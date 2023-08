Qui d’autre se trouvait à bord du jet privé russe qui s’est écrasé avec « le chef Wagner Prigojine à bord » ? | Nouvelles du monde

Dix corps ont été retrouvés sur le site d’un accident d’avion russe, ont indiqué les médias officiels, avec à leur bord un certain nombre de membres éminents du groupe de mercenaires Wagner.

Sept passagers et trois membres d’équipage se trouvaient à bord de l’avion Embraer et tous ont été tués, ont indiqué les autorités russes – bien que la mort du patron de Wagner, Eugène Prigojine, n’ait pas encore été officiellement confirmée.

L’avion se dirigeait de Moscou vers Saint-Pétersbourg avant de s’écraser près du village de Kuzhenkino Tver.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:28

Qu’est-ce qui a causé la chute de l’avion Prigojine ?



Sky News examine qui figurait sur le manifeste de l’avion, publié par le régulateur de l’aviation civile russe :

Eugène Prigojine

Né en 1961 dans la ville de Leningrad – aujourd’hui Saint-Pétersbourg, Prigozhin a connu des débuts difficiles dans la vie, perdant son père très jeune.

Il s’est tourné vers le crime au cours de son adolescence, d’abord le vol, mais a rapidement dégénéré en crimes plus graves. Il a été emprisonné pendant 12 ans, à l’âge de 20 ans, en 1981 après avoir été reconnu coupable de vol et de fraude.

Prigozhin a été gracié en 1988 et libéré en 1990 lorsqu’il a commencé à vendre des hot-dogs dans un marché aux puces de Leningrad avec sa mère et son beau-père.

Prigozhin a ensuite fondé ou s’est impliqué dans de nombreuses nouvelles entreprises et, dans les années 2000, il s’est rapproché de Poutine.

Il s’est même mérité le surnom de « chef de Poutine » en raison de son activité de restauration liée au Kremlin. Ses entreprises ont remporté des contrats gouvernementaux lucratifs, notamment pour la fourniture de repas scolaires, et rien qu’à Moscou, sa société Concord a remporté des millions de dollars en contrats.

En savoir plus:

Du vendeur de hot-dogs au « boucher de Poutine »

Poutine a soulevé Prigojine et semble maintenant l’avoir détruit

Chronologie des mouvements du chef du groupe Wagner après l’échec de la mutinerie

Le groupe Wagner de Prigozhin a été fortement impliqué dans la prise de Bakhmut, l’une des batailles les plus sanglantes de la guerre en Ukraine. Selon les chiffres américains, environ 20 000 soldats russes ont été tués dans les combats, dont environ la moitié appartiendraient au groupe Wagner.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Dmitri Outkine

Image:

Photo : Zone grise/Télégramme





Outkine – un ancien soldat russe aurait été orné de tatouages ​​nazis – est décrit comme le bras droit de Prigojine et aurait joué un rôle clé dans la fondation du groupe Wagner.

On dit qu’il est fasciné par le Troisième Reich et qu’il donne au groupe le nom du compositeur préféré d’Adolf Hitler.

Auparavant, Outkine était lieutenant-colonel dans le service de renseignement militaire du GRU et a été déployé à deux reprises en Tchétchénie.

L’homme de 53 ans a également été accusé d’implication dans de nombreux crimes de guerre, notamment à Homs, en Syrie, où il aurait donné l’ordre de battre à mort un déserteur et exigé que cet acte soit filmé.

Sergueï Propoutine

On sait peu de choses sur cet homme de 44 ans, sauf qu’il était un combattant de Wagner.

Image:

Sergueï Propoutine





Eugène Makaryan

Makaryan était un combattant du groupe Wagner et était présumé être le garde du corps de Prigojine. Il a été inclus sur le site Web controversé ukrainien Myrotvorets (« Peacemaker »), qui tient une liste des prétendus « ennemis de l’Ukraine ».

Il était lieutenant subalterne dans la police et a combattu en Syrie, survivant à un affrontement avec des avions américains alors qu’il était là-bas.

Il est resté commandant du groupe, même si son rôle exact est peu connu.

Alexandre Totmin

Le combattant Wagner serait l’un des gardes du corps de Prigojine.

Valéry Tchekalov

Cet homme de 47 ans était originaire de Vladivostok mais vivait à Saint-Pétersbourg depuis 2008.

Chekalov aurait été l’adjoint de Prigozhin, responsable de toute la logistique du groupe Wagner.

Employé de longue date de Concord Holding – une autre société de Prigojine – il était chargé de gérer les mercenaires, de sécuriser les armes et de diriger les activités pétrolières, gazières et minières en Syrie et en Afrique, a déclaré Lou Osborn, auteur d’un livre à paraître sur les mercenaires et d’un enquêteur avec All Eyes on Wagner, un projet centré sur le groupe.

Il a été visé par des sanctions américaines le mois dernier pour avoir « agi au nom de Prigozhin » et facilité les expéditions de munitions vers la Russie.

Nikolaï Matuseev

Matuseyev était un combattant présumé du groupe Wagner.

Kristina Raspopova

Raspopova était hôtesse de l’air.

L’hôtesse de l’air de 39 ans est la seule femme à avoir été tuée.

Elle serait la sœur d’Evgueni Raspopov, procureur adjoint de la région de Tcheliabinsk.

L’une des dernières images qu’elle a partagées sur les réseaux sociaux était celle d’elle prenant son petit-déjeuner, attendant le vol condamné, avec son sac de cabine à côté d’elle.

Alexeï Levchine

Le pilote de 51 ans laisse dans le deuil sa femme et ses deux enfants.

Roustam Karimov

Karimov était le copilote de l’avion. Selon les médias russes, il avait 29 ans et était originaire de Perm.