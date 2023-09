Qui devrait avoir le « droit de mourir »

« The 360 ​​» vous montre diverses perspectives sur les principaux sujets d’actualité et les débats de la journée.

Ce qui se passe

Il y a trois décennies, Dr Jack Kevorkian est devenu le visage du débat incroyablement controversé sur l’aide médicale à mourir. Surnommé « Dr. Mort» dans les médias, il a affirmé avoir aidé au moins 130 patients à mourir avant d’être reconnu coupable de meurtre au deuxième degré en 1998.

Kevorkian est décédé en 2011, mais le débat sur la question de savoir s’il devrait être légal pour les médecins d’aider les gens à mettre fin à leurs jours est encore loin d’être réglé. Aujourd’hui, 10 États et Washington, DC, autorisent le suicide médicalement assisté – un processus dans lequel des médicaments mettant fin à la vie sont fournis aux patients, qui administrent eux-mêmes la dose. Les lois diffèrent, mais elles stipulent généralement que les individus doivent être atteints d’une maladie en phase terminale et avoir un pronostic de vie de moins de six mois pour être admissibles. Seuls deux États, l’Oregon et le Vermont, autorisent le suicide médicalement assisté pour les non-résidents.

Alors que les États-Unis sont l’un des seuls une poignée de pays Pour légaliser ce qu’on appelle souvent l’aide médicale à mourir (AMM), nos lois sont nettement plus restrictives que celles de certains de nos pairs. Par exemple, l’Amérique est le seul pays à exiger un diagnostic terminal. Tous les autres permettent aux personnes vivant avec des maladies incurables qui leur causent des « douleurs insupportables » de choisir une mort médicalement administrée. La plupart autorisent à la fois le suicide assisté et l’euthanasie, dans lesquelles les médecins administrent directement des médicaments mettant fin à la vie. Plusieurs autorisent également l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes d’une maladie mentale grave et permettent aux individus de faire des « demandes anticipées » dans les cas où ils risquent de perdre leur capacité de prendre leurs propres décisions à l’avenir, par exemple en raison de la démence.

Au cours des dernières années, le Canada est devenu le pays où le nombre de décès médicalement assistés est le plus élevé au monde. Il y en avait plus de 10 000 AMM cas au Canada en 2021. C’est plus que le nombre total On estime que le nombre de suicides assistés s’est produit aux États-Unis depuis que l’Oregon est devenu le premier État à légaliser cette pratique en 1997.

Pourquoi il y a un débat

Au niveau le plus fondamental, le débat sur l’aide médicale à mourir se résume à une question de moralité. Soit vous pensez qu’il est catégoriquement mal qu’un médecin aide quelqu’un à mettre fin à ses jours, soit, comme presque les trois quarts des Américainsvous pensez qu’il existe des cas où les gens devraient se voir accorder le « droit de mourir » selon leurs propres conditions.

La question devient beaucoup plus compliquée lorsqu’il s’agit de définir quels devraient être ces cas et quels critères les gens devraient respecter avant de pouvoir choisir l’aide médicale à mourir.

Les partisans de l’élargissement des possibilités d’aide médicale à mourir affirment que limiter l’accès exclusivement aux patients en phase terminale laisse d’innombrables personnes souffrir inutilement et les prive de la possibilité d’opter pour une mort paisible et sans douleur. Ils soutiennent qu’une société véritablement compatissante ferait confiance aux individus pour qu’ils fassent leurs propres choix, plutôt que d’insister pour qu’ils meurent d’une manière qui satisfasse le sens du bien et du mal des autres.

Mais les critiques craignent que des lois plus permissives sur l’aide à la mort ne conduisent à un «mort sur demande» ou créer des circonstances dans lesquelles les gens sont poussés à faire le choix de mourir alors que cela n’est peut-être pas nécessaire. On craint également que l’AMM puisse se transformer en un moyen permettant à la société d’éviter les efforts et les dépenses liés aux soins de ses membres les plus vulnérables, y compris les désactivémalade mental et même les pauvres. De nombreuses critiques soulignent des rapports troublants en provenance du Canada, notamment un cas dans lequel la famille d’un patient prétend qu’il était «essentiellement mis à mort» – comme un signe de la pente glissante qui peut se produire lorsqu’il n’y a pas suffisamment de garde-corps en place.

Et après

Les partisans de l’aide médicale à mourir espèrent étendre cette pratique à davantage de régions du pays. Des projets de loi légalisant le suicide assisté ont été proposés en au moins 10 états au cours de l’année écoulée, même s’il n’est pas clair si l’une d’entre elles deviendra loi.

