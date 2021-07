C’est un honneur d’être nominé, mais parfois les bonnes personnes n’obtiennent pas cet honneur.

Les nominations aux Emmy Awards 2021, qui honorent la programmation diffusée en grande partie au cours des 12 mois se terminant le 31 mai, seront annoncées mardi. Ils sont susceptibles d’être un assortiment prévisible de favoris d’Hollywood, avec quelques surprises sur la liste restreinte pour le plus grand honneur de la télévision. Bien qu’il y ait beaucoup d’acteurs et d’émissions de télévision dignes d’être honorés lorsque les nominés seront révélés, nous avons également la garantie d’une multitude de rebuffades de grandes performances et de séries magnifiques. Mais si je pouvais contrôler les Emmys, ça n’arriverait sûrement pas.

Des nominés attendus, tels que Jean Smart et « The Crown », à l’admirable plans longs (« For All Mankind » et « Superstore »), nous sélectionnons les émissions de télévision et les acteurs que nous aimerions voir nominés dans les grandes catégories. C’est peut-être une liste de souhaits, mais elle est méritante.

Série dramatique

« Les garçons » (Amazon)

« Bridgerton » (Netflix)

« La Couronne » (Netflix)

« Pour toute l’humanité » (Apple TV+)

« Poser » (FX)

« L’humanité », le drame sous-estimé d’Apple qui postule à quoi ressemblerait le monde si l’Union soviétique avait atteint la lune pour la première fois en 1969, a connu une deuxième saison magistrale, entraînant son monde historique alternatif dans d’énormes conflits et un paroxysme émotionnel. Il mérite une place avec des drames célèbres comme « Crown » et « Bridgerton ». La satire de super-héros d’Amazon « The Boys » est assez bonne pour être le spectacle de super-héros qui perce dans cette catégorie (mais la série terne « Star Wars » de Disney + « The Mandalorian » sera probablement le nominé pour la science-fiction / fantaisie).

Séries comiques

« Girls5Eva » (Paon)

« Hacks » (HBO Max)

« Shriller » (Hulu)

« Supermagasin » (NBC)

« Ted Lasso » (Apple TV+)

Les comédies télévisées nous ont aidés à traverser les épreuves de la pandémie de COVID-19 depuis l’année dernière, et la concurrence dans cette catégorie est féroce. « Lasso » est obligé de prendre le titreaux Emmys le 19 septembre, mais il ne doit pas occulter l’excellent travail de ses pairs. « Superstore » a mieux intégré COVID-19 dans ses scénarios que presque n’importe quelle autre émission. Et « Shrill » d’Aidy Bryant a offert une troisième et dernière saison qui a surpassé les deux brillantes précédentes.

Acteur de théâtre

Jonathan Majors, « Lovecraft Country » (HBO)

Josh O’Connor, « La Couronne » (Netflix)

Régé-Jean Page, « Bridgerton » (Netflix)

Billy Porter, « Pose » (FX)

Matthew Rhys, « Perry Mason » (HBO)

O’Connor a obtenu beaucoup de matériel avec son portrait peu flatteur du prince Charles dans la saison 4 de « The Crown » et est un concurrent sérieux. Mais j’espère que Page, qui a éclaté sur « Bridgerton » en décembre et a cimenté son statut de star avec un grand tour en accueillant « Saturday Night Live » au début de cette année, ne fera pas seulement partie de la liste, mais remportera l’or.

Actrice dramatique

Aya Cash, « Les garçons » (Amazon)

Olivia Colman, « La Couronne » (Netflix

Emma Corrin, « La Couronne » (Netflix)

Mj Rodriguez, « Pose » (FX)

Jurnee Smollett, « Lovecraft Country » (HBO)

Corrin, qui a assumé la tâche monumentale de représenter la princesse Diana dans le drame de Netflix sur le règne de la reine Elizabeth II, est la valeur sûre dans cette catégorie, et sa performance est à la hauteur du battage médiatique. Mais au-delà des stars de « Crown », je tire pour Rodriguez, qui a contribué à rendre la dernière saison de « Pose » exquise, et Cash, qui n’a jamais eu son Emmy dû pour « You’re the Worst » de FXX et a un rôle plus flashy dans « Garçons ».

actrice de comédie

Aidy Bryant, « Shrill » (Hulu)

Maya Erskine, « Pen15 » (Hulu)

Renee Elise Goldsberry, « Girls5Eva » (Paon)

Charlotte Nicdao, « Mythic Quest » (Apple TV+)

Jean Smart, « Hacks » (HBO Max)

Saluons l’année Jean Smart. L’actrice chevronnée a connu sa propre renaissance avec des performances dans « Mare of Easttown » de HBO et « Hacks » de HBO Max, ce dernier étant sûr de lui valoir une nomination méritée aux Emmy (et probablement une victoire). Parmi les autres candidats dignes de mention, citons Erskine, la reine du grincement dans la comédie du collège de Hulu, et Nicdao, qui apporte des bases et du sarcasme à la comédie d’Apple sur le lieu de travail de jeu vidéo « Mythic ».

acteur de comédie

Jason Sudeikis, « Ted Lasso » (Apple TV+)

Josh Thomas, « Tout ira bien » (Forme libre)

Cela a été une année faible pour les hommes de premier plan dans la comédie, et bien que les catégories Emmy gonflent parfois jusqu’à huit nominés, cela pourrait valoir la peine de se limiter à quelques-uns cette fois-ci. Surtout lorsque les Emmys de cette année seront probablement un hommage à « Ted Lasso », faisant écho au festival d’amour « Schitt’s Creek » de l’année dernière, les autres émissions n’ont pas besoin de s’appliquer. Sudeikis réalise indéniablement le meilleur travail de sa carrière en tant que footballeur américain devenu entraîneur de football britannique avec un cœur en or. Et le créateur et star Josh Thomas mérite d’être reconnu pour le « Everything’s Gonna Be Okay » merveilleusement perspicace de Freeform. Les autres créneaux ? Pas un grand nombre de très bonnes performances en compétition.

Série Limitée

« Je peux te détruire » (HBO)

« C’est un péché » (HBO Max)

« Jument d’Easttown » (HBO)

« Le Gambit de la Reine » (Netflix)

« Le chemin de fer clandestin » (Amazon)

Certains des meilleurs téléviseurs de l’année sont en compétition dans cette catégorie. La sensation d’échecs « Gambit » et le mystère du meurtre de Pennsylvanie « Mare » sont très probablement des candidats pour les nominations, et les deux étaient de superbes spectacles. Il en va de même pour l’excellent drame britannique « Destroy » et le grand « Railroad » de Barry Jenkins, également favoris en tant que nominés. Le « Sin » de HBO Max est moins certain, mais ce n’est pas seulement la meilleure série limitée de 2021 à ce jour, c’est la meilleure émission de télévision. La série, chronique du pire épisode de l’épidémie de sida à Londres dans les années 1980, est émouvante et efficace sans la moindre trace de cliché.

