Oui, Twitter et Facebook sont autorisés à décider eux-mêmes qui peut être sur leurs services et ce que ces utilisateurs peuvent y faire ou dire. Verrouiller un compte qui enfreint les règles de Twitter est similaire à un restaurant McDonald’s qui vous expulse si vous ne portez pas de chaussures.

Tout d’abord, voici ce qui s’est passé: Facebook a gelé au moins temporairement le compte du président après avoir inspiré une foule qui a continué à attaquer le Capitole. Twitter a verrouillé son compte de manière permanente. Et puis Apple, Google et Amazon ont débranché le réseau social (presque) tout va bien Parler.

Les entreprises de technologie avaient le droit de bloquer le président Trump de leurs sites la semaine dernière et d’arrêter de faire des affaires avec une application où certaines personnes exhortaient à la violence. Et je pense qu’ils ont pris la bonne décision de le faire.

Des millions de fois par mois, Facebook et Twitter suppriment ou bloquent les publications ou censurent leurs utilisateurs pour des raisons allant des personnes vendant des produits Gucci aux personnes essayant de publier des images d’attaques terroristes ou d’abus sexuels sur des enfants. Encore une fois, les gens peuvent ergoter sur les politiques des entreprises ou sur leur application, mais il est important d’avoir même les règles les plus élémentaires. Presque aucun endroit sur Internet ou dans le monde physique n’est une zone absolue de libre expression.

Mais nous savons que la vérité ne prévaut pas toujours, surtout quand il s’agit de faire appel à des mensonges racontés et racontés par des gens puissants. Et nous savons que les mots peuvent avoir des conséquences mortelles.

Il existe une croyance fondamentale aux États-Unis et parmi la plupart des systèmes de communication en ligne les plus populaires au monde, selon laquelle ce que les gens disent devrait être restreint le moins possible.

Il y a eu beaucoup de cris sur ce que ces entreprises ont fait, mais je veux que nous reconnaissions tous qu’il y a peu de choix faciles ici. Parce qu’à la racine de ces différends se trouvent des questions importantes et épineuses: est-il préférable de parler davantage? Et qui décide?

Et si les règles de ces entreprises sont étendues, elles sont également appliquées et révisées de manière capricieuse uniquement à leur gré.

Mon exemple de McDonald ci-dessus n’est pas vraiment équivalent. Facebook et Twitter sont devenus si influents que les choix qu’ils font au sujet d’un discours public approprié importent beaucoup plus que ceux que McDonald’s laisse acheter un hamburger.

Internet permet de s’exprimer plus facilement et d’atteindre plus de personnes, ce qui complique encore plus ces questions.

Apple et Google sont en grande partie les seuls endroits où les gens peuvent télécharger des applications pour smartphone. Amazon est l’une des rares entreprises à fournir l’épine dorsale de nombreux sites Web. Facebook, Google et Twitter sont des services de communication essentiels pour des milliards de personnes.

Ce n’est pas que nous nous débattions avec des questions séculaires sur les compromis de la liberté d’expression. Ce qui est étrange, c’est que des entreprises comme Facebook et Apple sont devenues des juges essentiels dans ce débat.

Ce qui s’est passé au Capitole défie toute explication simple: Ben Smith, chroniqueur médiatique pour le New York Times, a évoqué un ancien collègue de BuzzFeed qui est passé de la personnalisation des actualités pour une attention maximale en ligne à devenir l’une des personnes qui ont pris d’assaut le Capitole la semaine dernière. L’histoire de cet homme montre qu’obtenir une affirmation en ligne «peut être étourdi et addictif», a écrit Ben.

Vérification des faits de certaines des réponses aux décisions des gardiens de la technologie: Jillian York de l’Electronic Frontier Foundation, que j’ai citée ci-dessus, a un réfutation utile à certaines des allégations concernant les actions de Facebook, d’Amazon et d’autres entreprises technologiques contre le président Trump, Parler et d’autres.

Les gardiens de la technologie en tant que vecteurs de la censure gouvernementale: À la différence des choix des entreprises technologiques américaines, les grands fournisseurs de téléphonie mobile de Hong Kong semblent avoir coupé un site Web utilisé par certains manifestants pro-démocratie dans la ville. Mes collègues Paul Mozur et Aaron Krolik ont ​​écrit que cette étape a fait craindre que les autorités adoptent des tactiques de censure largement utilisées en Chine continentale à Hong Kong, longtemps un bastion de la liberté en ligne.

