Qui devient entrepreneur technologique en Chine ?

J’en ai récemment parlé avec Lin Zhang, professeur adjoint d’études sur les communications et les médias à l’Université du New Hampshire et auteur d’un nouveau livre : Le travail de la réinvention : l’entrepreneuriat dans la nouvelle économie numérique chinoise. Basé sur une décennie de recherches et d’entretiens, le livre explore l’ascension et l’impact social des Chinois qui ont réussi (au moins temporairement) en tant qu’entrepreneurs, en particulier ceux qui travaillent dans l’économie numérique.

Dans un passé pas si lointain, la Chine était obsédé avec l’entrepreneuriat. Lors de la conférence de Davos à l’été 2014, Li Keqiang, le premier ministre chinois, a appelé à une campagne « d’entrepreneuriat et d’innovation de masse ». « Une nouvelle vague d’entreprenariat populaire… maintiendra à jour le moteur du développement économique de la Chine », a-t-il déclaré.

Les plateformes technologiques, qui ont fourni des points d’entrée à l’économie numérique à de nombreux nouveaux entrepreneurs, ont également rejoint la campagne du gouvernement. Jack Ma, fondateur de l’empire du commerce électronique Alibaba et ancien professeur d’anglais, a déclaré en 2018 : « Si des gens comme moi peuvent réussir, alors 80 % des [the] les jeunes en Chine et dans le monde peuvent le faire aussi. Alibaba se présente souvent comme un champion des petites entreprises en ligne et a même invité un vendeur rural à sa cérémonie de sonnerie à New York en 2014. (Finalement, la relation entre l’État et les magnats comme Ma deviendrait beaucoup plus tendue, même si le livre se concentre sur les personnes qui utilisent des plates-formes comme Alibaba, plutôt que sur les titans de la technologie du pays qui les ont fondées.)

Au cœur de cette campagne se trouve une idée séduisante que les voix les plus puissantes du pays renforcent : tout le monde a la chance d’être un entrepreneur grâce aux vastes nouvelles opportunités de l’économie numérique chinoise. L’un des éléments clés de cette promesse, comme l’indique le titre du livre de Zhang, est que pour réussir, les gens doivent constamment se réinventer : quitter leur emploi stable, acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles plateformes, et tirer parti de leurs réseaux et expériences de niche, ce qui auraient pu être méprisés dans le passé et utilisez-les comme atouts dans la gestion d’une nouvelle entreprise.

De nombreux Chinois d’âges et de sexes divers, et de milieux éducatifs et économiques différents, ont répondu à l’appel. Dans le livre, Zhang zoome sur trois types d’entrepreneurs :



Fondateurs de startups de style Silicon Valley à Pékinqui ont le plus profité de l’obsession du gouvernement pour l’entrepreneuriat. Vendeurs ruraux de commerce électronique sur la plate-forme d’achat populaire Taobao, qui emploient leurs propres familles et voisins pour transformer l’artisanat local en entreprises rentables. Daïgoule souvent féminin revendeurs qui achètent des articles de mode de luxe de l’étranger et les vendent aux consommateurs chinois de la classe moyenne par le biais des marchés gris sur les réseaux sociaux.

Ce qui m’intéresse le plus dans leurs histoires, c’est comment, malgré leurs différences, ils révèlent tous les façons dont l’entrepreneuriat en Chine ne tient pas ses promesses égalitaires.

Prenons l’exemple des vendeurs Taobao ruraux. Inspiré par un cousin qui a quitté son travail d’usine et est devenu vendeur de Taobao, Zhang est allé vivre dans un village rural de l’est de la Chine pour observer les gens qui sont revenus à la campagne après avoir travaillé en ville et se sont réinventés en tant qu’entrepreneurs vendant le produit traditionnel local. — dans ce cas, des vêtements ou des meubles tissés à partir de paille.

Zhang a constaté que même si certains propriétaires de boutiques de commerce électronique sont devenus aisés et célèbres, ils ne partageaient qu’une petite partie des bénéfices avec les travailleurs qu’ils embauchaient pour développer l’entreprise – souvent des femmes âgées de leur famille ou des ménages voisins. Et l’État a ignoré ces travailleurs en se vantant de l’esprit d’entreprise dans la Chine rurale.