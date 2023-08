Qui décide qui reçoit des traitements médicaux expérimentaux ?

L’année dernière, une femme a reçu un traitement CRISPR conçu pour réduire son taux de cholestérol, une thérapie qui a directement modifié son code génétique. L’année dernière également, un cœur de porc génétiquement modifié a été transplanté chez un homme souffrant d’une grave maladie cardiaque. Les débats ont fait rage pour savoir s’il était le bon candidat pour l’opération, puisqu’il est finalement décédé.

Pour beaucoup, en particulier ceux qui souffrent de maladies graves, essayer un traitement expérimental peut être mieux que rien. C’est le cas pour certaines personnes atteintes de Duchenne, explique Hawken Miller, un homme de 26 ans atteint de la maladie. « C’est une maladie mortelle », dit-il. « Certaines personnes préfèrent faire quelque chose plutôt que de s’asseoir et d’attendre que cela leur coûte la vie. »

Élargir l’accès

Il y a un équilibre difficile à atteindre entre protéger les gens contre les effets inconnus d’un nouveau traitement et permettre l’accès à quelque chose qui pourrait sauver des vies. Essayer un médicament expérimental pourrait guérir la maladie d’une personne. Cela pourrait aussi finir par ne faire aucune différence, voire même faire du mal. Et si les entreprises ont du mal à obtenir des financements à la suite d’un mauvais résultat, cela pourrait retarder les progrès dans tout un domaine de recherche, ralentissant peut-être les futures approbations de médicaments.

Aux États-Unis, la plupart des traitements expérimentaux sont accessibles via la FDA. À partir des années 1960 et 1970, les fabricants de médicaments devaient prouver à l’agence que leurs produits fonctionnaient réellement et que les avantages de les prendre l’emporteraient sur les risques. « Cela a vraiment fermé la porte à l’accès des patients aux médicaments sur une base spéculative », explique Christopher Robertson, spécialiste du droit de la santé à l’Université de Boston.

Il est logique de placer la barre haute en matière de preuves pour les nouveaux médicaments. Mais la façon dont vous pesez les risques et les avantages peut changer lorsque vous recevez un diagnostic dévastateur. Et il ne fallut pas longtemps avant que les personnes atteintes de maladies en phase terminale commencent à demander l’accès à des médicaments expérimentaux non approuvés.

« Si… quelqu’un obtient un usage compassionnel et que quelque chose de mal lui arrive, les investisseurs s’enfuient. C’est un risque commercial. Alison Bateman-House, éthicienne

En 1979, un groupe de personnes atteintes d’un cancer en phase terminale et leurs conjoints ont intenté une action en justice contre le gouvernement pour leur permettre d’accéder à un traitement expérimental. Alors qu’un tribunal de district a statué que l’un des plaignants devait être autorisé à acheter le médicament, il a conclu que la question de savoir si la maladie d’une personne était guérissable ou non n’avait pas d’importance – tout le monde devrait toujours être protégé contre les médicaments inefficaces. La décision a finalement été soutenue par la Cour suprême. « Même pour les patients en phase terminale, il existe toujours un concept d’innocuité et d’efficacité en vertu de la loi », déclare Robertson.

Aujourd’hui, il existe de nombreuses façons d’accéder à des médicaments expérimentaux sur une base individuelle. Le moyen le plus évident est peut-être de participer à un essai clinique. Les essais à un stade précoce offrent généralement de faibles doses à des volontaires sains pour s’assurer que les nouveaux médicaments sont sûrs avant qu’ils ne soient proposés aux personnes atteintes de la maladie que les médicaments sont finalement censés traiter. Certains essais sont « ouverts », où tout le monde sait qui reçoit quoi. L’étalon-or est constitué d’essais randomisés, contrôlés par placebo et en aveugle : certains volontaires reçoivent le médicament, d’autres reçoivent le placebo, et personne, pas même les médecins qui administrent les médicaments, ne sait qui reçoit quoi jusqu’à ce que les résultats aient été recueillis. . C’est le genre d’études qu’il faut faire pour savoir si un médicament va vraiment aider les gens.

Mais les essais cliniques ne sont pas une option pour tous ceux qui pourraient vouloir essayer un traitement non éprouvé. Les essais ont tendance à avoir des critères stricts sur les personnes éligibles en fonction de leur âge et de leur état de santé, par exemple. La géographie et le moment sont également importants – une personne qui souhaite essayer un certain médicament peut vivre trop loin du lieu de l’essai ou avoir raté la fenêtre d’inscription.