Qui diffusera la Coupe du monde féminine au Royaume-Uni ? Le problème TV de la FIFA menace le tournoi de cet été

Cet été, la Coupe du monde féminine 2023 verra des équipes des six principales confédérations se rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande pour un tournoi central salué comme l’aboutissement d’années de croissance explosive dans le jeu. Passé de 24 nations à 32, l’événement d’un mois et de 64 matchs mettra en lumière des stars comme Alexia Putellas, Sam Kerr, Catarina Macario et, fraîchement sortie de leur victoire historique au Championnat d’Europe, la Lionesse anglaise.

Mais, dans l’état actuel des choses, il sera diffusé à un public précisément nul dans des pays comme l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre.

C’est le blackout de diffusion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

En un mot, tout est une question d’argent.

Au cours des années précédentes, les droits de diffusion de la Coupe du monde féminine étaient toujours regroupés avec ceux de la Coupe du monde masculine. Cela signifiait que les réseaux de télévision obtiendraient l’exclusivité sur un certain nombre de leurs jeux et que les sponsors obtiendraient des niveaux d’exposition similaires dans les deux tournois.

La FIFA n’a jamais été trop précise sur le niveau de valeur qu’elle considérait que le package féminin ajoutait à l’accord global, mais avec les droits de la Coupe du monde du Qatar 2022 se vendant entre 100 et 200 millions de dollars par diffuseur, ils pensaient clairement qu’il y avait beaucoup d’argent pour être faite séparant les deux tournois.

Ainsi, en 2021, Gianni Infantino a annoncé son intention de vendre aux enchères les compétitions séparément dans le cadre d’un long engagement à augmenter à la fois le financement et les prix dans le jeu international féminin.

Et, jusqu’à présent, la bonne nouvelle est que cela a porté ses fruits. Le tournoi de cette année verra les femmes obtenir une augmentation de près de 300% de leur prix en argent, et le budget alloué à l’organisation de l’événement avoisine les 125 millions de livres sterling. Bien que ce ne soit certainement pas les 230 milliards de dollars investis au Qatar, c’est plus de 10 fois le montant dépensé pour la Coupe du monde féminine de 2015 qui s’est tenue au Canada.

Malgré ces bruits positifs de la part de l’instance dirigeante du jeu et l’énorme regain d’intérêt pour le football féminin à travers l’Europe, la FIFA a estimé que les offres pour les droits de diffusion étaient actuellement loin d’être assez bonnes pour être vendues.

S’exprimant lors d’une réunion de l’Organisation mondiale du commerce à Genève, Infantino a déclaré que les offres du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de l’Espagne, les cinq grands du football européen, étaient « tout simplement inacceptables » et une « gifle au visage » non seulement pour les joueuses, mais à « toutes les femmes du monde ». Suite à son propre Instagram, il s’est rendu dans ces pays en affirmant que certaines offres avaient été aussi basses que 1 million de dollars.

Tout à fait pourquoi cela dépend de qui vous demandez. Pour les radiodiffuseurs eux-mêmes, c’est une combinaison de facteurs. D’abord, leur expérience respective de diffusion du jeu féminin dans ce pays et leurs estimations sur leur capacité à vendre de l’espace publicitaire pendant les matchs.

La Super League féminine, par exemple, a enregistré des revenus de sponsoring estimés à environ 14 millions de livres sterling cette saison. Ce qui, étant donné que l’Euro féminin a enregistré une audience record de 365 millions de téléspectateurs dans le monde, montre que même si l’intérêt du public peut parfois rivaliser avec le jeu masculin, la capacité de monétiser cet intérêt est encore à la traîne.

Que ce soit parce qu’il y a une déconnexion perçue entre les marques qui paieront des tarifs plus élevés pour les placements sportifs et la démographie supposée de ceux qui regardent, c’est aussi une question de qui vous demandez. Mais, quoi qu’il en soit, les réseaux à travers l’Europe tiennent toujours à se protéger de la perspective de « dépenses excessives » pour le football féminin, alors qu’ils ne sont pas entièrement convaincus que le modèle publicitaire est là pour le soutenir.

Sans aucun doute exacerbant les choses bien sûr, c’est l’emplacement. L’organisation de l’événement dans le Pacifique Sud signifie que le premier tour de matches verra des heures de coup d’envoi allant de 2h du matin à 13h. C’est quelque chose qui verra sans aucun doute les matchs en direct prendre un énorme succès en Europe, et signifier que toutes les émissions aux heures de grande écoute consisteront en un peu plus que des forfaits de faits saillants. Deux choses qui ne sont pas considérées comme appétissantes pour les gros contrats publicitaires.

Infantino a cependant abordé ces questions et a déclaré: «Pour être très clair, il est de notre obligation morale et légale de ne pas sous-vendre la Coupe du Monde Féminine de la Fifa. Par conséquent, si les offres continuent à ne pas être équitables, nous serons contraints de ne pas les diffuser dans les « cinq grands » pays européens. »

Les faits demeurent cependant, que les précédentes Coupes du monde féminines ont vu des matchs recueillir environ 50 à 60% de l’audience télévisée de celle des hommes. Qui, ne l’oublions pas, est confortablement le plus grand événement sportif de la planète.

Le fait que la FIFA ait estimé qu’ils tomberaient immédiatement sur des offres de diffusion d’environ le même pourcentage semble naïf à l’extrême, mais certains d’entre eux le font avec près de 100 fois moins d’indices sur un problème bien plus important en Europe que la simple publicité des pieds froids.

Un accord sera presque certainement conclu car, quelle que soit la position d’Infantino sur la « sous-vente » du tournoi, la réputation de la FIFA est telle que tout échec à obtenir les droits de diffusion sera – à tort ou à raison – considéré comme de la cupidité de la part de l’organisation. .

Plus de 1,1 milliard de personnes ont regardé le tournoi 2019 en France, mais plus de la moitié de ces téléspectateurs étaient basés en Europe même. La différence de fuseau horaire est clairement un problème majeur pour ces diffuseurs, mais avec le jeu féminin qui bénéficie d’une année sur l’autre d’un intérêt et d’une fréquentation record, c’est clairement un risque – si c’en est un – qu’ils devraient être prêts à prendre.

En fin de compte, ce n’est que le dernier d’une très longue série d’obstacles que le football féminin est obligé de surmonter. Des haies qui, malheureusement, sont devenues la norme chez les hommes. L’argent a-t-il un sens ? Et si tel est le cas, comment la FIFA et ses sponsors peuvent-ils l’extraire de la manière la plus efficace et la plus fiable des fans ?

S’il y a une chose au-delà des normes sur le terrain et du nombre de supporters dans les stades qui signifie vraiment l’arrivée du football féminin au sommet du jeu, c’est que ces organisations sont déterminées à en tirer le meilleur parti possible.