Qui devrait commencer l’USWNT à côté d’Alex Morgan, Sophia Smith à la Coupe du monde ?

Si les alignements de Vlatko Andonovsk au cours des derniers mois sont une indication de la façon dont l’équipe nationale féminine des États-Unis s’alignera à la Coupe du Monde de la FIFA 2023, alors Alex Morgan et Sophia Smith devraient être désignées comme attaquantes de départ. La question qui demeure est : qui commencera à leurs côtés ?

Mallory Swanson était le favori pour occuper cette troisième et dernière place dans l’attaque de l’USWNT, mais l’attaquant des Red Stars de Chicago a été exclu de la Coupe du monde en avril en raison d’une blessure au genou. Avant sa blessure, Swanson était sur une déchirure marquante, commençant l’année avec cinq buts.

Heureusement pour les Etats-Unis, les menaces de but ne manquent pas pour compenser l’absence de Swanson.

Quel attaquant de l’USWNT BRILLERA pour l’USWNT lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 ?

« Je sais que beaucoup de gens étaient juste bouleversés lorsque Mallory Swanson a été blessé en avril, et c’est affreux de ne pas pouvoir participer à cette Coupe du monde, mais Lynn Williams et Sophia Smith ont tout déchiré dans cette ligue – et non juste cette année, mais pendant des années, et ils vont participer à leur première Coupe du monde. » Jen Cooper, journaliste de football féminin, a déclaré sur « l’état de l’Union d’Alexi Lalas ».

Mais si Cooper devait choisir un seul joueur pour commencer à côté de Morgan et Smith, son pari est sur Lynn Williams, la meilleure buteuse américaine de tous les temps de la NWSL.

« Elle l’a mérité avec sa forme, elle offre quelque chose de différent de Sophia Smith et Alex Morgan, et nous avons vu Vlatko compter sur elle dans le passé », a déclaré Cooper à propos de l’attaquant de NY / NJ Gotham. « Repensez aux Jeux olympiques : elle était remplaçante à l’origine, puis la FIFA a décidé que vous pouviez utiliser les 22 joueuses. Qui était-ce qui a inscrit un but et une passe décisive en quart de finale contre les Pays-Bas ? Lynn Williams. »

Les États-Unis ont également à leur disposition Megan Rapinoe et Trinity Rodman. Rapinoe, 37 ans, a marqué neuf buts à la Coupe du monde, à égalité avec Alex Morgan pour le plus sur la liste. Pendant ce temps, Rodman, 21 ans, cherchera sa première au tournoi. Rodman a quatre buts et deux passes en 15 départs pour le Washington Spirit cette saison.

« C’est un si bon mélange d’attaquants qui peuvent se combiner de différentes manières », a déclaré Cooper. « C’est la position la plus profonde que les États-Unis aient jamais eue et continueront d’avoir. »