Points de vue

C’est inhumain de forcer les gens à souffrir alors qu’ils veulent prendre un autre chemin

« Il est tout simplement cruel d’empêcher quiconque d’avoir un certain contrôle dans les heures les plus difficiles, alors que la vie touche à sa fin. Bien entendu, il doit y avoir des garde-fous. … Mais pour ceux qui choisissent de mettre fin à leurs souffrances et pour les familles qui soutiennent leur décision, l’option de mourir dans la dignité devrait être disponible.» —Judy Kugel, Globe de Boston

L’aide à mourir ne devrait être disponible que dans des circonstances très limitées

« Est-il vraiment plus humain de refuser à une personne misérable le suicide assisté proprement que de l’accorder ? Les autorités devraient dire oui : nous ne vous aiderons pas à mourir à cause de votre dépression, de votre pauvreté ou de conditions de vie inadaptées pour la même raison que nous ne retirerons pas votre appendice si vous avez une jambe cassée, ni ne vous prescrirons pas de lithium pour un vilain cas de psoriasis. .» —Chris Selley, le journal Wall Street

La liberté de mourir doit être considérée comme un droit humain fondamental

« La possibilité de mettre fin à ses jours est une liberté importante. Nos corps nous appartiennent, pas au gouvernement. Nous devrions avoir le pouvoir de décider si nous souhaitons continuer à vivre, en particulier si nous souffrons constamment de douleurs ou si nous souffrons de maladies débilitantes ou mortelles. —Scott Shackleford, Raison

Les fondements de notre humanité commencent à s’effondrer lorsque la vie perd sa valeur

« L’idée selon laquelle les droits de l’homme englobent le droit à l’autodestruction, l’idée selon laquelle les personnes dans un état de souffrance et de vulnérabilité terribles sont réellement « libres » de faire un choix qui met fin à tous les choix, l’idée selon laquelle une profession de guérisseur devrait inclure la mort dans sa batterie de traitements – ce sont des idées intrinsèquement destructrices. —Ross Douthat, New York Times

Le Canada a démontré à quel point l’AMM peut être dangereuse pour les personnes vulnérables

« L’introduction de l’euthanasie au Canada est devenue la pente la plus glissante de toutes. Bien entendu, l’expansion des lois sur le suicide assisté aux États-Unis entraînera les mêmes problèmes inquiétants. … Les Canadiens ont le droit de mourir, mais ont-ils le droit de vivre malgré des défis médicaux ? — Valérie Hudson, Actualités du désert

Nous n’avons pas à choisir entre protéger les personnes vulnérables et donner aux gens le droit de mourir dans la dignité

« Soyons clairs : ça allait toujours être compliqué de trouver le bon équilibre entre protéger les patients et les aider à mourir. Compliqué mais réalisable. Il devrait absolument être possible d’écrire des lois qui protègent les personnes âgées, malades, handicapées et autrement vulnérables contre la manipulation ou la coercition, tout en offrant aux adultes compétents des options pour soulager des souffrances intolérables ou des maladies irrémédiables. — Nicolas Goldberg, Los Angeles Times

Le pire des cas serait un monde où les gens pourraient choisir de mourir à tout moment et pour n’importe quelle raison.

« Le but ultime – ou, du moins, la conséquence – de l’autorisation du suicide assisté/euthanasie est la mort sur demande. » — Wesley J. Smith, Revue nationale

L’interdiction de l’AMM laisse les gens affronter la mort, et souvent la choisir, par eux-mêmes

« Des personnes confrontées à la sombre et douloureuse finalité de leur vie se suicident en ce moment même, souvent sans la présence d’un médecin pour soulager leurs souffrances – ou pour les en dissuader. Les patients ne peuvent pas être les principaux décideurs concernant les options de fin de vie si le gouvernement refuse de permettre l’existence d’une décision. Les patients ne peuvent pas consulter des médecins ou leurs proches au sujet de leurs préférences en matière de fin de vie si la consultation elle-même est illégale. —David Colborne, Indépendant du Nevada

Les limites actuelles sont si restrictives que le « droit de mourir » n’existe en grande partie que sur papier

« Les quelques endroits aux États-Unis où le suicide assisté est autorisé imposent des restrictions si exigeantes qu’il est difficile pour les habitants de l’État, et souvent presque impossibles à respecter pour quiconque se trouve à l’extérieur de l’État. » —Pamela Paul, New York Times

Parfois, la vie n’est pas meilleure que la mort

« L’idée selon laquelle n’importe quelle vie vaut mieux que pas de vie du tout est largement ignorée et incontestée, en particulier par les jeunes et en bonne santé. … Mais le principe lui-même – la vie à tout prix – ne mérite-t-il pas une réévaluation qui accorderait davantage d’attention aux souhaits de l’individu ? Un plus grand contrôle sur le moment, le lieu et les circonstances de notre mort n’atténuerait-il pas une partie de notre peur de mourir, sinon de la mort elle-même ? — John M. Crisp, Service de presse Tribune

