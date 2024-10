Qui devrait être le troisième étudiant de la semaine dans le Wisconsin ?

Il est temps de choisir notre troisième étudiant de la semaine au Wisconsin.

Les finalistes de cette semaine viennent tous deux de la région de Green Bay. L’un est étudiant en première année à la Bay Port High School et l’autre en deuxième année à la Notre Dame Academy.

Lisez ci-dessous ce que les personnes qui ont nommé ces lycéens disent d’eux, puis votez dans notre sondage pour déterminer qui devrait remporter le titre d’étudiant de la semaine.

Le gagnant de la semaine dernière était de l’Académie Notre Dame ; l’école va-t-elle continuer sur sa lancée cette semaine ? Ou verrons-nous notre premier gagnant de Bay Port High School ? C’est à vous!

Noelle Nichols, Bay Port High School, neuvième année

Noëlle Nichols

« Depuis le premier jour d’école, Noëlle est une élève modèle. C’est une travailleuse acharnée, une résolveuse de problèmes et très polie. Noelle fait également tout son possible pour s’assurer que ses camarades de classe comprennent le devoir et savent sur quoi ils devraient travailler. Pendant que les élèves travaillaient en groupes, j’ai entendu Noëlle demander si l’autre groupe avait besoin d’aide. Lorsque le groupe avait besoin d’aide, elle s’asseyait avec eux et leur clarifiait les instructions.

– Joshua Ericson, professeur d’éducation technologique à la Bay Port High School

Yamir Ruvalcaba Olea, Académie Notre Dame, 11e année

Yamir Ruvalcaba Oléa

« Yamir travaille dur et se consacre à ses études. Il a fait face à de nombreux obstacles dans la vie, mais il a les yeux rivés sur de grands objectifs. Ces objectifs s’appliquent à la fois à l’école et en dehors de l’école, mais surtout, il peut parler doucement, mais ses actions sont plus éloquentes que les mots et pour cela, il mérite le prix de l’étudiant de la semaine.

– Cassidy McGowan, consultante en ressources d’apprentissage à la Notre Dame Academy

Cliquez sur le lien ci-dessous pour voter :

Étudiant de la semaine au Wisconsin, semaine 3 – Formstack

Nous annoncerons le gagnant en ligne le vendredi 18 octobre sur jsonline.com, postcrescent.com et greenbaypressgazette.com, et dans nos journaux le dimanche 20 octobre. Bon vote !

Travaillez-vous auprès des jeunes et connaissez-vous quelqu’un qui devrait être l’étudiant de la semaine ? Contactez Debi Young, rédactrice en chef de l’éducation à l’échelle de l’État, à [email protected] pour obtenir un lien vers le formulaire de nomination.

