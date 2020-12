William B. Schultz et Dr Regan H. Marsh

Après une année très difficile, le mois dernier, nous avons reçu de bonnes nouvelles concernant les vaccins qui protégeront contre le COVID-19, le virus qui a déjà tué plus d’Américains qui mourut pendant la Seconde Guerre mondiale. Pfizer et Moderna ont soumis des demandes à la Food and Drug Administration pour l’autorisation de commercialiser des vaccins susceptibles de prévenir le COVID-19 chez 95% de ceux qui les prennent. La FDA a autorisé le vaccin de Pfizer vendredi et pourrait autoriser Moderna dès la fin de cette semaine.

Un comité consultatif des Centers for Disease Control a recommandé ce mois-ci que les premières doses de vaccin soient administrées aux travailleurs de la santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée, aux agents de santé parce qu’ils s’occupent de tout le monde et aux résidents des établissements de soins de longue près de 40% des décès dus au COVID-19. Cette recommandation était attendue et reflète un bon jugement.

Vacciner les personnes à haut risque

Vient maintenant la partie la plus difficile: décider quels groupes recevront ensuite le vaccin. Ce sera le défi de coronavirus le plus important et le plus difficile auquel l’administration Biden sera confrontée. La décision doit être juste, transparente et conçue pour protéger le plus grand nombre de personnes sans égard au revenu ou au statut social.

La réponse décidera littéralement qui vit et qui meurt puisque le vaccin sera en pénurie jusqu’à la fin du printemps ou en été. À notre avis, cette décision devrait être basée sur le principe simple selon lequel ceux qui risquent le plus de mourir du COVID-19 devraient être les prochains à être vaccinés.

En appliquant ce principe, les personnes qui vivent ou travaillent dans des communautés à haut risque et à transmission élevée doivent avoir la priorité. Donner des vaccins dès que possible à ces personnes sauvera un nombre disproportionné de vies car elles sont plus susceptibles de contracter le coronavirus. Beaucoup travaillent dans des conditions surpeuplées, y compris les usines, les usines de conditionnement de viande, les emplois de sécurité publique et l’agriculture. D’autres vivent à proximité. Beaucoup sont des travailleurs essentiels.

Cette population est diversifiée et mobile, présentant des défis de mise en œuvre, mais le besoin est clair. Les travailleurs agricoles migrants ont un risque d’infection trois fois plus élevé que la population générale dans une étude. Les Indiens d’Amérique et les autochtones d’Alaska ont un taux d’infection 3,5 fois plus élevé. Bien que difficile à mesurer, le risque d’infection parmi les sans-abri est élevé. Et surtout, les prisonniers devraient également être prioritaires, ayant un taux d’infection 4 fois plus élevé que la population générale et plus de 8 fois dans certains États.

C’est complexe, mais vaccinez ceux des communautés à forte transmission

Ces groupes n’ont pas de pouvoir politique et sont généralement les derniers à bénéficier des avantages sociaux les plus importants. Certains membres de ces groupes ne voudront pas du vaccin – du moins pas au départ. Cela inclut de nombreuses communautés de couleur qui ont souffert et continuent de subir un traitement inéquitable et ont parfois été soumises à des expériences médicales. Et certains membres des privilégiés historiques se demanderont pourquoi ces communautés à risque devraient avoir la priorité.

Mais si le principe directeur sauve des vies, les groupes vulnérables que nous avons identifiés doivent avoir la priorité pour deux raisons. Premièrement, les membres de ces groupes, qui ont déjà supporté une charge beaucoup plus importante du virus, sont plus susceptibles d’être sauvés par un vaccin COVID-19 car ils sont plus susceptibles d’être exposés. Deuxièmement, donner la priorité à ces groupes ralentira la transmission et profitera à l’ensemble de la communauté, car ces individus ont souvent des liens sociaux avec de nombreux autres qui pourraient être exposés. Faire en sorte que les personnes les plus à risque aient la priorité d’accès au vaccin aidera à protéger le public, permettra aux entreprises de rouvrir et sauvera des vies.

Tout comme il n’y avait pas de place pour des faux pas ou des retards dans le développement du vaccin, il est d’une importance cruciale que nous portions les jugements de santé publique les meilleurs et les plus équitables pour décider comment prioriser sa distribution. La meilleure façon d’avancer dans un paysage incroyablement complexe est de centrer les plans de distribution de vaccins pour réduire la transmission et les décès, ce qui nécessite de donner la priorité aux personnes qui vivent et travaillent dans des communautés à forte transmission.

William B. Schultz est administrateur de Partners In Health, a été avocat général du ministère de la Santé et des Services sociaux de 2011 à 2016 et sous-commissaire aux politiques de la Food and Drug Administration de 1994 à 1999. Le Dr Regan H. Marsh est le responsable technique principal de l’Unité d’accompagnement en santé publique américaine de Partners In Health, un médecin urgentiste au Brigham and Women’s Hospital de Boston et à la faculté de la Harvard Medical School.