lorsqu’il est en parfaite santé.

L’arrière droit – surtout si c’est une considération pour Dunn à son retour – sera une bataille continue.

Un vétéran ou un novice en tant que gardien de but ?

La situation de gardien de but est actuellement la plus déroutante dans le dos.

Alyssa Naeher a commencé la finale contre le Canada. Dans le vide, c’est le statu quo. Mais Naeher et Murphy se sont partagé le temps tout au long du tournoi, et Murphy faisait partie de ce 11 dans le premier match qui, selon Andonovski, était son équipe préférée.

Il a dit par la suite que Naeher commencerait le deuxième match, contre la Jamaïque, dans le cadre d’une rotation prédéterminée, puis le staff déciderait à partir de là. Murphy a ensuite entamé la finale de la phase de groupes contre le Mexique et, surtout, la demi-finale contre le Costa Rica (un match avec quelques instants de brève incertitude entre le gardien et la ligne arrière).

Naeher obtenant le feu vert en finale a donc été une petite surprise. Elle a traité quelques premières sondes du Canada avant que la ligne arrière américaine ne ferme la plupart de ses rivaux régionaux jusqu’aux derniers instants lorsque le Canada a fait pression pour égaliser. Même alors, Girma a été inséré aux côtés de Cook et Sauerbrunn pour clôturer le match dans un dos à cinq. Le Canada a terminé le match avec 0,53 buts attendus.

Qu’il y ait ou non un nouveau n ° 1 dans le but n’est pas clair. Mais la décision de donner des minutes significatives à Murphy découle d’une leçon qu’Andonovski a apprise aux Jeux olympiques de l’année dernière – et d’un problème qui existe pour les États-Unis depuis plusieurs cycles : pas assez d’expérience pour les gardiens de but remplaçants.

“C’est une gardienne incroyable”, a déclaré Andonovski à propos de Naeher avant le match de la phase de groupes contre la Jamaïque. “Nous sommes très conscients de ses qualités. Mais nous avons estimé qu’il était important pour Casey d’obtenir un match. Une partie de la raison en est aussi parce que, en repensant à nos Jeux olympiques, Alyssa s’est blessée et nous avons dû jouer un gardien de but. [Adrianna Franch] dans deux de nos matchs les plus importants qui n’ont pas joué une seconde avant. De cette façon, nous savons que nous aurons deux gardiens prêts après ces deux matchs, et ensuite nous déciderons comment nous allons avancer.”

Andonovski a déclaré pendant le tournoi que son équipe n’était pas prête pour la Coupe du monde pour le moment, mais qu’elle le serait le moment venu. Une grande partie de cette promesse devenant réalité – et si les États-Unis remportent une troisième Coupe du monde consécutive – dépendra des bonnes décisions prises pour la sélection du personnel défensif.