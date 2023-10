Qui devrait préserver les traités entre les Premières Nations et la Couronne ?

Nouvelles

Des accords vieux de plusieurs siècles entre les Premières Nations et la Couronne sont enfermés dans un coffre-fort gouvernemental sécurisé à Bibliothèque et Archives Canada. Mais avec une concentration accrue et intentionnelle sur la vérité et la réconciliation, certains affirment que les communautés autochtones devraient jouer un rôle plus important dans la préservation de leur propre histoire.