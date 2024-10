Qui devrait être le quatrième étudiant de la semaine dans le Wisconsin ?

Cette semaine, nous choisissons notre quatrième étudiant de la semaine au Wisconsin.

Nos deux candidats cette semaine sont des seniors du sud-est du Wisconsin qui conservent des notes élevées et des emplois en dehors de l’école.

Lisez ci-dessous ce que les personnes qui ont nommé ces lycéens disent d’eux, puis votez dans notre sondage pour déterminer qui devrait remporter le titre d’étudiant de la semaine du Wisconsin. De plus, découvrez comment nommer un étudiant pour notre sondage hebdomadaire.

Dajea Williams, lycée Messmer, 12e année

« Dajea Williams est une jeune femme très ambitieuse et atteint tous les objectifs qu’elle s’est fixés. Dajea a été la première étudiante à obtenir la certification CNA cette année scolaire avec sa charge de cours complète tout en maintenant une moyenne supérieure à 3,0. Messmer est fier de vous qualifier de Évêque.«

— Mélissa Hoeppner, conseiller, lycée Messmer

Josselin Becerra, lycée Sheboygan South, 12e année

« Josselin a un horaire scolaire rigoureux, incluant CAPP Speech et AP Psychology, tout en maintenant sa dernière année de lycée. Je suis extrêmement fière de ses notes, qui sont actuellement toutes de A et un B. Ses cours demandent beaucoup de travail et Josselin est en hausse. Josselin occupe également un emploi en dehors de l’école en plus de ses efforts pendant la journée d’école. Dans la salle Be Great Graduate des clubs garçons et filles du comté de Sheboygan à l’école, Josselin fait constamment preuve d’une bonne attitude et sert de bon exemple. pour les membres plus jeunes. J’ai eu le plaisir de voir Josselin grandir et réussir au cours des deux dernières années, et je suis très enthousiasmé par ce début réussi de sa dernière année de lycée.

— Mary Michels, spécialiste de l’obtention du diplôme, Club Garçons et Filles du comté de Sheboygan

Le vote se déroule du lundi 21 octobre à 5 heures du matin au jeudi 24 octobre à midi.

Nous annoncerons le gagnant en ligne le vendredi 25 octobre sur jsonline.com, postcrecent.com et greenbaypressgazette.com, et dans nos journaux le dimanche 27 octobre. Bon vote !

Travaillez-vous auprès des jeunes et connaissez-vous quelqu’un qui devrait être l’étudiant de la semaine ? Contactez Debi Young, rédactrice en chef de l’éducation à l’échelle de l’État, à [email protected] pour obtenir un lien vers le formulaire de nomination.

Rebecca Loroff est journaliste éducative de la maternelle à la 12e année pour le USA TODAY NETWORK-Wisconsin. Elle accueille favorablement les conseils et les commentaires sur les histoires. Contactez-la au 920-907-7801 ou [email protected].

Cet article a été initialement publié dans le Milwaukee Journal Sentinel : Votez pour le quatrième étudiant de la semaine au Wisconsin