Qui devrait payer pour l’approche expérimentale d’OceanGate et la catastrophe qui s’ensuit ?

La recherche de cinq passagers disparus à bord d’un submersible expérimental est maintenant terminée, mettant fin à l’une des plus importantes interventions conjointes de recherche et de sauvetage de l’histoire américaine et canadienne.

Alors que la police et les responsables examinent désormais les faits pour déterminer ce qui n’a pas fonctionné, les débats font rage pour savoir qui devrait être responsable de payer pour la réponse massive dans les eaux internationales.

Le contre-amiral John Mauger de la Garde côtière américaine a été sans équivoque lorsqu’on lui a demandé dimanche.

« En vertu de la loi américaine, nous ne facturons pas la recherche et le sauvetage et nous n’associons pas non plus de coût à la vie humaine », a-t-il déclaré. « Nous répondons toujours à l’appel. »

Cinq personnes sont mortes après que le submersible Titan exploité par OceanGate Expeditions a implosé en descendant pour voir l’épave du Titanic dimanche dernier. La recherche s’est déroulée du lundi au vendredi, dans l’espoir que l’équipage soit toujours en vie mais accroché quelque part au fond de l’océan.

La loi est claire – Les garde-côtes américains et canadiens n’enverront jamais de facture à quelqu’un s’il doit être secouru. Mais à la suite d’une recherche massive impliquant 10 navires de quatre pays, une surveillance aérienne constante et les véhicules télécommandés les plus avancés au monde, les experts se demandent s’il est temps de changer les règles.

Mervin Wiseman est un ancien coordonnateur et défenseur de la recherche et du sauvetage à Terre-Neuve-et-Labrador. (Jeremy Eaton/CBC)

« Il y a eu un débat houleux pendant très longtemps pour savoir qui assume le coût d’une opération de sauvetage », a déclaré Mervin Wiseman, un Terre-neuvien qui a passé 20 ans comme coordonnateur de la recherche et du sauvetage pour la Garde côtière canadienne à St. John’s.

Wiseman a déclaré que d’innombrables ressources ont été consacrées au fil des ans à la recherche de personnes qui se sont lancées dans des aventures et en ont subi les conséquences. Ces missions sont coûteuses et il estime que la recherche de Titan coûtera au nord de 20 millions de dollars lorsque les coûts finaux seront comptabilisés.

« C’est discutable, je sais, mais je pense qu’il devrait y avoir un certain niveau de coût, ou une responsabilité prise pour ce coût », a déclaré Wiseman.

Son plus gros problème n’est pas l’argent. Wiseman a déclaré que les gens ne considèrent souvent pas le risque encouru par les équipes de recherche et de sauvetage chargées de venir les sauver. Dans la recherche de Titan, par exemple, Wiseman a déclaré que les pilotes de l’avion volant à basse altitude risquaient leur vie quotidiennement et que les équipages à bord des navires étaient poussés à leurs limites pendant cinq jours de recherches constantes sur le brutal océan Atlantique Nord.

Wiseman aimerait voir les explorateurs et les aventuriers devoir payer une caution, pour être renvoyés s’ils rentrent chez eux en toute sécurité ou s’ils ont un plan complet en cas de problème.

« S’il y a quelqu’un là-bas qui vole par le siège de son pantalon sans les moyens financiers pour le faire, alors peut-être qu’il oubliera l’idée », a-t-il déclaré.

‘Pourquoi quelqu’un devrait-il regarder?’

L’ingénieur Bart Kemper était l’un des leaders de l’industrie submersible qui a contribué à l’élaboration d’une lettre avertissant le PDG d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, du potentiel de conséquences « catastrophiques » en 2018.

La lettre mettait en garde Rush contre l’approche expérimentale qu’il adoptait avec Titan et sa décision de ne pas faire « classer » le submersible dans un processus évalué par des pairs.

« Je suis d’accord avec le fait que les gens prennent leurs propres risques, mais je pense qu’il y a un débat intéressant à ce sujet », a déclaré Kemper à CBC Terre-Neuve-et-Labrador dans une interview avant que des parties de Titan ne soient découvertes au fond de l’océan.

« Il y a beaucoup de règles qui n'avaient pas de sens technique pour moi », a déclaré Rush à Pogue dans une interview en 2022.

Kemper a déclaré que la société avait répondu à certaines des préoccupations soulevées dans la lettre, telles que la modification de ses supports marketing pour souligner qu’il s’agissait d’un submersible expérimental et non d’une expédition touristique. Cependant, ils se sont arrêtés avant un processus de certification évalué par des pairs.

« Ils ont rejeté en gros les codes et les normes. Ils ont choisi de dire non », a déclaré Kemper. « Si vous ne faites rien pour être trouvé, pourquoi quelqu’un devrait-il chercher? »

Kemper a déclaré que des conditions pourraient être imposées aux expéditions avant qu’elles n’aient lieu, comme une dérogation qui exonère les responsables de la recherche et du sauvetage de la responsabilité de les sauver en cas de problème. Cela garantirait également que les gens comprennent les risques auxquels ils sont confrontés, a-t-il déclaré.

Est-ce la nouvelle norme ?

Mylène Paquette de Montréal comprend le problème mieux que quiconque. Elle a pagayé à travers l’océan Atlantique en 2013, allant d’Halifax à l’ouest de la France dans un bateau de 7,3 mètres.

Elle a chaviré dans la queue d’un ouragan en cours de route et a été aidée par le paquebot Queen Mary 2 avant de terminer sa quête.

Mylène Paquette est la première femme nord-américaine à traverser l’océan Atlantique en solo d’ouest en est. (Twitter/Mylène Paquette)

Paquette convient que les explorateurs devraient payer quelque chose pour leur sauvetage, mais a déclaré qu’elle n’aurait pas pu contribuer beaucoup si une telle réponse s’était produite dans son cas.

Alors qu’elle regardait la recherche se développer pour les cinq membres d’équipage manquants du Titan, elle se demanda si la réponse aurait été la même pour elle – ou pour d’autres moins chanceux qu’elle.

« Ce n’est pas pareil quand c’est un bateau de pêche, ou un rameur comme moi, ou les gens de la Méditerranée », a déclaré Paquette à Radio-Canada lundi. « Je ne suis pas sûr qu’ils m’auraient cherché comme ça dans l’Atlantique Nord il y a 10 ans. »

Wiseman a déclaré avoir entendu des familles de pêcheurs perdus la semaine dernière, se demandant pourquoi les mêmes ressources n’avaient pas été mobilisées lorsque leurs proches avaient disparu.

Il ne se plaint pas de la recherche de Titan, qui, selon lui, est l’une des plus impressionnantes qu’il ait jamais vues, mais a déclaré que celle-ci établit la norme pour les cas futurs – aussi irréaliste que cela puisse être.

« Nous devons égaliser l’équation, si vous voulez, et tout le monde devrait être traité de la même manière », a-t-il déclaré.

