Le Parti conservateur du Canada désignera son prochain chef dans quelques jours.

La décision affectera la fortune de ce parti lors des prochaines élections, mais aussi potentiellement la politique dans son ensemble dans ce pays pour les années à venir.

Notre question cette semaine : Qui devrait diriger le Parti conservateur du Canada ? Qu’est-ce que cela signifiera pour le pays?

De plus, ne manquez pas notre segment Ask Me Anything avec l’astrophysicien Jesse Rogerson. Il répondra à vos questions sur le lancement prévu ce week-end de la “méga fusée lunaire” Artemis de la NASA.