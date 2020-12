Mais en Israël, où les premières doses du même vaccin sont arrivées par avion mercredi, il semble que la première personne à recevoir une injection soit Benjamin Netanyahu, 71 ans, le Premier ministre du pays. « Je voudrais servir d’exemple personnel », a expliqué Netanyahu, saluant l’envoi de vaccins à l’aéroport.

Ce ne sont pas seulement deux décennies qui séparent Keenan et Netanyahu, même si cela seul mettrait le patient britannique à zéro. une catégorie de risque complètement différente que son homologue israélien. Netanyahu est sans doute l’homme le plus célèbre d’Israël. Il est le premier ministre le plus ancien du pays et jouit d’un style de vie privilégié et riche.

Keenan, quant à lui, n’était pas une personnalité publique jusqu’à mardi. Avant de prendre sa retraite, elle avait travaillé comme assistante dans une bijouterie. Elle était vulnérable plutôt que vénérable. L’écart entre leurs circonstances nous a rappelé les inégalités que la distribution de vaccins peut entraîner.

Étant donné que les vaccins sont susceptibles de rester rares pendant un certain temps, la manière dont ils sont distribués est un débat urgent. Certains soutiennent que la prévention des décès devrait être la priorité, auquel cas s’adresser d’abord aux personnes les plus à risque, y compris les personnes âgées comme Keenan. D’autres soutiennent qu’il vaut mieux se concentrer sur la propagation du virus, c’est-à-dire vacciner les personnes les plus exposées: des travailleurs de première ligne aussi divers que les médecins et les livreurs.

Mais il y a des inquiétudes quant à la façon dont les riches et les puissants s’y intégreront. Armand Arton, fondateur d’Arton Capital, une société de conseil en citoyenneté qui travaille avec des personnes fortunées, a déclaré que certains feraient de grands efforts pour obtenir un vaccin si cela améliorait leur qualité de vie.

«Il existe un marché noir pour presque toutes les industries», a-t-il déclaré à Today’s WorldView.

Cependant, la promesse de Netanyahu de se faire vacciner n’est pas seulement une question de sauter la ligne. Arthur Caplan, professeur de bioéthique au Langone Medical Center de l’Université de New York et fondateur et directeur du département d’éthique médicale, a déclaré qu’il pensait que Netanyahu était le premier à se faire vacciner en Israël était non seulement acceptable sur le plan éthique, mais souhaitable.

Caplan a fait valoir que tout dirigeant mondial de l’âge de Netanyahu ou appartenant à un groupe à risque similaire devrait publiquement suivre l’exemple d’Israël pour d’autres raisons de santé. « Ils devraient dire: « J’ai 71 ans, c’est pourquoi je comprends, pas parce que je suis un politicien », a déclaré Caplan. «J’aimerais voir des gens de tous les horizons politiques comprendre».

Malgré les préoccupations concernant l’égalité dans la distribution des vaccins, l’hésitation à l’égard des vaccins suscite également de sérieuses préoccupations. Bien que le virus ait tué 1,5 million de personnes dans le monde, les mouvements anti-vaccination ont exploité les médias sociaux et l’inquiétude du public pour répandre les craintes concernant les vaccins.

Il y a ceux qui croient que les vaccinations de masse sont un complot de Bill Gates pour installer des micropuces dans notre sang. Et puis il y en a beaucoup d’autres qui hésitent juste à prendre un nouveau vaccin, mais ils ne comprennent pas. Cette semaine, un sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que seulement la moitié des Américains ont déclaré qu’ils recevraient un vaccin; un quart a dit qu’il ne l’obtiendrait pas du tout.

Les effets secondaires à court terme, bien que largement anticipés dans la communauté médicale, peuvent être alarmants pour certaines personnes. Caplan a noté que le gouvernement britannique a ordonné mercredi aux hôpitaux de ne pas administrer de vaccins aux personnes qui ont tendance à avoir des réactions allergiques «importantes».

La promesse de Netanyahu a provoqué une réaction mitigée en Israël. Mais certains experts médicaux ont fait valoir que c’était une étape positive dans un pays qui sa propre histoire d’hésitation sur les vaccins. « Le scepticisme deviendra un problème parce que le développement a été si rapide », a déclaré à mes collègues Hagai Levine, professeur d’épidémiologie à l’Université hébraïque de Hadassah.

Ce n’est pas une comparaison simple, cependant, et certains qui veulent donner l’exemple peuvent finir par aliéner ceux qu’ils veulent convaincre. «Le public est sensible à la présence de personnes qui ne figurent pas sur la liste des priorités, qui font la queue», a déclaré Julie Leask, experte en vaccination à l’Université de Sydney.

Le Premier ministre israélien ne sera pas le premier leader mondial à prendre un vaccin contre le coronavirus. Le mois dernier, le dirigeant de Dubaï, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, âgé également de 71 ans, a été photographié en train de recevoir un vaccin de Chine. D’autres ne sont pas si sûrs: le président russe Vladimir Poutine n’a pas encore reçu de vaccin soutenu par le Kremlinbien que sa fille ait.

Aux États-Unis, le président élu Joe Biden a déclaré la semaine dernière qu’il prendrait publiquement un vaccin et rejoindrait une promesse par les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Le groupe a déclaré qu’ils ne manqueraient pas leur place pour se faire vacciner, bien que tout le monde sauf Obama ait 70 ans et sera probablement une priorité (Obama a 59 ans).

Caplan a déclaré que si ces efforts étaient les bienvenus, il craignait que les politiciens puissent être des personnages de division et que ses rivaux – le président Trump, aux États-Unis, par exemple – puissent rebondir contre l’effort. Il a déclaré qu’une grande variété de célébrités et d’influenceurs des médias sociaux devrait être contactée pour obtenir également le vaccin dans le cadre d’un effort visant à atteindre le plus de personnes possible.

« Choisissez une date, peut-être janvier, et faites-en la journée nationale de vaccination », a déclaré Caplan. « Parlons sérieusement de l’état de nos vaccins et de ce que nous avons appris en les distribuant pendant quatre semaines, cinq semaines, et en supprimant les rumeurs et les fausses allégations. »

L’idée n’est pas radicale: Elvis Presley a joué son propre rôle dans la campagne de vaccination contre la polio en 1956. Trouver des célébrités modernes et des influenceurs pour se faire vacciner n’est peut-être pas difficile, mais trouver quelqu’un qui ne sauterait pas sa place est plus compliqué: en Grande-Bretagne, le 94- Le naturaliste David Attenborough et l’acteur de 86 ans Judi Dench ont été présentés.

Mais les autorités en Israël et ailleurs ne peuvent négliger le pouvoir des gens ordinaires. Oui, les théoriciens du complot ont dit, entre autres, que Keenan était un «acteur de crise». Mais dans l’ensemble, la réponse a été extrêmement positive. Après que le Britannique Martin Kenyon, 91 ans, ait été interviewé par CNN lorsqu’il a reçu sa première dose mardi, les images sont devenues virales.