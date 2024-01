QUI DECIDE LA GUERRE FW24 – NYC prend le contrôle de la Fashion Week de Paris

La neuvième collection de Who Decides War, « APHORISM », marque un départ audacieux du terrain de prédilection habituel de la marque à New York, transportant sa vision créative dans la captivante ville de Paris. Cette saison, Ev Bravado et Téla D’Amore plongent dans l’essence de l’élégance durable, confectionnant méticuleusement des vêtements qui non seulement honorent l’ADN signature de la marque, mais redéfinissent également les limites de l’innovation dans le domaine de la mode.

QUI DÉCIDE LA GUERRE FW24 – Les constructions de base rencontrent les innovations modernes

« APHORISM » réaffirme l’engagement de Who Decides War à préserver ses éléments fondamentaux, en insufflant une nouvelle vie aux incontournables du denim grâce à des techniques innovantes. Les emplacements texturés des arcs et des fenêtres, autrefois confinés aux représentations graphiques, subissent une transformation sophistiquée en coupe-couture, ajoutant une dimension de profondeur au récit visuel des vêtements.

Une fusion mondiale : New York rencontre Paris

La décision d’organiser leur défilé à Paris marque une étape importante dans l’odyssée de la mode de Who Decides War. La collection mélange harmonieusement les racines américaines de la marque avec des inspirations tirées de la riche tapisserie de la culture parisienne, créant une fusion harmonieuse qui transcende les frontières géographiques. Les références à la tradition américaine se mêlent aux sensibilités parisiennes, donnant naissance à une collection qui dégage une allure cosmopolite.

QUI DECIDE LA GUERRE FW24 Artisanat durable : une évolution consciente

Assumant leur responsabilité de gestionnaires de l’industrie de la mode, les cofondateurs Ev et Téla se lancent dans un voyage de création consciencieuse, plaçant la durabilité au premier plan de leur processus de conception. « APHORISM » contraste fortement avec la tendance de l’industrie à produire des vêtements au nom de tendances éphémères. Au lieu de cela, la collection incarne une approche ciblée, mettant l’accent sur le savoir-faire de chaque pièce plutôt que sur des déclarations de mode éphémères.

Une série méticuleuse de transformations transforme les vêtements en œuvres d’art : coupe, couture, vieilli, teinture, surteinture, blanchiment et surteinture à nouveau. La broderie, caractéristique de l’esthétique de Who Decides War, occupe le devant de la scène, mettant en valeur l’engagement de la marque pour les détails complexes. Les tissus fabriqués en interne, quintessence d’une qualité intensive, servent de toile de fond à l’expression artistique des créateurs, certains tissus exigeant un temps étonnant de quarante-huit heures pour parcourir seulement deux mètres.

Un manifeste pour un style intemporel

«APHORISM» est un manifeste d’élégance intemporelle et de création consciencieuse. Le voyage de Who Decides War de New York à Paris, la fusion des influences américaines et parisiennes et l’engagement inébranlable en faveur de l’artisanat durable convergent pour créer une collection qui résonne avec un sentiment de qualité durable et de style intemporel. Alors que nous entrons dans la GUERRE DE L’OMS DECIDES FW24, « APHORISM » a prouvé que les marques sont sans défaut et leur engagement inébranlable à repousser les limites de la mode sans compromettre leurs racines.

